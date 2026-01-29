Додано: Суб 20 чер, 2026 19:43

перше за сотні років - українською мовою було поставлено збройний ультиматум. І точно вперше у історії незалежної України Київ відкрито, на увесь світ погрожує ворогу: якщо не припините, ми по вас ударимо.



Ми терпіли фронт з Білоруссю не один рік. Саме через Білорусь Росія організувала нам Бучу, Ірпінь, Гостомель і Бородянку. Чи Лукашенко не знав, з якими розстрільними списками їхали до нас росіяни? Ми тоді змушені були не чіпати білорусів, бо було не до того. Але вони продовжили свою погано приховану війну. Зараз під ударами російсько-білоруської коаліції наша залізниця на Ковель з Києва, прикордонні міста на півночі, Варшавська траса…



Наскільки великі шанси у Лукашенка вистояти проти наших ударів у відповідь? Дуже мало.



Якщо російська ППО, загартована п’ятирічкою повномасштабної війни проти України, чим далі, тим менш здатна опиратися українським дронам і ракетам, не годна прикрити усіма своїми колами навіть Москву, то що вже казати про білоруську армію?



До столиці Білорусі – Мінська - від нас менше 300 км. Найдальша ціль – Новополоцьк, в якому розташований нафтопереробний завод, який живить пальним наступ РФ на нас – це 450 км. Це - звична відстань для наших дальніх ударних.



Значна частка економіки Білорусі – це нафтопереробка і нафтохімія, якої може не стати в одну ніч. А чи здатна Росія захистити свого союзника? Відповідь очевидна.



Зважаючи, що основа легітимності Лукашенка – це мир для білоруського обивателя, який закрив очі на власну співучасть у різанині українців, існує непоганий шанс, що Лукашенко почне ворушитися.