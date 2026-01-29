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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18146181471814818149>
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  yanyura написав:...
Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
Я не говорил о законности или незаконности.
А так вы подтвердили мои слова - пострадает население.
Или вы сомневаетесь, что армию обеспечат при любых условиях в первую очередь? Так что армию и экономику это не ослабит.
А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно.
То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).

як ЛАД обережно сіє сумніви - не треба бомбити Рашу, їм боляче.

трошки розкриємо - армію будуть забезпечувати в першу чергу звісно. але якщо палива немає - то палива немає. й не забуваємо - прапори в руській армії залишились? а зараз ціна на паливо дуже смачна - тому забезпечать армію - а окремі армійці - інших, але вже за ринковими цінами. 8)
У вас бинарное мышление как у ячейки памяти компьютера - паливо або є, або його нема.
Не представляете, бывает промежуточные состояния - паливо є, але його недостатньо.
У нас в результате войны и росс. обстрелов (особенно в феврале и октябре 2025) газодобычи объём добычи упал с 19,8 млрд м³ в 2021 до 16,97 млрд м³ в 2025. Но это не равносильно "немає газу".
- Папа, ты будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты будешь меньше кушать.

економіку не послабить - явна брехня. немає палива - немає логістики. а яка економіка без логістики?
Какая экономика была/есть в Крыму?
Туризм?
Из-за его отсутствия война тут же закончится?

реакція населення буде дуже проста - навіщо нам це потрібно, думка про завершення цієї авантюри буде поширюватися...
Может, и так.
Но возможны варианты и я о них написал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:17

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет.
Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение.
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
Отже коли я заявляю що треба ТРИ покоління щоб вивести отраву совка з людей..
Лади мені такають Польщею і розповідають про одне....
Але коли ладам треба-то виявляється що
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми
Труси-Хрестик
Так багато ТРИ покоління?
І наскільки РІЗКИМ є зміна совка на капіталізм ?

Как чувствовал, что вы такое напишете. :)
При смене "совка на капіталізм" произошёл именно "резкий разрыв со старым". Идеологический разрыв, усиленный экономическим/материальным разрывом.
При росте городского населения никакого "резкого разрыва со старым" не происходило. Люди не теряли одномоментно связь с селом. От них не требовалось отказаться от старых взглядов, разве что от каких-то привычек.
Отже 70 років населенню розповідали що
а - капіталізм зло
б - всі біди від імперіалізма
в - капіталісти знущаються над своїми працівниками...
прийшов 1990 і виявилось що ми будуємо КАПІТАЛІЗМ... але для ладів це така дрібничка, вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном)
Труси-Хрестик
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какая экономика была/есть в Крыму?
Туризм?

подавляющее большинство населения курортных городов/городков/поселков Крыма год жила с того что "нахомячили" за курортный сезон...
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У вас бинарное мышление как у ячейки памяти компьютера - паливо або є, або його нема.
Не представляете, бывает промежуточные состояния - паливо є, але його недостатньо.
Є педерація
Яку ніколи не хвилювало як там нАсЕлЕнИє
Якщо армії палива буде не вистарчати - то в населення його НЕ БУДЕ навіть якщо в армії воно БУДЕ.
ПС
в Криму зараз 700 000 понаєхавших з 2014 року... Завдання так погіршити життя на півострові щоб вони звідти чкурнули попереду педераційних солдатів... До речі, ті хто зрадники- ті швидше за все чкурнуть швидше.
Тобто НАЙВАЖЧЕ буде справжнім Українцям які отримають найбільше проблем... Але якщо вони витримали 12 років-витримають й пару місяців...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:24

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Или вы сомневаетесь, что армию обеспечат при любых условиях в первую очередь?

Якщо буде чим забезпечувати:
21 червня 2026
Підбиті Україною три російські пороми горять у відкритому морі: з'явилося відео

Після нічної атаки України у Керченській протоці спалахнули пороми, нафтобаза у Керчі та порт Кавказ. Три судна горять у відкритому морі.

Після нічної атаки України у Керченській протоці підбито та горять одразу три пороми, які зв'язували окупований Крим із Краснодарським краєм РФ.
............

https://stolica-s.su/archives/488284
Вот это очень положительное сообщение и ничего кроме одобрения не вызывает.
Бурные аплодисменты.

А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно.
То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).


Поживимо - побачимо (с)
Вважаю, що "понаєхі" у Крим виїдуть (і цей процес вже пішов - у Інеті достатньо виложених їми відео), а після вивезення своїх сімей військовими "чорноморського флоту" з Севастополя ще й прискориться.
"Реакція населення" - смішно. У московитів і раніше не було почуття гордості та власної гідності, а після приходу до влади *уйла тим паче. Єдине, що вони можуть, це стати на коліна та умоляти "*уйло, допоможи!"

Останній, хто виступив проти влади - академік Сахаров в січні 1980 року. Після нього я не памятаю нікого.
Т.е. психологическим эффектом можно пренебречь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:26

  budivelnik написав:........
Тобто НАЙВАЖЧЕ буде справжнім Українцям які отримають найбільше проблем... Але якщо вони витримали 12 років-витримають й пару місяців...

Через пару місяців "Крым наш!" ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:29

  budivelnik написав:........вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном)
Труси-Хрестик

Рассказывает прапорщик оккупационной армии. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:31

  Прохожий написав:Shaman зачем опять столуете тролля??? :evil:

це ви про хунтера? так треба час від часу копняка давати, коли він сюди забігає :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:39

  Shaman написав:
  Прохожий написав:Shaman зачем опять столуете тролля??? :evil:

це ви про хунтера? так треба час від часу копняка давати, коли він сюди забігає :lol:

так
алє
відсутність реакціі ліпше будь якого "копняка")
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Через пару місяців "Крым наш!" ?

"крымваш" с 2014го..
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