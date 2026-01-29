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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18129181301813118132
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:51

  Hotab написав:Щось ЛАДа не видно.
Може прокоментував би.
https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr

Нечего там комментировать.
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.

Вы мне недавно написали: "Ви встали поряд з цією гидотою".
Вы неверно поняли, как часто в последнее время. Я не "став з ними поряд" и моя позиция отличается. Но я уважаю честность.
А вы предпочитаете "красивые слова".

С кем поряд встали вы?
С такими же ухилянтами, только прикрывающимися словами и действующими по принципу: "Бей своих, чтобы чужие боялись". Ложь хуже труости.
Смешно читать, как эти "щирі партіоти" клеймят Banderlog"а и записывают его чуть ли не во враги, а то и прямо в "москалі". Но при этом ни один из них при всей своей "щирості" даже не приблизился к фронту, а Banderlog воюет в армии и не в 1000 км от фронта. И воюет уже 4 года и не известно, сколько ему придётся воевать ещё.
Вас не удивляет такая ситуация?
Просмотрел быстро пропущенные 3 дня, не входя на форум, т.е. без чс. Увидел даже посты песикота.
"Сумно, б...".
Люди готовы пожертвовать десятками и сотнями тысяч чужих жизней ради "великой идеи" быть "подалі від москалів", при этом никто из них не хочет и не собирается подвергать опасности себя любимого.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 чер, 2026 14:04, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:53

Казали "Хоть камни с неба!" Ваше прохання почули:

глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничениях по всему полуострову (пряма мова тимчасового гауляйтера).

Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

https://t.me/Aksenov82/9733

Мадяр теж виконує ваше прохання.
(Обережно - ненормативна лексіка, хоча ні, це нормальна лексіка московитів !)



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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ради "великой идеи" быть "подалі від москалів"


Україна вибрала іншій шлях, це не великий вибір в лапках,
це інша цивілізація-вибір для майбутнього дітей і онуків

такий вибір зробили Країни Балтії (до речі першими в совку, коли більшість з українців (в тому числі і мої батьки) тримались за "союз нерушимий",
сьогодні це робить Арменія, Молдова, на протязі 5 років до цього списку доєднаються
країни Середньої Азії (Казахстан, Узбекистан та інші)

ваша улюблена москва опиниться на довгі роки в ізоляції
-економічній,
- культурній,
- спортивній
-туристичній

і не треба тут кидатись лозунгами, про те, що я не воюю,
не дозволяє стан здоров"я

бо не можливо підписати контрат, де 5 годин на добу ти на службі, решта відпочиваєш.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:21

  ЛАД написав:Люди готовы пожертвовать десятками и сотнями тысяч чужих жизней ради "великой идеи" быть "подалі від москалів", при этом никто из них не хочет и не собирается подвергать опасности себя любимого.

Тебя не было и было хорошо ...

Сейчас ты вернулся и опять насрал свой пафос из своей старой куриной ж*** ...

Заткни свой промосковский рот и начни видеть реальность, что убивает россия и россияне, а не украинцы

Хочешь жить с московитами - чемодан, вокзал, Россия !
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:28

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Щось ЛАДа не видно.
Може прокоментував би.
https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr

Нечего там комментировать.
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.
звісно не берешся - бо лайно там одне - російськомовне. а казашка ще на диво ввічливо відповідає...
...
Люди готовы пожертвовать десятками и сотнями тысяч чужих жизней ради "великой идеи" быть "подалі від москалів", при этом никто из них не хочет и не собирается подвергать опасности себя любимого.

я розумію ЛАД, розум трохи вже не той. але де ти цю маячню побачив? чи просто нахабно брешеш? як бачимо нацистська та радянська/російська пропаганда не дуже відрізняється - головне - брехня має бути дуже великою...

я от писав, що треба й далі змушувати Рашу до РЕАЛЬНИХ перемовин. навіть Іран до цього дійшов. дотиснуть й Рашу...

про "подалі від москви" - так ЛАД хто винен руським, що вони побудували таку державу, яка як рак - нічого запропонувати не може, лише шкодить всім оточуючим. від Раші вже навіть Вірменія та країни Центральної Азії намагаються бути подалі. Грузія єдина почала рухатися в обійми Раші - там й буде деградувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:40

Tansim опублікувало умови, виконання яких вимагає Іран для відкриття Ормузької протоки
Іран вимагає припинення війни Ізраїлю проти Хезболи в Лівані та скасування всіх обмежень на продаж своєї нафти для відкриття Ормузької протоки, повідомило іранське агентство Tansim із посиланням на джерело, близьке до переговорної групи.
шантажуємо весь світ, щоб примусити Ізраіль... що буває, коли владу захоплюють "опричники"... схоже, що весь світ й має вирішити проблему Ірану, точніше проблему режиму в Ірані...

а Ізраіль просто знищує угрупування, яке тероризує Ізраіль - й яке до речі зруйнувало Ліван...
Shaman
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