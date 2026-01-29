Я не дивлюся ТікТок, алгоритми цікаві там. З іншого боку, я максимально підтримую продаж орками своїх ресурсів за юані, які вони можуть лише витратити на китайські товари. Коли ЄС також знизить закупи газу буде полегшення як для країн ЄС, так і для нас. ПС: з відкритих джерел котрим я вірю орки переживають за Василівка і Крим. На це є причини. Але я дуже боюся контрнаступу з нашого боку. Це тяжке і трупів забагато. Мені трупи з тої сторони ближче. І балістика краще. 1-2 ракети і Єлабуга тойво, хоча навіть коли не тойво шахед =100тмс.$ антишахед =1,5тис$. Збиття 95% відсотків і навіть без епічного диму, там лише витрати. Ну як з Цирконами на Київ. 3ри обстріла ціною 2,5млрд.$ налякали собаку моїх подруг, які зупинилася у мене по справах і мою маму, яка у 2 ночі за весь час дзвонила "як ти?". Я матюкалась і спала. ПС: Рада розблокувала закон про внесення змін у бюджет України. Тримайте мене у курсі, яка копійка дійде. Воно досі не враховує стаж з 2014 року і це погано. Але хоч шерсті клок має бути )
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 чер, 2026 14:12, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Т.е. на голод 91 млн. человек плевать с высокой колокольни. Если надо, то это мелочи.
Труси-Хрестик Те що педераційники 130 млн пятий рік пробують заставити голодувати 40 млн Українців( і тебе в тому числі) - тобі по барабану Те що 360 млн пендосів третій місяць змушують голодувати 90 млн іранців - для тебе щось страшне..
Може в зеркало глянеш і там побачиш найстрашнішу харю яка живе в Україні... і для якої педерація це братній народ і вялікая культура?
ПС відповідати що я не культурний-не варто бо на моєму фоні ти педераційна сволота на якій клейма ніде ставити.
Много в последнее время радости (вполне справедливой) по поводу прилётов в Москву (и не только), по поводу 20-, 30-, а в будущем и 40-км киллзоны, усложнения логистики росс. армии, дешевизны уничтожения вражеского солдата. Кто-то сегодня писал, что впервые мы запустили по РФ больше дронов, чем они по Украине. Всё это прекрасно. Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии. Думаю, не сильно отличается и цена убийства наших солдат. Когда говорим о количестве дронов, то не стоит забывать, что площадь даже европейской части РФ равна 3,96 млн. кв. км, что в 6 с лишним раз больше площади Украины (603,5 тыс. кв. км, на сегодня где-то 500 с небольшим тыс.). Забывается, например,:
Вночі проти середи, 17 червня, російська армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Окупанти знищили всі місцеві автозаправки.
Про це повідомив мер Юрій Бова.
«Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені», — наголосив мер.
З його слів, минулося без загиблих і травмованих місцевих мешканців. Окрім автозаправок, у Тростянці пошкоджено багато домоволодінь.
На сьогодні збитки житлового фонду країни оцінюються у понад 24 трлн гривень або 545 млрд доларів. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум наводить ще більшу цифру — до 588 млрд доларів. За оцінками будкомпаній, якби Україна зараз розпочинала масштабне зведення житла, то щоб поновити все, знадобилося б 6 років безперервної роботи.
ЛАД написав:Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии.
Ще раз для переляканого педераційника.. Чим РІВНІША територія-тим легше створити кіл зону... Тому степи Херсонщини - не варто рівняти з лісостепами Запоріжжя чи Лісами Харківщини.... Ще одне ГЕОГРАФІЧНЕ зауваження... Якщо по степу Херсонщини 200км паралельно лінії зіткнення йде бензовоз.. то це далеко не те саме , що по лісу Харківщини , перпендикулярно лінії боєзіткнення бензовоз йде 20 км... при цьому по дорозі маючи пяток підготовлених бункерів де можна перечекати атаку.
Тепер по житловому фонду... У нас всього 1 млрд м2 БУВ до війни. І я цю вартість рахував як 300 млрд доларів... ( з яких 250 млрд доларів (800 000 000 м2) ми отримали як залишок совка). То про які збитки в 564 млрд йдеться? Тому якщо це для західних партнерів -то це одне. Правильна позиція, яка дозволяє оправдати контрибуцію від педерації в 1 трлн доларів... Але ж клепку в голові треба мати.
budivelnik написав:............. Чим РІВНІША територія-тим легше створити кіл зону... Тому степи Херсонщини - не варто рівняти з лісостепами Запоріжжя чи Лісами Харківщини....
Киллзона создаётся (создана?) по всей линии фронта. И проблемы одинаковые что у нас, что у врага. Или вы думаете, что мы создаём киллзону исключительно в степи, а враг только в лесах?
Ще одне ГЕОГРАФІЧНЕ зауваження... Якщо по степу Херсонщини 200км паралельно лінії зіткнення йде бензовоз.. то це далеко не те саме , що по лісу Харківщини , перпендикулярно лінії боєзіткнення бензовоз йде 20 км... при цьому по дорозі маючи пяток підготовлених бункерів де можна перечекати атаку.
Проблемы с логистикой не ограничиваются Крымом. И сомневаюсь, что вдоль дорог есть підготовлені бункери для бензовозов.
Тепер по житловому фонду... У нас всього 1 млрд м2 БУВ до війни. І я цю вартість рахував як 300 млрд доларів... ( з яких 250 млрд доларів (800 000 000 м2) ми отримали як залишок совка). То про які збитки в 564 млрд йдеться? Тому якщо це для західних партнерів -то це одне. Правильна позиція, яка дозволяє оправдати контрибуцію від педерації в 1 трлн доларів...
Как рассчитывали цифры 545 или 588 млрд. долл., я понятия не имею. И что учитывали при таком расчёте, тоже не знаю. А вот ваша цифра вызывает большие сомнения. 300 долл. за кв. м - такой цены нет уже даже в небольших городах. Хотя если учитывать заброшенные дома в сёлах, которые отдают бесплатно, то может быть. Если считать по вашей глубоко научной методике, то, учитывая, что "зруйновано понад 60 млн кв. метрів житлової площі", наши потери составят всего примерно 20 млрд. долл. Если даже удвоить, то 40 млрд., что на порядок меньше официальных цифр. Допускаю, что цифры завышены, но не на порядок же. А "клепку в голові треба мати". Но прежде стоит поинтересоваться, как рассчитаны официальные цифры. Или вы считаете, что західні партнери безнадёжные лохи?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 чер, 2026 16:04, всього редагувалось 1 раз.