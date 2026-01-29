ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный. До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли. А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились. "В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."
негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
вікіпедія Євре́йська автоно́мна о́бласть — автономна область Російської Федерації, входить до складу Далекосхідного федерального округу. Адміністративний центр — місто Біробіджан. Межує на півдні з Китаєм, на заході — з Амурською областю, на сході — з Хабаровським краєм. Утворено 28 березня 1928 року
ЛАД написав:И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?
у вишу (мореходке) навчалось багато іноземців, і ставлення до них було гарне, ніякої зневаги (бо попередили з першого дня навчань), те саме і до нацменшин, і у вишу , і в ЧМП і в британських/німецьких компаніях (з нами на судні на coast працювала бригада драйверів з Гані: називали їх ганійцями або драйверами, ні чорними, ні ніграми)
а радянській армії -було як на зоні(інколи не ясно де краще)-чуркі, жиди, тупі молдовані, хохли, кацапи, бульбаши, звери
все залежить від командира частини(або і вище)
у нас був один вітя п**ов(з ростову на дону), намагався стати паханом у взводі(каже я кмс з боксу), то йому у відповідь, якщо хоч кого пальцем -вночі тебе відрехтуємо банками (табурет на флоті), прожив останні році у екіпажу сам(дали йому псевдо-угрюмий) після закінчення перебрався в москву і живе там досі
ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный. До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли. А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились. "В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."
негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
Да хоть через чей вплив. Какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу? Сегодня это слово у нас имеет явно негативный оттенок. Будем обсуждать внаслідок чого? И обсуждать отмазку Минюста? Только "можна це слово не вживати"? Но "можна і вживати"? Поддержите Мирошниченко и Фарион?
негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
негативний контекст тільки росіян а українці ні погроми, ні гайдамацької різанини не робили? а нічого, що чєрта осєдлості була на українських землях? Це з якої радості ми маєм враховувати якісь побажання? Можем не вживати а можем і вживати смотря від контексту розмови. Тим більше, що вони самі по відношенню до своїх вживають
ЛАД написав:И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?
у вишу (мореходке) навчалось багато іноземців, і ставлення до них було гарне, ніякої зневаги (бо попередили з першого дня навчань), те саме і до нацменшин, і у вишу , і в ЧМП і в британських/німецьких компаніях (з нами на судні на coast працювала бригада драйверів з Гані: називали їх ганійцями або драйверами, ні чорними, ні ніграми)
а радянській армії -було як на зоні(інколи не ясно де краще)-чуркі, жиди, тупі молдовані, хохли, кацапи, бульбаши, звери
все залежить від командира частини(або і вище) ...........
Всё равно не понятно, к чему был тот пост. Когда вы служили в армии (в какие годы)? В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.
ЛАД написав:... В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.
давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи"
глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничениях по всему полуострову (пряма мова тимчасового гауляйтера).
Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
ЛАД написав:... В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.
давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи"
до розпаду імперії привело ослаблення вертикалі влади та корупція на місцевому рівні. А національна самосвідомість вже вторинна. Спочатку має бути етап нахомячення капіталу а вже потім ріст нацсвідомості. Тому націоналізм порошенка чи зеленського закономірний, а для безродних космополітів для яких всеодно в якій державі і на якого пана працювати це не раціонально.
ЛАД написав:... В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.
давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи"
до розпаду імперії привело ослаблення вертикалі влади та корупція на місцевому рівні. А національна самосвідомість вже вторинна. Спочатку має бути етап нахомячення капіталу а вже потім ріст нацсвідомості. Тому націоналізм порошенка чи зеленського закономірний, а для безродних космополітів для яких всеодно в якій державі і на якого пана працювати це не раціонально.
Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас. Але він чомусь виявився трохи не в потрібному напрямі націоналістичним. Як так? Підказка: "Краще бути першим у галльському селі, ніж другим у Римі"(с)(тм)