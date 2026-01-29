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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18126181271812818129>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:17

погнали наши городских!

  Water написав:Катерина друга та Муссоліні- вони кавалери цього Білого Орла, ніхто не позбавляв їх цього звання. Хоча Катерина знищила польську державу, а Муссоліні підтримував Гітлера, який знищив польську державу.
UPD: Суворов- теж кавалер ордену. Він придушив повстання поляків.


"Другий президент України Леонід Кучма (1994-2004) вирішив відмовитися від ордену Білого Орла"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/20/8040333/
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:23

последствия?... в ж*** последствия!!!

"Президент Володимир Зеленський заявив, що в Білорусі встановлено 4 ретранслятори в Гомельській та Брестській областях, які коригують удари російських дронів по Україні"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/20/8040339/

эскалация?
в эту игру можно играть вдвоем???
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:34

прям вирусный челендж начался)))

"Ющенко теж відмовився від ордена Білого Орла"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/20/8040340/

эх жаль у Стедхема нет этот орла :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:43

перше за сотні років - українською мовою було поставлено збройний ультиматум. І точно вперше у історії незалежної України Київ відкрито, на увесь світ погрожує ворогу: якщо не припините, ми по вас ударимо.

Ми терпіли фронт з Білоруссю не один рік. Саме через Білорусь Росія організувала нам Бучу, Ірпінь, Гостомель і Бородянку. Чи Лукашенко не знав, з якими розстрільними списками їхали до нас росіяни? Ми тоді змушені були не чіпати білорусів, бо було не до того. Але вони продовжили свою погано приховану війну. Зараз під ударами російсько-білоруської коаліції наша залізниця на Ковель з Києва, прикордонні міста на півночі, Варшавська траса…

Наскільки великі шанси у Лукашенка вистояти проти наших ударів у відповідь? Дуже мало.

Якщо російська ППО, загартована п’ятирічкою повномасштабної війни проти України, чим далі, тим менш здатна опиратися українським дронам і ракетам, не годна прикрити усіма своїми колами навіть Москву, то що вже казати про білоруську армію?

До столиці Білорусі – Мінська - від нас менше 300 км. Найдальша ціль – Новополоцьк, в якому розташований нафтопереробний завод, який живить пальним наступ РФ на нас – це 450 км. Це - звична відстань для наших дальніх ударних.

Значна частка економіки Білорусі – це нафтопереробка і нафтохімія, якої може не стати в одну ніч. А чи здатна Росія захистити свого союзника? Відповідь очевидна.

Зважаючи, що основа легітимності Лукашенка – це мир для білоруського обивателя, який закрив очі на власну співучасть у різанині українців, існує непоганий шанс, що Лукашенко почне ворушитися.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:01

  Banderlog написав:
  prodigy написав:у і всім іншим, хто волав про втрачений шанс капіуляції (га, Бандерлог)

не бачу причи вірити тому пі-су Макрону :lol:

а ми не бачимо підстав довіряти твоїм судженням...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:03

  Прохожий написав:"Ющенко теж відмовився від ордена Білого Орла"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/20/8040340/

эх жаль у Стедхема нет этот орла :mrgreen:

краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:09

  Shaman написав:
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краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...

Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:13

  Banderlog написав:так хочеться посваритись іще й з білорусами?

Очманіти в нас "євроінтегратори" поборники свобод
Ну москва погана, ладно. Ще Пекін з Мінском до купи. Будапешт паршива вівця.
З Братиславою щось не те. Поляки - приховані посіпаки московитів. У Вашингтоні скрізь агенти краснови
Сподівання лише на "десант антанти" ((c) один каліка) + Кишинів десь тримає козирі

fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав:краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...

Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум :lol:

та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити ;)

це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 20:50

  prodigy написав:Schmit

ніякого фронту не буде, расхерачат ретранслятори за один приліт і все

Та було б добре. Але формально у білорусії зявиться причина захищатися ядеркою. Придумають що ми потрапили в б#дних дітей в автобусі по мирняку типу .
yama
 
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