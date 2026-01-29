Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27

ЛАД написав: И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты? И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?

у вишу (мореходке) навчалось багато іноземців, і ставлення до них було гарне, ніякої зневаги (бо попередили з першого дня навчань), те саме і до нацменшин, і у вишу , і в ЧМП і в британських/німецьких компаніях (з нами на судні на coast працювала бригада драйверів з Гані: називали їх ганійцями або драйверами, ні чорними, ні ніграми)а радянській армії -було як на зоні(інколи не ясно де краще)-чуркі, жиди, тупі молдовані, хохли, кацапи, бульбаши, зверивсе залежить від командира частини(або і вище)у нас був один вітя п**ов(з ростову на дону), намагався стати паханом у взводі(каже я кмс з боксу), то йому у відповідь, якщо хоч кого пальцем-вночі тебе відрехтуємо банками (табурет на флоті), прожив останні році у екіпажу сам(дали йому псевдо-угрюмий)після закінчення перебрався в москву і живе там досі