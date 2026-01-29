Хочу привітати американських виборців Дональда Трампа з «дуже сильною» Іранською угодою, згідно з якою американські трампісти заплатять ядерним терористам Ірану 300 мільярдів доларів.



І тут я маю погодитися з тим, що Дональд Трамп — дійсно унікальний американський президент, якого ніколи не було і не буде. Бо інші американські президенти останніх років в такій ситуації просто б соснули х#йця і втекли з Ірану. Але Трамп не такий!



Він не тільки соснув, а ще й доплатив за це 300.000.000.000$, щоб іранці не ображались, якщо він соснув не дуже якісно. Все-таки відчувається масштаб людини.



Без цих репарацій за програну війну ганьба Америки не була б такою відвертою і очевидною. Безумовно, заслуга Трампа в тому, що він показує свій примітивізм таким чином, що навіть найтупіші мають змогу побачити, як тупо він просирає великий спадок попередніх поколінь американців, які тяжко працювали для того, щоб стати найсильнішою країною світу.



І це не проблема Трампа, що люди не хочуть бачити його тупості, бо не хочуть таким чином визнавати свої помилки, що вони голосували за ідіота.



У всій цій історії із ганьбою великої нації мені особливо прикро за адекватну більшість американського народу, яка тепер буде розплачуватися, в тому числі фінансово, за вибір своїх не дуже далекоглядних співвітчизників. Це, мабуть, дуже образливо — платити за те, що інші наголосували тобі таке щастя на посаді президента твоєї країни.