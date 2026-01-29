katso написав:............ "- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты? - Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром "
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было. И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е. За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было. Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно. Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал. И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
P.s. Шаман, что там насчёт ответа Минюста и лингвистики?
"Офіціант" - ЛАД ти там зовсім берега пустився? я ж наче написав з цього приводу - пошукай, це було недавно.
антисемітизм був. й назвемо його державним. так черти осілості вже не було, але я так розумію на певні факультети та певні інститути шлях було закрито, чи не так? та й виїхати євреї так просто не могли, довелося чекати 90х років.
справа лікарів - це про ще? перегіби на місцях?
й ЛАД, краще скажи, як нам змусити руських до перемовин? оце дуже хвилює
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 22 чер, 2026 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:справа лікарів - це про ще? перегіби на місцях?
це справа інсцинована за наказом сталіна, планувався масштабний кровопуск
«Справа лікарів» (або «справа лікарів-шкідників») — це сфабрикована радянським режимом у 1952–1953 роках політична репресивна кампанія.
Групу видатних медиків звинуватили в умисному вбивстві радянських лідерів та підготовці змови проти керівництва СРСР.
Головні деталі цієї історичної події: Початок кампанії: Офіційним стартом стала публікація в газеті «Правда» від 13 січня 1953 року. В повідомленні ТАРС стверджувалося, що «терористичну групу лікарів» викрито.
Суть звинувачень: Дев'ятьох провідних лікарів (більшість з яких були євреями — зокрема, М. Вовсі, Я. Рапопорт, Б. Коган, В. Виноградов) звинуватили у «шкідництві»(вредительство, те що робить ЛАД сьогодні) , неправильному лікуванні та вбивстві таких високопосадовців, як Андрій Жданов та Олександр Щербаков.
Антисемітський характер: Кампанія стала кульмінацією державної боротьби з «безродними космополітами». Справа супроводжувалася масовою антисемітською істерією, звільненнями євреїв-медиків та чутками про їхню примусову депортацію до Сибіру.
Мета Сталіна: Диктатор використовував цю справу як привід для масштабних партійних чисток (планувалося усунути деяких членів Політбюро) та виправдання загострення репресій.
Закриття справи: Після смерті Йосипа Сталіна в березні 1953 року, новий міністр внутрішніх справ Лаврентій Берія ініціював закриття справи. Арештованих лікарів реабілітували та звільнили як невинних, а матеріали слідства офіційно визнали сфальсифікованими.
ЛАД, дивись минуло 7 років після кривавої ДСВ(де загинуло 20-28млн),
shapo написав:---------------------------- ЛАД Массового не было. И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е. За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было. Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно. Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал. И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально. ----------------------------- Ну как же ,а борьба с безродными космополитами с 1948 с убийством Михоэлса и разгоном ЕАК? ........... Ну,что такое отказ вы,конечно,не знали как и борьба за выезд евреев из СССР с уголовщиной,психушками и прочим набором КГБ
В пылу полемики вы уже машете шашкой , не глядя, и рубите головы всем подряд. Вы привели примеры государственного антисемитизма. Так я о его наличии тоже написал, только не привёл примеры и доказательства. Но это не противоречит тому, что массового народного антисемитизма не было.
Что значит не было и что нужно чтобы он был,погромы устроить? Единственная советская республика где не было антисемитизма была Грузия,а в Украине всегда хватало с избытком. И шашкой я не машу,а элементарно указал на факты его с расцвета с 1948г,а не с 50-х как вы написали. Похоже,за время моего отсутствия все стали супер чувствительны несмотря на то,что хамства не убавилось
Если для вас принципиально, что не "с 50-х", а с 1948, то могу согласиться. Бытовой антисемитизм был и существует и сегодня. Но массового народного уже не было, как нет и сегодня. Иначе выбор Зеленского был бы невозможен.
prodigy написав:це наскільки надо бути обмеженим розумом, щоб замість вивчення математики(чи фізики) все життя вивчати тору, чи біблію, або коран...жах
якщо за це гроші платять, чому б й ні? математику з фізикою вчити не так легко, патякати язиком інколи простіше
у математіці є формули, їх можна вивчити, а патяки щось таке, чого в "святому письмі" немає -то можна камнем в лоба отримати
перед тим, як вивчити, треба ще зрозуміти. в мене в університеті були предмети, які я не розумів - власне, як й викладач
тому більшість трактує буквально - як написано, так й трактують. але меншість може трактувати більш широко. це теж не так просто, логічне мишлення треба теж мати. в шіїзмі це взагалі розповсюджено. та й в протестантизмі теж. в євреїв гадаю все дуже жорстко...
Hotab написав: Небажані і природнє відторгнення росіянами всього не російського, тобто на їх думку другосортного. По вашим словам он навіть сквозить «їм всьо русскіє построілі». Саме «пітєрці» їхали цілину обробляти чи кирпичну кладку класти?
А почему только целину вспомнили? Индустриализация в Казахстане началась в ВМВ когда заводы перебрасывали с европейской части в Сибирь и Среднюю Азию. В Алма-Ате до развала СССР функционировал АЗТМ из переброшенного тогда бывшего Путиловского. Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком
все одно не розумію до кінця вашу позицію. за ІЗраіль ви зрозуміло. але якась так радянська зневага до національних республік є. чим це викликано? саме радянським досвідом? бо гадаю ваших однодумців в Ізраілі вистачає, власне як й в Німеччині.
Раша зараз зайнялм чітку позицію, що вони з Іраном, й Ізраілю треба якось визначатися - на двох стільцях всидіти не вдасться...
ЛАД написав:Но газокомпрессорные станции в Крыму... По-моему, нерациональная трата сил. Возможно ошибаюсь, но, насколько знаю, в Крыму нет серьёзных предприятий, которым нехватка газа нанесёт значительный ущерб.
Без бензина, электричества и газа: станет ли аннексированный Крым «островом»? 22 июня 2026 ... «Энергоснабжение Крыма обеспечивается за счет собственной генерации – это Балаклавская, Таврическая ТЭС, Сакская ТЭЦ – и перетока по энергомосту из России через Керченский пролив. При этом максимальная аварийно-допустимая мощность энергомоста «Кубань – Крым» составляет 810 МВт. А вся собственная генерация на полуострове зависит от газа, на котором работают ТЭС и ТЭЦ. Глебовское газохранилище выполняет роль аккумулятора, отдавая газ в систему, когда наблюдается его дефицит. Удар по газохранилищу лишил систему этого аккумулятора. Пораженные газокомпрессорные станции – это передаточные узлы к ТЭС. Из-за всех этих поражений одна или несколько ТЭС/ТЭЦ теперь сбоят, запущены не на полную мощность и производят меньше электроэнергии», – пояснил военный эксперт из Крыма.
По словам офицера запаса, объекты энергосистемы – это законные военные цели, поскольку поставляют электроэнергию российской армии в аннексированном Крыму.
Так что пострадает, в основном, население. Это будет иметь разве что психологический эффект. Причём, сложно предсказать какой - то ли страх, то ли ненависть.
Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
Я не говорил о законности или незаконности. А так вы подтвердили мои слова - пострадает население. Или вы сомневаетесь, что армию обеспечат при любых условиях в первую очередь? Так что армию и экономику это не ослабит. А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно. То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).
ЛАД написав:А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно. То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).
зато известна твоя реакция на обстрелы Харькова - виноваты budivelnik, Shaman и я, "нужно предлагать", "россия не виновата"
Faceless написав:.............. Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління
Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет. Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение. Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
Отже коли я заявляю що треба ТРИ покоління щоб вивести отраву совка з людей.. Лади мені такають Польщею і розповідають про одне.... Але коли ладам треба-то виявляється що Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми Труси-Хрестик Так багато ТРИ покоління? І наскільки РІЗКИМ є зміна совка на капіталізм ?
Как чувствовал, что вы такое напишете. При смене "совка на капіталізм" произошёл именно "резкий разрыв со старым". Идеологический разрыв, усиленный экономическим/материальным разрывом. При росте городского населения никакого "резкого разрыва со старым" не происходило. Люди не теряли одномоментно связь с селом. От них не требовалось отказаться от старых взглядов, разве что от каких-то привычек.
yanyura написав:... Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
Я не говорил о законности или незаконности. А так вы подтвердили мои слова - пострадает население. Или вы сомневаетесь, что армию обеспечат при любых условиях в первую очередь? Так что армию и экономику это не ослабит. А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно. То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).
як ЛАД обережно сіє сумніви - не треба бомбити Рашу, їм боляче.
трошки розкриємо - армію будуть забезпечувати в першу чергу звісно. але якщо палива немає - то палива немає. й не забуваємо - прапори в руській армії залишились? а зараз ціна на паливо дуже смачна - тому забезпечать армію - а окремі армійці - інших, але вже за ринковими цінами.
економіку не послабить - явна брехня. немає палива - немає логістики. а яка економіка без логістики?
реакція населення буде дуже проста - навіщо нам це потрібно, думка про завершення цієї авантюри буде поширюватися...