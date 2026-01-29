|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 18 чер, 2026 17:58
ЛАД написав:
Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.
ще раз підкреслив яка ти стара вонюча комуняцька гнида
чума на оба ваши дома!(с)
дрон тобі у пику
тобто ти знаешь, що отримати заморожені російські активи буде не просто, але зловтішаєшся з того, що проводиш паралелі з війною Трампа в Ірані.
і чого тебе під*ара досі не забанили на довічне?
модерація, пакельні борошна чи як там?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13993
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3419 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 18 чер, 2026 18:10
prodigy написав: ЛАД написав:
Но большие оптимисты, которые мечтают о розовых слонах, могут рассчитывать на 300 российских млрд.
ще раз підкреслив яка ти стара вонюча комуняцька гнида
чума на оба ваши дома!(с)
дрон тобі у пику
тобто ти знаешь, що отримати заморожені російські активи буде не просто, але зловтішаєшся з того, що проводиш паралелі з війною Трампа в Ірані.
і чого тебе під*ара досі не забанили на довічне?
модерація, пакельні борошна чи як там?
ЛАД методично пише на користь Росії і тільки Росії
Кожен його допис це - Росія не повинна програти, харошіє русскіє, Росія не повинна нічого втратити, Росію потрібно поважати
Тому він так захищає повернення активів Росії "какая разница кто на кого на напал"
Винуваті у нього - Україна та українці, Росія та росіяни у нього ні в чому не винуваті
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14298
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 чер, 2026 18:44
Хочу привітати американських виборців Дональда Трампа з «дуже сильною» Іранською угодою, згідно з якою американські трампісти заплатять ядерним терористам Ірану 300 мільярдів доларів.
І тут я маю погодитися з тим, що Дональд Трамп — дійсно унікальний американський президент, якого ніколи не було і не буде. Бо інші американські президенти останніх років в такій ситуації просто б соснули х#йця і втекли з Ірану. Але Трамп не такий!
Він не тільки соснув, а ще й доплатив за це 300.000.000.000$, щоб іранці не ображались, якщо він соснув не дуже якісно. Все-таки відчувається масштаб людини.
Без цих репарацій за програну війну ганьба Америки не була б такою відвертою і очевидною. Безумовно, заслуга Трампа в тому, що він показує свій примітивізм таким чином, що навіть найтупіші мають змогу побачити, як тупо він просирає великий спадок попередніх поколінь американців, які тяжко працювали для того, щоб стати найсильнішою країною світу.
І це не проблема Трампа, що люди не хочуть бачити його тупості, бо не хочуть таким чином визнавати свої помилки, що вони голосували за ідіота.
У всій цій історії із ганьбою великої нації мені особливо прикро за адекватну більшість американського народу, яка тепер буде розплачуватися, в тому числі фінансово, за вибір своїх не дуже далекоглядних співвітчизників. Це, мабуть, дуже образливо — платити за те, що інші наголосували тобі таке щастя на посаді президента твоєї країни.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14298
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 чер, 2026 18:55
prodigy написав:
вонюча комуняцька
щось мені підказує шо ти сам в комуністах був
як покойна бабка фаріон.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5539
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 18 чер, 2026 18:59
Banderlog написав: prodigy написав:
вонюча комуняцька
щось мені підказує шо ти сам в комуністах був
як покойна бабка фаріон.
Ти багато кажеш, який ти вільнолюдний румун і що ...
Хіба, ніхто з родичів комуняками не були ? От не повірю )
Тато був замполітом чи ні ?
Чи хто у тебе в родині з військових, що тебе на військову кафедру занесло )
А тоді офіцерів не комуняк не було, від слова "зовсім"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14298
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:01
І мій малесенький штришок до угоди Трампа з Іраном
Трамп ! Знову ! Кинув партнера ! ...
Як він завжди це робить
Цього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 18 чер, 2026 19:06, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14298
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:02
Banderlog написав: prodigy написав:
вонюча комуняцька
щось мені підказує шо ти сам в комуністах був
як покойна бабка фаріон.
"воцерковленный" а кем были твои (про)бабка/дед?
тоже канистры с бодягой из Румунии/Молдовы через горы тягали?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14475
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 1469 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:05
Прохожий написав: Banderlog написав: prodigy написав:
вонюча комуняцька
щось мені підказує шо ти сам в комуністах був
як покойна бабка фаріон.
"воцерковленный" а кем были твои (про)бабка/дед?
тоже канистры с бодягой из Румунии/Молдовы через горы тягали?
дехто тягав і шо? Гріх великий мішати державі грабити алкашів?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5539
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:08
Banderlog написав:
дехто тягав і шо? Гріх великий мішати державі грабити алкашів?
Про родичів-комуняк ти промовчав ... значит правда )
Хоча думаю, що ті, які були комуняками і ті, які тягали - були ті ж самі )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14298
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:12
pesikot написав: Banderlog написав:
дехто тягав і шо? Гріх великий мішати державі грабити алкашів?
Про родичів-комуняк ти промовчав ... значит правда )
Хоча думаю, що ті, які були комуняками і ті, які тягали - були ті ж самі )
Не було в мене комуняк. І рускоязичних як ти теж не було. Патріоти пасивні моцно агресивні
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5539
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|31244
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|30546
|
|
|36
|331159
|
|