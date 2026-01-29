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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18115181161811718118
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:02

  sashaqbl написав:Прочитав 14 пунктів Трампа з Іраном.
5. Іран зобов’язується забезпечити безпечний прохід комерційних суден без оплати протягом 60 днів через Перську затоку та Оманське море в обох напрямках. Комерційне судноплавство буде відновлено негайно, а повна нормалізація відбудеться протягом 30 днів з урахуванням розмінування та усунення воєнних перешкод.

6. Іран проведе діалог з Оманом для визначення майбутніх механізмів управління та надання морських послуг в Ормузькій протоці, консультуючись з іншими прибережними державами та відповідно до міжнародного права.
7. США спільно з партнерами розроблять програму економічного відновлення Ірану обсягом не менше 300 млрд доларів. Механізм реалізації буде погоджено протягом 60 днів. США нададуть усі необхідні ліцензії та дозволи для проведення фінансових операцій.
8. США зобов’язуються скасувати всі санкції проти Ірану, включно із санкціями ООН, МАГАТЕ, а також первинними та вторинними санкціями США, згідно з узгодженим графіком. Обидві сторони підтверджують важливість цього питання та мають намір негайно обговорити його під час переговорів.
9. Іран підтверджує, що не розроблятиме ядерну зброю. Питання збагаченого матеріалу вирішуватимуться під контролем МАГАТЕ, включно з можливим розбавленням на місці. Також сторони обговорюватимуть питання збагачення та інші ядерні питання в межах майбутньої угоди.

Ну шо тут скажеш.
Трамп лох.
Вийшов з "поганої угоди" Обами.
Повоював.
Всрався.
Підпише набагато гіршу угоду.

Залізні копита ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:21

  ЛАД написав:...
И по поводу денег.
«Мы забрали их деньги, это не наши деньги, это их деньги, и мы их заморозили. В какой-то момент, я думаю, нам придется их вернуть», — сказал Трамп. «Если бы мы их не вернули, никто бы больше никогда не стал инвестировать в доллар».
https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-suggests-sanctions-iran-could-be-removed-once-they-behave-2026-06-17/.
Подход чёткий и ясный. Точно так же, как и с российскими деньгами.
Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.

як ЛАД збудився з того, що в нього виникла надія, що віддадуть гроші Рашці :lol:

Хотаб вже написав, що є різниця між Іраном - який постраждав у війні, й Рашею - яка нанесла всю цю шкоду...

друге - нам вже погодили кредит під репарації руських. як що такий циничний ЛАД, то будьте послідовний - Європа ці гроші забере собі як компенсацію своїх витрат. мене влаштує, якщо за рахунок руських погасять наші борги перед Європою.

й знову про послідовність - в Ірана є важель тиску - Ормузька протока, про що ви самі писали. а який важель тиску в Раші? питати дозвіл на проведення параду? :lol:

й головне - а в нас тепер слова Трампа - це гарантовано? бо досвід показує, що все може змінитися ;)

томк не радійте передчано ЛАД, бо потім дуже засмутитесь :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:28

  ЛАД написав:Shaman
Если вы упорно не различаете висновки и факты, то всё остальное вам объяснять бесполезно.
Если бы вы были хотя бы элементарно честны и меньше занимались выкручиванием...
А то опрос о существовании США ещё 250 лет или о судьбе американской демократии вы привязываете к Трампу, который уйдёт через 2,5 года.
А насчёт ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки я не "натякаю", а прямо пишу. Если вы так безоговорочно доверяете США в вопросах ЯО, то вы просто обязаны признавать необходимость и целесообразность этих бомбардировок и бурно им аплодировать. Точно так же, как вы одобряете нынешнюю иранскую войну.

давайте конкретику... у вас все немає сенсу пояснювати - бо ваші пояснення не мають сенсу ;)

це ви тягнете сюди події 80річної давнини, 60річної давнини - що там США зробили. а як починаєш з вами обговорювати сучасні звірства руських - то тиша, ви знову нічого не бачите. про війну я вже писав - це вже повне руйнування світового порядку. але так сталося - чому США з Ізраілем напали на Іран - мета зрозуміла. а Раша напала на нас з якою метою - знищення держави та окупація? й знищення всього українського... не бачите різниці - я ж кажу, зрозуміло, за кого ви вболіваєте. але це ви лише в Україні так можете вболівати, такі вболівальники на Раші чи Ірані давно по підвалах чи по зонах сидять...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
И по поводу денег.
«Мы забрали их деньги, это не наши деньги, это их деньги, и мы их заморозили. В какой-то момент, я думаю, нам придется их вернуть», — сказал Трамп. «Если бы мы их не вернули, никто бы больше никогда не стал инвестировать в доллар».
https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-suggests-sanctions-iran-could-be-removed-once-they-behave-2026-06-17/.
Подход чёткий и ясный. Точно так же, как и с российскими деньгами.
Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.

як ЛАД збудився з того, що в нього виникла надія, що віддадуть гроші Рашці :lol:

Хотаб вже написав, що є різниця між Іраном - який постраждав у війні, й Рашею - яка нанесла всю цю шкоду...

друге - нам вже погодили кредит під репарації руських. як що такий циничний ЛАД, то будьте послідовний - Європа ці гроші забере собі як компенсацію своїх витрат. мене влаштує, якщо за рахунок руських погасять наші борги перед Європою.
........

А можно ссылку на погоджений кредит під репарації руських?
Если нам вдруг отдадут эти 300 млрд., буду только рад. Но рассчитывать на них... Увольте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:36

  ЛАД написав:Много в последнее время радости (вполне справедливой) по поводу прилётов в Москву (и не только), по поводу 20-, 30-, а в будущем и 40-км киллзоны, усложнения логистики росс. армии, дешевизны уничтожения вражеского солдата. Кто-то сегодня писал, что впервые мы запустили по РФ больше дронов, чем они по Украине.
Всё это прекрасно.
...
И война ещё не закончилась.

якщо щось сталося на користь України - то ЛАД тут же спробує пояснити - але дивитсья - в нас вже все ще гірше.

так ЛАД, дякуємо за очевидність що за чотири роки війни в нас багато руйнувань та загиблих. але все це завдяки Раші. а наша поточна мета - змусити Рашу почати реальні перемовини. й ці обстріли Москви дуже багато роблять в цьому напрямку. руські починають розуміти, що війна не лише в телевізорі. це ще й вибухи, це й паливо по талонах...

й це ще як надали посилання "Да, ВСУ пока что джентльменничают, бьют по заводам, складам и "объектам" столиц РФ. "
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:51

Три кільця ПВО, "панцирі" на дахах, результат



185 672 переглядів, 7 годин тому
yanyura
 
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