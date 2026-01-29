TUR написав:
Его Сибига поддержал - отказался сам от командорского креста со звездой "За заслуги перед Польшей"
Орел еще есть у Ющенко.
Такой же крест - у Андрея Дещица и Тарасюка - можно флешмоб устроить.
Навроцький наврочить лихо для поляків...
43 роки, молода людина, а думками і погладями в минулому і то того не історичних фактах, а мгб-шних лякалках
у поляків гонор вище розуму, то їм німці не достатньо вибачились, то українці
Після Другої світової війни внаслідок рішень Потсдамської конференції до Польщі відійшли значні східнонімецькі території, відомі як «Повернені землі».
Загальна їхня площа склала близько 102 тис. км².
Основні з них включали такі історичні регіони та колишні землі:
Сілезія (Нижня та Верхня).
Східна Померанія.
Любуська земля (частина колишнього Бранденбургу).
Західна Прусія.
Вільне місто Данськ (Гданськ) та прилеглі райони.
Південна половина Східної Прусії.
для порівняння:
Під російською окупацією перебуває приблизно 116 тисяч квадратних кілометрів української землі, що становить близько 19,25% від загальної площі України (в межах міжнародно визнаних кордонів).