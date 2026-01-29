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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:54
shapo написав: pesikot написав:
Вывод отсюда, что "все" - это только два, а это далеко не "все", проектировщик ты наш )
Про Трампа, который лежит под путиным ты сам написал, я тебя за язык не тянул )
PS. как у тебя 2+2=4, мне до сих пор непонятно ...
Во-первых, давно не проектировщик,во-вторых ,точно не ваш.
Раз такую простую истину не смог осилить,то больше и не напрягайся
Да мне насрать ... ты себя высоко несешь, но из себя ни фига не представляешь
Только гавкаеш издалека )
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Додано: Нед 21 чер, 2026 15:58
shapo написав:
Ну раз ты,рагуль,решил в очередной раз пройтись по моей биографии,то получай алаверды.
При совке я тоже попал в советскую армию двухгодичником,но у меня и мысли не было там остаться в отличие от тебя ,ставшего куском и наверняка клявшегося в верности КПСС иначе бы не оставили в теплом месте в ГСВГ.
В отличие от такого козла как ты я родился и полжизни прожил в Казахстане ,так что тот регион знаю лучше тебя и большинство присутствующих равно как и в Армении был после землетрясения в Спитаке и видел как начинался Карабах.
Если Чечня не должна была вести две войны с Россией,то тогда почему Украина до сих пор не капитулировала или в твоёй тупой башке такая логика не укладывается?
И последнее.
Меньше завидуй мне и другим и хвастай тем, что имеешь ибо это ничто.
Мой сын в отличие от твоих детишек воевал в Газе в 2014 и стал старшим врачом в Израиле и в Австралии работая заведующим в частной клинике,а это не убогая украинская медицина нигде из цивилизованных стран не признанная без подтвержденных сданных экзаменов
Завали своё хлебало ...
У тебя так хорошо, так хорошо ... что никак не можешь пройти мимо, чтобы не обосрать Украину
У тебя действительно всё хорошо ? как ты рассказываешь
Или от ненависти, прямо кушать не можешь ... )
Сидишь ты там в Австралии или где ты там, вот и сиди.
Твоё мнение не интересно
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:00
pesikot написав: shapo написав:
Ну раз ты,рагуль,решил в очередной раз пройтись по моей биографии,то получай алаверды.
При совке я тоже попал в советскую армию двухгодичником,но у меня и мысли не было там остаться в отличие от тебя ,ставшего куском и наверняка клявшегося в верности КПСС иначе бы не оставили в теплом месте в ГСВГ.
В отличие от такого козла как ты я родился и полжизни прожил в Казахстане ,так что тот регион знаю лучше тебя и большинство присутствующих равно как и в Армении был после землетрясения в Спитаке и видел как начинался Карабах.
Если Чечня не должна была вести две войны с Россией,то тогда почему Украина до сих пор не капитулировала или в твоёй тупой башке такая логика не укладывается?
И последнее.
Меньше завидуй мне и другим и хвастай тем, что имеешь ибо это ничто.
Мой сын в отличие от твоих детишек воевал в Газе в 2014 и стал старшим врачом в Израиле и в Австралии работая заведующим в частной клинике,а это не убогая украинская медицина нигде из цивилизованных стран не признанная без подтвержденных сданных экзаменов
Завали своё хлебало ...
У тебя так хорошо, так хорошо ... что никак не можешь пройти мимо, чтобы не обосрать Украину
У тебя действительно всё хорошо ? как ты рассказываешь
Или от ненависти, прямо кушать не можешь ... )
Сидишь ты там в Австралии или где ты там, вот и сиди.
Твоё мнение не интересно
У тебя,патриота ухилянта,не спросил что мне писать и где.
И откуда у тебя взялась уверенность,что твоя писанина кому-то интересна.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:02
shapo написав: budivelnik написав:
Ти якийсь смішний...
Сам ЄВРЕЙ який прокляв совок і здриснув на землю обетованну
сина відправив на другий кінець землі подалі від совка
але при цьому заявляєш що тим хто живе навколо совка не варто від нього відриватись....
Що виграли Армяни від Карабаху
Молдавани від Придністровья
Чечня від двох чеченських ?
таджики від імомалі рахмонава якого посадили на трон москалі...
Якщо нічого
То чому ти вважаєш ці народи дурнішими від себе ?
чи ти настільки єврей що всі інші гої не мають права на рішення які зробив для себе і своєї сімї ти?
Ну раз ты,рагуль,решил в очередной раз пройтись по моей биографии,то получай алаверды.
При совке я тоже попал в советскую армию двухгодичником,но у меня и мысли не было там остаться в отличие от тебя ,ставшего куском и наверняка клявшегося в верности КПСС иначе бы не оставили в теплом месте в ГСВГ.
В отличие от такого козла как ты я родился и полжизни прожил в Казахстане ,так что тот регион знаю лучше тебя и большинство присутствующих равно как и в Армении был после землетрясения в Спитаке и видел как начинался Карабах.
Если Чечня не должна была вести две войны с Россией,то тогда почему Украина до сих пор не капитулировала или в твоёй тупой башке такая логика не укладывается?
И последнее.
Меньше завидуй мне и другим и хвастай тем, что имеешь ибо это ничто.
Мой сын в отличие от твоих детишек воевал в Газе в 2014 и стал старшим врачом в Израиле и в Австралии работая заведующим в частной клинике,а это не убогая украинская медицина нигде из цивилизованных стран не признанная без подтвержденных сданных экзаменов
Обплював монітор ?
а тепер витри і перечитай мною написане
1 Де і чим я тебе образив? Ти ЄВРЕЙ чи ні? Якщо Єврей то я не вважаю це за образу. Навіть якби я тебе назвав загальноприйнятим - юде або жид... це також не образа а назва твоєї національності
2 Де і в чому я принизив твої досягнення чи досягнення твоїх дітей?
Я просто порівняв ТВОЇ вчинти з ТВОЇМИ пропозиціями по діям націй Середньої Азії.
3 В чому пртензія до мене по війні чечні з педерацією?
Я вважаю що педераційники були НЕ ПРАВІ воюючи з Чечнею , залишаючи військові конфлікти в Молдові і Арменії..
То якого милого ти так розкричався?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:14
shapo написав: pesikot написав:
Завали своё хлебало ...
У тебя так хорошо, так хорошо ... что никак не можешь пройти мимо, чтобы не обосрать Украину
У тебя действительно всё хорошо ? как ты рассказываешь
Или от ненависти, прямо кушать не можешь ... )
Сидишь ты там в Австралии или где ты там, вот и сиди.
Твоё мнение не интересно
У тебя,патриота ухилянта,не спросил что мне писать и где.
И откуда у тебя взялась уверенность,что твоя писанина кому-то интересна.
Ты ж мне пишешь в ответ, значит "кому-то интересна" )
Так у тебя всё хорошо ?
Если всё хорошо, то зачем слюной весь свой монитор заплевал ...)
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Додано: Нед 21 чер, 2026 16:16
budivelnik написав: shapo написав:
Ну раз ты,рагуль,решил в очередной раз пройтись по моей биографии,то получай алаверды.
При совке я тоже попал в советскую армию двухгодичником,но у меня и мысли не было там остаться в отличие от тебя ,ставшего куском и наверняка клявшегося в верности КПСС иначе бы не оставили в теплом месте в ГСВГ.
В отличие от такого козла как ты я родился и полжизни прожил в Казахстане ,так что тот регион знаю лучше тебя и большинство присутствующих равно как и в Армении был после землетрясения в Спитаке и видел как начинался Карабах.
Если Чечня не должна была вести две войны с Россией,то тогда почему Украина до сих пор не капитулировала или в твоёй тупой башке такая логика не укладывается?
И последнее.
Меньше завидуй мне и другим и хвастай тем, что имеешь ибо это ничто.
Мой сын в отличие от твоих детишек воевал в Газе в 2014 и стал старшим врачом в Израиле и в Австралии работая заведующим в частной клинике,а это не убогая украинская медицина нигде из цивилизованных стран не признанная без подтвержденных сданных экзаменов
Обплював монітор ?
а тепер витри і перечитай мною написане
1 Де і чим я тебе образив? Ти ЄВРЕЙ чи ні? Якщо Єврей то я не вважаю це за образу. Навіть якби я тебе назвав загальноприйнятим - юде або жид... це також не образа а назва твоєї національності
2 Де і в чому я принизив твої досягнення чи досягнення твоїх дітей?
Я просто порівняв ТВОЇ вчинти з ТВОЇМИ пропозиціями по діям націй Середньої Азії.
3 В чому пртензія до мене по війні чечні з педерацією?
Я вважаю що педераційники були НЕ ПРАВІ воюючи з Чечнею , залишаючи військові конфлікти в Молдові і Арменії..
То якого милого ти так розкричався?
Можно мати національність, а можно мати ідентичність ...
Можно бути ... ким-завгодно по національності, а по ідентичності - московитським вЯлікоросом
Тому він і розрепетався )
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