RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18122181231812418125>
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:42

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.

За зеленським теж була підтримка. 73% ... довбойобів.

Цссс, за такі слова можна потрапити на Миротворець.
Schmit
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:42

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  Banderlog написав:но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.


Да ладно, в чому це виражається? :D

В парламентській більшості. І в відсутності депутатської недоторканості. По факту він може протаскувати любе голосування.


Ні у кого, ніколи не було більшості в ВР?
А Тимошенко, Луценко мали недоторканість?
Всі президенти могли протаскувати будь яке голосування. Кадрів кнопкодавства було валом. І змін текстів також.

НАБУ, прокуратура, ТЦК, ... відверто демонстративно не виконують його вказівки.
Той же Єрмак звільнений під тиском.
vt313
 
Повідомлень: 662
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:42

нинада злить лукашенка(с)Лад

"Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб зняти ретранслятори для російських дронів: "Або це зробимо ми"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/19/8040213/

шо думаете?
таки лукашенко нападьот?
Прохожий
 
Повідомлень: 14476
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:45

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  Banderlog написав:но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.


Да ладно, в чому це виражається? :D

В парламентській більшості. І в відсутності депутатської недоторканості.

В відсутності чи в наявності депутатської недоторканості ?
Чи "какая разніца ?" )

  Banderlog написав:По факту він може протаскувати любе голосування.

Прям любе ?

Щось я цього не помічаю )

Чи це з тією альтернативної реальності, на дні пляшки, де і Трамп був тричі президентом ?
Та Орбан був президентом ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14308
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:47

  Schmit написав:Цссс, за такі слова можна потрапити на Миротворець.

Це добре, що ти переляканий ... за свою проросійськість )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14308
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:49

  Прохожий написав:"Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб зняти ретранслятори для російських дронів: "Або це зробимо ми"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/19/8040213/

шо думаете?
таки лукашенко нападьот?

Звичайно нападьот ... вдягне камуфляж, начепить автомата і почне нападати )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14308
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:51

НПЗ Капотня

https://www.facebook.com/share/r/1CtgCF ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19363
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01

мастер писдил хуле...

"Трамп програв цю війну". Мирна угода між США та Іраном не лишила сумнівів про переможця"
https://epravda.com.ua/svit/ssha-ta-ira ... ki-822832/

много букафф хотя толково все разложено по полочкам с "первоисточниками")
для тех кто "не читатель а писатель" перескажу коротко смысл: аятоллы железные копыта демонтировали и рога подрезали конкретно, теперь трампоний отползает "победителем")
кстати отличный пример для его "хорошего друга владимира пуйла" :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14476
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:05

  pesikot написав:

  Banderlog написав:По факту він може протаскувати любе голосування.

Прям любе ?

Щось я цього не помічаю )

ти багато чого не помічаєш, чого в методичці не прописано
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:12

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:По факту він може протаскувати любе голосування.

Прям любе ?

Щось я цього не помічаю )
ти багато чого не помічаєш, чого в методичці не прописано

Це в тебе свого розуму немає, окрім, що тобі московські попи в вуха надують (і це ще не факт, що надули, а не насц...и)

Бо про методички - це від тебе таке палєво-палєвне )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14308
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 18122181231812418125>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 31604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 31020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 331890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11678)
19.06.2026 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.