Додано: Чет 18 чер, 2026 16:36

ЛАД написав: Много в последнее время радости (вполне справедливой) по поводу прилётов в Москву (и не только), по поводу 20-, 30-, а в будущем и 40-км киллзоны, усложнения логистики росс. армии, дешевизны уничтожения вражеского солдата. Кто-то сегодня писал, что впервые мы запустили по РФ больше дронов, чем они по Украине.

Всё это прекрасно.

...

И война ещё не закончилась. Много в последнее время радости (вполне справедливой) по поводу прилётов в Москву (и не только), по поводу 20-, 30-, а в будущем и 40-км киллзоны, усложнения логистики росс. армии, дешевизны уничтожения вражеского солдата. Кто-то сегодня писал, что впервые мы запустили по РФ больше дронов, чем они по Украине.Всё это прекрасно....И война ещё не закончилась.

Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии. Думаю, не сильно отличается и цена убийства наших солдат.

якщо щось сталося на користь України - то ЛАД тут же спробує пояснити - але дивиться - в нас вже все ще гірше.так ЛАД, дякуємо за очевидність що за чотири роки війни в нас багато руйнувань та загиблих. але все це завдяки. а наша поточна мета - змусити Рашу почати реальні перемовини. й ці обстріли Москви дуже багато роблять в цьому напрямку. руські починають розуміти, що війна не лише в телевізорі. це ще й вибухи, це й паливо по талонах...й це ще як надали посилання "Да, ВСУ пока что джентльменничают, бьют по заводам, складам и "объектам" столиц РФ. "а тут ЛАД взагалі перекручує - поки в нас є перевага в порушенні логістики.це перше.й головне - атакувати в умовах кілзони - це самогубство. руські спокійно гонять своїх на забій - й втрати такі самі, а результати майже немає. в нас немає мети атакувати - тому в нас зовсім різний рівень втрат...