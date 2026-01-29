Україна вибрала іншій шлях, це не великий вибір в лапках,це інша цивілізація-вибір для майбутнього дітей і онуківтакий вибір зробили Країни Балтії (до речі першими в совку, коли більшість з українців (в тому числі і мої батьки) тримались за "союз нерушимий",сьогодні це робить Арменія, Молдова, на протязі 5 років до цього списку доєднаютьсякраїни Середньої Азії (Казахстан, Узбекистан та інші)

Сравнительные данные по населению (1991 vs. 2026)

Страна Население в 1991 г. Население в 2026 г. Общее изменение

Литва 3,70 млн 2,89 млн –21,9% (–810 тыс.)

Латвия 2,66 млн 1,86 млн –30,1% (–800 тыс.)

Эстония 1,57 млн 1,37 млн –12,7% (–200 тыс.)

Всего в Балтии 7,93 млн 6,12 млн ** –22,8% (~1,81 млн)**

Ключевые демографические тренды по странам

Латвия (наибольшие потери): Страна потеряла почти треть своего населения с 1991 года. Главные причины — массовый выезд молодежи на заработки в Западную Европу в 2000–2010-х годах и стабильно высокая смертность, превышающая рождаемость. В последние годы темпы падения замедлились, но общий тренд остается отрицательным.



Литва (стабилизация за счет миграции): Долгое время демонстрировала стремительное сокращение (население падало ниже 2,8 млн). Однако в первой половине 2020-х годов тренд переломился. За счет возвращения литовцев на родину, жесткой экономической политики и массового притока мигрантов (включая релокантов из Беларуси и беженцев из Украины) население Литвы снова начало расти и закрепилось около отметки 2,9 млн.



Эстония (наилучшая динамика): Потери Эстонии оказались самыми минимальными в регионе. Более того, примерно с 2015 года Эстония вышла на стабильный прирост населения. Высокий уровень цифровизации, сильная экономика и успешное привлечение квалифицированных иностранных специалистов компенсируют естественную убыль населения. Эмиграция эстонцев сейчас практически прекратилась — люди чаще возвращаются, чем уезжают.

........После 2020 года и особенно после начала полномасштабной войны в 2022 году Эстония стала одним из главных направлений для физического переезда специалистов и целых компаний из Украины, Беларуси и оппозиционно настроенного бизнеса из РФ.

........ Самый мощный демографический толчок последних лет — это прием украинских беженцев после февраля 2022 года. Эстония приняла более 50–60 тысяч граждан Украины (в пиковые моменты). В масштабах крошечной Эстонии это дало мгновенный прирост населения почти на 4-5%. Хотя часть людей к 2026 году уехала дальше в Европу или вернулась домой, значительная часть осталась, интегрировалась в рынок труда и компенсировала естественную убыль населения.