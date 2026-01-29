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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:06
shapo написав:
Откуда убеждение что Казахстан ,Узбекистан и другие страны Средней Азии уходят от роzzии?
Хоча б перехід з Кирилиці на Латиницю( до речі Молдова також)...
Нам би також варто було б це зробити...але існує ВЕЛИЧЕЗНА ПРОБЛЕМА
Кирилиця- це НАША ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:10
prodigy написав: ЛАД написав:
ради "великой идеи" быть "подалі від москалів"
Україна вибрала іншій шлях, це не великий вибір в лапках,
це інша цивілізація-вибір для майбутнього дітей і онуків
такий вибір зробили Країни Балтії (до речі першими в совку, коли більшість з українців (в тому числі і мої батьки) тримались за "союз нерушимий",
сьогодні це робить Арменія, Молдова, на протязі 5 років до цього списку доєднаються
країни Середньої Азії (Казахстан, Узбекистан та інші)
Вот результаты:
Сравнительные данные по населению (1991 vs. 2026)
Страна Население в 1991 г. Население в 2026 г. Общее изменение
Литва 3,70 млн 2,89 млн –21,9% (–810 тыс.)
Латвия 2,66 млн 1,86 млн –30,1% (–800 тыс.)
Эстония 1,57 млн 1,37 млн –12,7% (–200 тыс.)
Всего в Балтии 7,93 млн 6,12 млн ** –22,8% (~1,81 млн)**
Ключевые демографические тренды по странам
Латвия (наибольшие потери): Страна потеряла почти треть своего населения с 1991 года. Главные причины — массовый выезд молодежи на заработки в Западную Европу в 2000–2010-х годах и стабильно высокая смертность, превышающая рождаемость. В последние годы темпы падения замедлились, но общий тренд остается отрицательным.
Литва (стабилизация за счет миграции): Долгое время демонстрировала стремительное сокращение (население падало ниже 2,8 млн). Однако в первой половине 2020-х годов тренд переломился. За счет возвращения литовцев на родину, жесткой экономической политики и массового притока мигрантов (включая релокантов из Беларуси и беженцев из Украины) население Литвы снова начало расти и закрепилось около отметки 2,9 млн.
Эстония (наилучшая динамика): Потери Эстонии оказались самыми минимальными в регионе. Более того, примерно с 2015 года Эстония вышла на стабильный прирост населения. Высокий уровень цифровизации, сильная экономика и успешное привлечение квалифицированных иностранных специалистов компенсируют естественную убыль населения. Эмиграция эстонцев сейчас практически прекратилась — люди чаще возвращаются, чем уезжают.
........После 2020 года и особенно после начала полномасштабной войны в 2022 году Эстония стала одним из главных направлений для физического переезда специалистов и целых компаний из Украины, Беларуси и оппозиционно настроенного бизнеса из РФ.
........Самый мощный демографический толчок последних лет — это прием украинских беженцев после февраля 2022 года. Эстония приняла более 50–60 тысяч граждан Украины (в пиковые моменты). В масштабах крошечной Эстонии это дало мгновенный прирост населения почти на 4-5%. Хотя часть людей к 2026 году уехала дальше в Европу или вернулась домой, значительная часть осталась, интегрировалась в рынок труда и компенсировала естественную убыль населения.
і не треба тут кидатись лозунгами, про те, що я не воюю,
не дозволяє стан здоров"я
бо не можливо підписати контрат, де 5 годин на добу ти на службі, решта відпочиваєш.
Где вы увидели лозунги?
И я не называл конкретно ваше имя. 5 лет назад тоже стан здоров'я не дозволяв?
И в любом случае не стоит так агрессивно обхаивать людей, которые с вами в чём-то не согласны.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:13
pesikot написав: shapo написав:
Откуда убеждение что Казахстан ,Узбекистан и другие страны Средней Азии уходят от роzzии?
На 9 мая все президенты были на параде в Москве
Ага, были ... )
Казахстана и Узбекистана.
Как то не тянет на "все президенты" Средней Азии
Географию изучи ... на досуге )
Да и после того, как путин, накануне, побежал жаловатся Трампу на Украину и те, кто приехали, приехали под гарантии Трампа )
И какой вывод отсюда,что Трамп тоже лежит под Путиным?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:17
budivelnik написав: shapo написав:
Откуда убеждение что Казахстан ,Узбекистан и другие страны Средней Азии уходят от роzzии?
Хоча б перехід з Кирилиці на Латиницю( до речі Молдова також)...
Нам би також варто було б це зробити...але існує ВЕЛИЧЕЗНА ПРОБЛЕМА
Кирилиця- це НАША ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА.
Да уж,серьезная заявка на самостийность ,особенно если знать что алфавит в Казахстане в 20 веке менялся три раза, с арабского на латиницу,а потом на кириллицу хотя реально язык лучше ложится на латиницу как у азербайджанцев т.к.в кириллице в казахском было 42 буквы - три О, две К и ещё что-то
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:20
ЛАД написав:
Вот результаты:
І що ?
По вашому
краще щоб велике стадо жило в лайні
ніж на 30% менша кількість жили як люди?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:23
ЛАД написав:
И в любом случае не стоит так агрессивно обхаивать людей, которые с вами в чём-то не согласны.
Возьми себе это за правило, парторг
А то к себе ты требуешь уважения, а к тем, с кем ты не согласен - так такой изобличитель ) такой моралфаг ... вечная третья позиция
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:42
budivelnik написав: shapo написав:
Откуда убеждение что Казахстан ,Узбекистан и другие страны Средней Азии уходят от роzzии?
Хоча б перехід з Кирилиці на Латиницю( до речі Молдова також)...
Нам би також варто було б це зробити...але існує ВЕЛИЧЕЗНА ПРОБЛЕМА
Кирилиця- це НАША ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА.
з Македонії через Моравію
а що з глаголицею?
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:45
shapo написав: pesikot написав: shapo написав:
Откуда убеждение что Казахстан ,Узбекистан и другие страны Средней Азии уходят от роzzии?
На 9 мая все президенты были на параде в Москве
Ага, были ... )
Казахстана и Узбекистана.
Как то не тянет на "все президенты" Средней Азии
Географию изучи ... на досуге )
Да и после того, как путин, накануне, побежал жаловатся Трампу на Украину и те, кто приехали, приехали под гарантии Трампа )
И какой вывод отсюда,что Трамп тоже лежит под Путиным?
Вывод отсюда, что "все" - это только два, а это далеко не "все", проектировщик ты наш )
Про Трампа, который лежит под путиным ты сам написал, я тебя за язык не тянул )
PS. как у тебя 2+2=4, мне до сих пор непонятно ...
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:47
budivelnik написав:
Ти якийсь смішний...
Сам ЄВРЕЙ який прокляв совок і здриснув на землю обетованну
сина відправив на другий кінець землі подалі від совка
але при цьому заявляєш що тим хто живе навколо совка не варто від нього відриватись....
Що виграли Армяни від Карабаху
Молдавани від Придністровья
Чечня від двох чеченських ?
таджики від імомалі рахмонава якого посадили на трон москалі...
Якщо нічого
То чому ти вважаєш ці народи дурнішими від себе ?
чи ти настільки єврей що всі інші гої не мають права на рішення які зробив для себе і своєї сімї ти?
Ну раз ты,рагуль,решил в очередной раз пройтись по моей биографии,то получай алаверды.
При совке я тоже попал в советскую армию двухгодичником,но у меня и мысли не было там остаться в отличие от тебя ,ставшего куском и наверняка клявшегося в верности КПСС иначе бы не оставили в теплом месте в ГСВГ.
В отличие от такого козла как ты я родился и полжизни прожил в Казахстане ,так что тот регион знаю лучше тебя и большинство присутствующих равно как и в Армении был после землетрясения в Спитаке и видел как начинался Карабах.
Если Чечня не должна была вести две войны с Россией,то тогда почему Украина до сих пор не капитулировала или в твоёй тупой башке такая логика не укладывается?
И последнее.
Меньше завидуй мне и другим и хвастай тем, что имеешь ибо это ничто.
Мой сын в отличие от твоих детишек воевал в Газе в 2014 и стал старшим врачом в Израиле и в Австралии работая заведующим в частной клинике,а это не убогая украинская медицина нигде из цивилизованных стран не признанная без подтвержденных сданных экзаменов
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в Нед 21 чер, 2026 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:50
pesikot написав:
Вывод отсюда, что "все" - это только два, а это далеко не "все", проектировщик ты наш )
Про Трампа, который лежит под путиным ты сам написал, я тебя за язык не тянул )
PS. как у тебя 2+2=4, мне до сих пор непонятно ...
Во-первых, давно не проектировщик,во-вторых ,точно не ваш.
Раз такую простую истину не смог осилить,то больше и не напрягайся
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