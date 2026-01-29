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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 чер, 2026 17:58
ЛАД написав:
Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.
ще раз підкреслив яка ти стара вонюча комуняцька гнида
чума на оба ваши дома!(с)
дрон тобі у пику
тобто ти знаешь, що отримати заморожені російські активи буде не просто, але зловтішаєшся з того, що проводиш паралелі з війною Трампа в Ірані.
і чого тебе під*ара досі не забанили на довічне?
модерація, пакельні борошна чи як там?
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Додано: Чет 18 чер, 2026 18:10
prodigy написав: ЛАД написав:
Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.
ще раз підкреслив яка ти стара вонюча комуняцька гнида
чума на оба ваши дома!(с)
дрон тобі у пику
тобто ти знаешь, що отримати заморожені російські активи буде не просто, але зловтішаєшся з того, що проводиш паралелі з війною Трампа в Ірані.
і чого тебе під*ара досі не забанили на довічне?
модерація, пакельні борошна чи як там?
ЛАД методично пише на користь Росії і тільки Росії
Кожен його допис це - Росія не повинна програти, харошіє русскіє, Росія не повинна нічого втратити, Росію потрібно поважати
Тому він так захищає повернення активів Росії "какая разница кто на кого на напал"
Винуваті у нього - Україна та українці, Росія та росіяни у нього ні в чому не винуваті
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