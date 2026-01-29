Без бензина, электричества и газа: станет ли аннексированный Крым «островом»?

22 июня 2026

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«Энергоснабжение Крыма обеспечивается за счет собственной генерации – это Балаклавская, Таврическая ТЭС, Сакская ТЭЦ – и перетока по энергомосту из России через Керченский пролив. При этом максимальная аварийно-допустимая мощность энергомоста «Кубань – Крым» составляет 810 МВт. А вся собственная генерация на полуострове зависит от газа, на котором работают ТЭС и ТЭЦ. Глебовское газохранилище выполняет роль аккумулятора, отдавая газ в систему, когда наблюдается его дефицит. Удар по газохранилищу лишил систему этого аккумулятора. Пораженные газокомпрессорные станции – это передаточные узлы к ТЭС. Из-за всех этих поражений одна или несколько ТЭС/ТЭЦ теперь сбоят, запущены не на полную мощность и производят меньше электроэнергии», – пояснил военный эксперт из Крыма.



По словам офицера запаса, объекты энергосистемы – это законные военные цели, поскольку поставляют электроэнергию российской армии в аннексированном Крыму.