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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18143181441814518146>
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:38


І знову не Фламінго.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:50

  shapo написав:
  fler написав:Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...


А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?
И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.

Отакої :shock: А хто ж казав, що всі таланти в маскву "стікались" звідусіль? )))
  shapo написав:.. в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.

Як невдобно..
  shapo написав: Кстати,есть ещё такой выдающийся механик С П Тимошенко с биографией схожей с Сикорским и также реализовавший себя в США хотя начинал в Киеве и нынешнем Днепре тогда называвшимся Екатеринославом.
Там же работал и А.Н.Динник создавший советскую школу теорию упругости хотя тоже родился не в Украине,а в Ставрополье.

Ти диви, ці теж чомусь не в маскву поїхали)) Шо ж нє так з талановитими авіаторами?))
Насправді можна по іншим галузям теж "нарити", але то вже буде флуд.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:59

  shapo написав:

Что значит не было и что нужно чтобы он был,погромы устроить?
Единственная советская республика где не было антисемитизма была Грузия,а в Украине всегда хватало с избытком.
чим грузія унікальна і чому там не було?
Погроми циган були в незалежній україні недавно, при Порошенку так шо тут нічого екстраординарного нема.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но газокомпрессорные станции в Крыму... По-моему, нерациональная трата сил.
Возможно ошибаюсь, но, насколько знаю, в Крыму нет серьёзных предприятий, которым нехватка газа нанесёт значительный ущерб.

Без бензина, электричества и газа: станет ли аннексированный Крым «островом»?
22 июня 2026
...
«Энергоснабжение Крыма обеспечивается за счет собственной генерации – это Балаклавская, Таврическая ТЭС, Сакская ТЭЦ – и перетока по энергомосту из России через Керченский пролив. При этом максимальная аварийно-допустимая мощность энергомоста «Кубань – Крым» составляет 810 МВт. А вся собственная генерация на полуострове зависит от газа, на котором работают ТЭС и ТЭЦ. Глебовское газохранилище выполняет роль аккумулятора, отдавая газ в систему, когда наблюдается его дефицит. Удар по газохранилищу лишил систему этого аккумулятора. Пораженные газокомпрессорные станции – это передаточные узлы к ТЭС. Из-за всех этих поражений одна или несколько ТЭС/ТЭЦ теперь сбоят, запущены не на полную мощность и производят меньше электроэнергии», – пояснил военный эксперт из Крыма.

По словам офицера запаса, объекты энергосистемы – это законные военные цели, поскольку поставляют электроэнергию российской армии в аннексированном Крыму.

https://ru.krymr.com/a/krym-ataki-ostro ... 86098.html

Так что пострадает, в основном, население. Это будет иметь разве что психологический эффект. Причём, сложно предсказать какой - то ли страх, то ли ненависть.

Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:36

  shapo написав:Единственно что отвечу это про школьную систему образования в Израиле о которой ты,естественно,ни хрена не знаешь но что-то пытаешься изобразить.
В Израиле есть государственные еврейские и арабские школы,в вторых которых арабский или иврит преподают как иностранный наравне с английским.
В есть ещё религиозные ешивы где нет обучения математики и английского,но зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.
Тобто в Ізраїлі школи без ЄВРЕЙСЬКОЇ мови(назвав так бо не хочу вникати в різниці між ідіш і іврит)-немає
А в казахстані школи без казахського - були...

Питання на засипку
Так чому тепер казахи 3,14здять москалів?
Якщо навіть в Ізраїлі де є школи з арабською але
палестинці 3,14дяться з євреями які також хочуть називатись палестинськими євреями ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:39

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.

Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління

Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет.
Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение.
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
Отже коли я заявляю що треба ТРИ покоління щоб вивести отраву совка з людей..
Лади мені такають Польщею і розповідають про одне....
Але коли ладам треба-то виявляється що
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми
Труси-Хрестик
Так багато ТРИ покоління?
І наскільки РІЗКИМ є зміна совка на капіталізм ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?
И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець
Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується
Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу.
Труси-Хрестик.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:07

  ЛАД написав:
  fler написав:..........
авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( :?: ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего. Разве что рождение в Киеве и учёбу в Киевском политехническом институте в 2008-2012.
"У 1912–1918 роках — головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу" (на всякий случай, если вы не знаете, напомню - Росбалт находился в Питере). "18 лютого 1918 року емігрував до Французької республіки (Париж), а в березні 1919 року переїхав до США", где и умер "26 жовтня 1972 року в Істоні". И свои вертолёты, благодаря которым он стал знаменит, он создал в США.
Почитайте хотя бы https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

він напевне ще й машину часу винайшов :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:10

  prodigy написав:
  shapo написав:зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.

це наскільки надо бути обмеженим розумом, щоб замість вивчення математики(чи фізики)
все життя вивчати тору, чи біблію, або коран...жах

якщо за це гроші платять, чому б й ні? :oops: математику з фізикою вчити не так легко, патякати язиком інколи простіше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:15

ЛАД
Професор Липшиц:
ЦБ залил почти 5 триллионов рублей в банки, чтобы наполнить дефицитный бюджет

ЦБ РФ все активнее участвует в покрытии дефицита федерального бюджета, выдавая банкам кредиты, чтобы те покупали российский госдолг, пишет Bloomberg. Так, по состоянию на 18 июня регулятор уже влил в банковскую систему 4,748 трлн рублей в виде займов репо под залог облигаций федерального займа (ОФЗ).

Судя по всему, финансирование бюджета за счет «печатания» денег будет только расти, считает экономист Николай Корженевский. В начале недели Дума в срочном порядке — за три дня с момента внесения — приняла закон, позволяющий правительству наращивать расходы и госдолг сверх лимитов, заложенных в закон о бюджете.

«Принятый Думой закон принципиально меняет ситуацию. Речь идет не просто об увеличении расходов или связанных с этим рисках — это решение о монетарном финансировании расходов. Какое-то время напечатанные деньги позволят правительству обслуживать свои потребности. Результатом станет инфляция, а это по сути скрытая форма налогообложения,», — отмечает Корженевский.


як там ваш фонд почуває себе?(фнд)
Станом на червень 2026 року загальний обсяг Фонду національного добробуту росії (ФНБ) становить 12,955 трлн рублів, або близько $182,4 млрд. При цьому реальні високоліквідні активи (кошти на рахунках у Центральному банку РФ) складають лише 3,412 трлн рублів ($48 млрд) — решта грошей розміщена в неліквідних акціях, бондах та інвестиційних проєктах.

на початку року 2026 ліквідна частка була 4,1 трлн, а в 1 травня 3,63трлн
тобто мінус 200млрд руб щомісяця, прелестно
prodigy
 
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