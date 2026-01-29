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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 чер, 2026 06:58
shapo
А откуда уверенность что на видео приезжая русская,а не прожившая в Казахстане всю жизнь
Тим гірше для неї. Можна було і вивчити казахську.
Почему-то все говорят на русском
Це якось відміняє те що я сказав? Чи може ви теж будете розказувати, що в Казахстані всі повинні говорити російською?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:12
ЛАД написав:
Когда вы служили в армии (в какие годы)?
1986р
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:15
yanyura
Скажи, що ти дивишся і я скажу, хто ти.
славно типова вата, муха? просто дебіл з розумом дитини 2-3 класу
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:17
Banderlog написав:
Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?
тому шо ідіот
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:29
shapo написав: prodigy написав:
У Shapo
є сумніви стосовно того , чию сторону візмуть Казахстан чи Узбекістан? Сторону сильнішого.
Тобто Китай, ЄС, США, Британія, ОАЄ чи Саудіти
росія буде в прольоті в наступні навіть не 5 років, а значно швидше
Да неужели.
После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию.
ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии.
Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай.
До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике.
Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке.
Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом.
Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе
щось ви накалились як пательня, охолоньте
в якому регіоні Австралії мешкаєте?
країни, які я порахував, будуть діяти в залежності від профіту проектів, ніхто не буде робити другий Шанхай(чи Дубай) з Ташкенту, але якісь проекти с кожним роком будуть
виконуватись, логистичний маршрут в обхід рф це не майбутньє, він вже працює.
Чому не буде в Середнеазійському регіоні роісі, де вони 150 років були присутні у вигляді окупаційних військ і після розпаду совка -вкладали невеликі інвестиції, з інвестиціями швах, гроші всі згоріли на війни. Чим можна привабити казахів/узбеків? заробітками в москві? Щоб загребли на сво?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:29
Hotab написав:shapo
А откуда уверенность что на видео приезжая русская,а не прожившая в Казахстане всю жизнь
Тим гірше для неї. Можна було і вивчити казахську.
Почему-то все говорят на русском
Це якось відміняє те що я сказав? Чи може ви теж будете розказувати, що в Казахстані всі повинні говорити російською?
Если бы вы имели хоть малейшее понятие о том,что казахский до развала СССР не преподавали в русских школах,а таких там было абсолютное большинство в городах от слова совсем,даже как иностранный,что и городские казахи его не знали,то,м.б.,были снисходительнее к людям которые никуда не уезжая оказались в внутренней эмиграции где нужно было в зрелом и более возрасте учить другой язык. А это,как ни странно,хорошо усваивается в детстве при наличии широкого круга общения с носителями.
Но к власти в пост- советских республиках пришли бывшие комсомольцы которые знали только одно - кто не с нами,тот против нас,а язык это самое простое что можно обозначить как независимость от бывшей метрополии.
Ведь не экономикой же и военным строительством заниматься и вправду вместо того чтобы раскрадывать то,что было создано при ненавистном совке
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:42
prodigy написав: shapo написав:
Да неужели.
После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию.
ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии.
Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай.
До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике.
Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке.
Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом.
Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе
щось ви накалились як пательня, охолоньте
в якому регіоні Австралії мешкаєте?
країни, які я порахував, будуть діяти в залежності від профіту проектів, ніхто не буде робити другий Шанхай(чи Дубай) з Ташкенту, але якісь проекти с кожним роком будуть
виконуватись, логистичний маршрут в обхід рф це не майбутньє, він вже працює.
Чому не буде в Середнеазійському регіоні роісі, де вони 150 років були присутні у вигляді окупаційних військ і після розпаду совка -вкладали невеликі інвестиції, з інвестиціями швах, гроші всі згоріли на війни. Чим можна привабити казахів/узбеків? заробітками в москві? Щоб загребли на сво?
Забавно,что на все мои посты следует призыв охладиться от разных респондентов.
Неужели так горячо становится после моих ответов что другого ответа в голову не приходит?
Что касается будущего не только республик средней Азии и Казахстана,то проекты от разных стран в них шли и идут,но это вовсе не снижает роль России в них.
В Казахстане будет строится первая АЭС под руководством и проектом России, он завязан экономически более чем какая-либо другая республика на нее.
Кроме того,экономическое положение населения там было всегда лучше чем в Узбекистане,Киргизии или Таджикистане и казахи никогда не ездили работать в Россию гастерами на черные работы как граждане упомянутых мной республик.
Более того,в 90-х и начале 2000-х в Алма-Ате и не только было полно узбеков на заработках ,а таджики вообще тогда мечтали зацепится за Казахстан как когда-то в СССР за Московскую прописку.
Отношение к китайцам в Казахстане хуже чем у русским ибо в 90-е они как и южные корейцы уже заходили и оставили после себя не лучшие воспоминания хотя корейцы через казахских корейцев всё-таки закрепились в добывающем бизнесе,а другого после развала СССР там и не осталось.
В оккупации Россией этих земель было не только плохое, но сейчас это никто не признает и не признает в ближайшем будущем ибо везде в бывшей империи идёт другой политический и культурный тренд да и путькин серьезно нагадил подняв на поверхность все худшее из русского мира.
Но в который раз повторюсь - мы входим в очередной период перестройки мира и кто и где окажется и будет доминировать не знает сейчас никто,а любые прогнозы гроша ломаного не стоят
Востаннє редагувалось shapo
в Пон 22 чер, 2026 07:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:49
shapo
бывшие комсомольцы которые знали только одно
А казахський знали чи вивчили пізніше?
СРСР нема 35 років. В 1991 старики вивчити не могли , так їх сьогодні вже і нема. А ті хто ото гавкаються в магазинах «гаварітє со мной по рускі» , їм скільки було в 1991 році? Що заважає вивчити на рівні «поговорити на побутові теми» за 35 років перебуваючи в країні спілкування
? Це ж не IELTS здати на 7.0+.. Я знаю «що». Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 22 чер, 2026 07:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:52
Hotab написав:shapo
бывшие комсомольцы которые знали только одно
А казахський знали чи вивчили пізніше?
СРСР нема 35 років. В 1991 старики вивчити не могли , так їх сьогодні вже і нема. А ті хто ото гавкаються в магазинах «гаварітє со мной по рускі» , їм скільки було в 1991 році? Що заважає вивчити на рівні «поговорити на побутові теми» за 35 років? Це ж не IELTS здати на 7.0+..
Ну почему же нет. Вот я и мои ровесники есть и те кому было 10-20. Ведь никаких языковых курсов как и в Украине им не создавали,а казахский по сложности ничуть не легче английского который в советских школах как раз хоть и хреново,но учили.
К власти после 1991г пришла другая генерация сельских комсомольцев знающих казахский ,но под чутким руководством бывшего днепропетровского пту- ника Назарбаева быстро ликвидировали Академию наук за ненадобностью
Востаннє редагувалось shapo
в Пон 22 чер, 2026 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 08:00
shapo
В Казахстане будет строится первая АЭС под руководством и проектом России
В мае 2026 года Россия и Казахстан заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в республике атомной электростанции. Проект, стоимость которого оценивается в $16,5 млрд, реализуется под руководством российской государственной корпорации Росатом.
проект не буде реалізовано і він залишиться на папері, парі?
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