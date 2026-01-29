Додано: Нед 21 чер, 2026 13:51

Hotab написав: Щось ЛАДа не видно.

Може прокоментував би.

https://www.facebook.com/share/r/1JTJma ... tid=wwXIfr Щось ЛАДа не видно.Може прокоментував би.

Нечего там комментировать.Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.Вы мне недавно написали: "Ви встали поряд з цією гидотою".Вы неверно поняли, как часто в последнее время. Я не "став з ними поряд" и моя позиция отличается. Но я уважаю честность.А вы предпочитаете "красивые слова".С кем поряд встали вы?С такими же ухилянтами, только прикрывающимися словами и действующими по принципу: "Бей своих, чтобы чужие боялись". Ложь хуже труости.Смешно читать, как эти "щирі партіоти" клеймят"а и записывают его чуть ли не во враги, а то и прямо в "москалі". Но при этом ни один из них при всей своей "щирості" даже не приблизился к фронту, авоюети не в 1000 км от фронта. И воюет уже 4 года и не известно, сколько ему придётся воевать ещё.Вас не удивляет такая ситуация?Просмотрел быстро пропущенные 3 дня, не входя на форум, т.е. без чс. Увидел даже посты песикота."Сумно, б...".Люди готовы пожертвовать десятками и сотнями тысячжизней ради "великой идеи" быть "подалі від москалів", при этом никто из них не хочет и не собирается подвергать опасности себя любимого.