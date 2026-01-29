buratinyo написав:........... Харьков вторые сутки подряд кремль закидывают КАБами. По городу вечером летают их оптоволоконные FPV дроны и убивают людей в легковушках. Стоит вопрос как укрыть Харьков сетками.
Не надо нагнетать и сеять панику. Пока что такого сколько-нибудь массового явления нет.
Дороги в Харькове перестали быть относительно безопасными. Впервые в городе FPV-дрон ударил по автомобилю. Водитель погиб.
«19 июня, ориентировочно в 21:40, российские военные атаковали Киевский район Харькова FPV-дроном (по предварительным данным, на оптоволокне). Попадание пришлось по гражданскому авто «Audi Q5″, которое двигалось по дороге. Водитель погиб на месте. Пассажирка получила ранения и была госпитализирована», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. .......Прокуратура начала досудебное расследование.
Отметим, ранее случаев атак FPV-дронов на автомобили в Харькове не было, но из-за налета нескольких таких дронов взорвалась фура на окружной дороге, погиб водитель. Часть окружной на севере от города после этого перекрыли. Там закрывают антидроновой сеткой участок, который оставался открытым по техническим причинам.
Прошу прощения за задержку с ответом. Умер друг, с которым мы дружили 61 год. Не до форума было. Помнится, в конце прошлого года вы считали деньги в кармане Украины в сумме, заметно большей - то ли 140, то ли 170 млрд. евро. Вот то планировался именно репарационный кредит под залог всей массы замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских активов. Кончилось пшиком. Бельгия рисковать в одиночку не захотела, а остальные страны ЕС полностью разделить с ней юридические и финансовые риски отказались. В итоге ЕС нашли "юридически чистый" двухлетний пакет Ukraine Support Loan на 90 млрд евро. Деньги под него ЕС занимает сам на финансовых рынках, а гаситься этот кредит будет за счет более безопасного источника — ежегодных набегающих процентов (сверхприбылей) от российских денег, которые никто не разморозит. Само тело российских денег не затрагивается. Правда, и вернуть их РФ вряд ли сможет. Для нас тут очень хорошо то, что мы, в любом случае, этот долг выплачивать не будем, риски лежат на ЕС. Посмотрим, как оно будет, но это не наши проблемы. Посмотрите https://forbes.ua/news/es-pogodiv-kredit-ukraini-na-90-mlrd-bez-vikoristannya-zamorozhenikh-rosiyskikh-aktiviv-19122025-34978 - "Європейський союз схвалив рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд, гарантованого бюджетом ЄС. Ініціатива про використання заморожених активів Росії не пройшла. Про це в ніч на 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта після 15-годинних перемовин лідерів ЄС."
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 чер, 2026 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Москва і сам кремлівський диктатор Володимир Путін до останнього триматимуться за тимчасово окупований Крим, заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр). За його словами, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".
"При цьому Крим як плацдарм для атак на Україну – це вже військовий абсурд.
Далі: – повний провал ППО, -пробивання залишків флоту, -зупинка тіньової економіки, -ТОТАЛЬНЕ вичерпання ресурсів і логістики, - туристичний дефолт, -енергетична пустеля, -транспортний локдаун тощо.
Годуй, бункерний діду, дотаціями – але не мрій контролювати: як було, вже не буде", – підкреслив Мадяр у Telegram.
Після цього Бровді попросив вибачення в українців, які досі перебувають на окупованих територіях, через "постійну тривогу, закриті мости й дороги, шум і стрес". Він порадив їм триматися подалі від військових об’єктів.
Ось як оцінюються масштаби найвідоміших історичних подій, пов'язаних з християнством:
Хрестові походи: Загальна кількість загиблих за майже два століття (1095–1291 роки) оцінюється істориками від 3 000 000 до 9 000 000 осіб (сюди входять як християни, так і мусульмани та представники інших віросповідань).
Інквізиція: Згідно з сучасними історичними дослідженнями (наприклад, працями Генрі Камена), сумарна кількість страчених усіма трибуналами інквізиції за кілька століть становить від кількох тисяч (у рамках іспанської інквізиції) до близько 15 000 - 30 000 загалом у Європі.
Релігійні війни: Найкривавіший внутрішньоєвропейський релігійний конфлікт, Тридцятилітня війна (1618–1648), забрав життя близько 8 000 000 людей (переважно через голод та епідемії, викликані бойовими діями).
Для порівняння, в атеїстичних режимах XX століття та під час світових війн (Перша та Друга світові війни), які велися з політичних, імперських та ідеологічних причин, кількість жертв обчислюється десятками мільйонів осіб, що багаторазово перевищує втрати від релігійних конфліктів усього Середньовіччя.
як приклад, демілітарізація х*йла- 1,4млн поганих руське
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 21 чер, 2026 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.
Откуда такая уверенность что Нетаньяху посадят,кстати,не озвучите что ему предъявляют в качестве криминала? И что такое " методы в Палестине и Ливане"? Вы какую Палестину имеете в виду,Газу или Иудею и Самарию? И чем плохи методы ЦАХАЛ в Ливане ,мало хезболлатников отправили к гуриям?