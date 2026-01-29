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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18116181171811818119
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.



ще раз підкреслив яка ти стара вонюча комуняцька гнида :mrgreen:

чума на оба ваши дома!(с)
дрон тобі у пику

тобто ти знаешь, що отримати заморожені російські активи буде не просто, але зловтішаєшся з того, що проводиш паралелі з війною Трампа в Ірані.
і чого тебе під*ара досі не забанили на довічне?
модерація, пакельні борошна чи як там?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 18:10

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.



ще раз підкреслив яка ти стара вонюча комуняцька гнида :mrgreen:

чума на оба ваши дома!(с)
дрон тобі у пику

тобто ти знаешь, що отримати заморожені російські активи буде не просто, але зловтішаєшся з того, що проводиш паралелі з війною Трампа в Ірані.
і чого тебе під*ара досі не забанили на довічне?
модерація, пакельні борошна чи як там?

ЛАД методично пише на користь Росії і тільки Росії

Кожен його допис це - Росія не повинна програти, харошіє русскіє, Росія не повинна нічого втратити, Росію потрібно поважати

Тому він так захищає повернення активів Росії "какая разница кто на кого на напал"

Винуваті у нього - Україна та українці, Росія та росіяни у нього ні в чому не винуваті
pesikot
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