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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18128181291813018131
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 12:32

  buratinyo написав:...........
Харьков вторые сутки подряд кремль закидывают КАБами. По городу вечером летают их оптоволоконные FPV дроны и убивают людей в легковушках. Стоит вопрос как укрыть Харьков сетками.
Не надо нагнетать и сеять панику.
Пока что такого сколько-нибудь массового явления нет.
Дороги в Харькове перестали быть относительно безопасными. Впервые в городе FPV-дрон ударил по автомобилю. Водитель погиб.

«19 июня, ориентировочно в 21:40, российские военные атаковали Киевский район Харькова FPV-дроном (по предварительным данным, на оптоволокне). Попадание пришлось по гражданскому авто «Audi Q5″, которое двигалось по дороге. Водитель погиб на месте. Пассажирка получила ранения и была госпитализирована», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
.......Прокуратура начала досудебное расследование.

Отметим, ранее случаев атак FPV-дронов на автомобили в Харькове не было, но из-за налета нескольких таких дронов взорвалась фура на окружной дороге, погиб водитель. Часть окружной на севере от города после этого перекрыли. Там закрывают антидроновой сеткой участок, который оставался открытым по техническим причинам.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/06/20/fpv-dron-na-optovolokne-atakoval-avtomobil-v-harkove-prokuratura-video/
А что до КАБов, то, во-первых, именно по Харькову прилетает немного, а, во-вторых, обстрелы Харькова начались ещё в 2022. Сначала С-300, а потом чем придётся.

Вот что пишет Синегубов о количестве (по всей области).
За сутки 19 июня:
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 КАБ;
▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️6 БпЛА типу «Молнія»;
▪️5 fpv-дронів;
▪️18 БпЛА (тип встановлюється).

За сутки 20 июня:
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️17 БпЛА типу «Молнія»;
▪️6 fpv-дронів;
▪️33 БпЛА (тип встановлюється).
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