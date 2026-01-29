budivelnik написав:Є педерація Яку ніколи не хвилювало як там нАсЕлЕнИє Якщо армії палива буде не вистарчати - то в населення його НЕ БУДЕ навіть якщо в армії воно БУДЕ. ПС в Криму зараз 700 000 понаєхавших з 2014 року... Завдання так погіршити життя на півострові щоб вони звідти чкурнули попереду педераційних солдатів... До речі, ті хто зрадники- ті швидше за все чкурнуть швидше. Тобто НАЙВАЖЧЕ буде справжнім Українцям які отримають найбільше проблем... Але якщо вони витримали 12 років-витримають й пару місяців...
Через пару місяців "Крым наш!" ?
Мені подобається твій оптимізм, але не подобається твоя тупість... Кілька місяців треба буде відраховувати від моменту коли педераційна армія ломанеться з Криму, а не від сьогодні
budivelnik написав:........вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном) Труси-Хрестик
Рассказывает прапорщик оккупационной армии.
За таке ти партбілет покладеш і виплат за роботу по розповсюдженні совкової пропаганди не отримаєш... Бач до чого докотився Совкову армію - окупаційною назвав.. Ще трошки і ти почнеш слухати ДЖАЗ....
budivelnik написав:........вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном) Труси-Хрестик
Рассказывает прапорщик оккупационной армии.
За таке ти партбілет покладеш і виплат за роботу по розповсюдженні совкової пропаганди не отримаєш... Бач до чого докотився Совкову армію - окупаційною назвав.. Ще трошки і ти почнеш слухати ДЖАЗ....
Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
ЛАД написав:Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували.... Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
ЛАД написав:Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували.... Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
Так всё верно - настолько хорошо выполняли функции оккупанта, что как только перестали, так сразу и стена рухнула. А вот Чечне не повезло - если бы вы не выехали, то "порядок" навели бы ещё в первую войну. Второй бы не было. А в 1924 не было никакого "вбивства сифілітика". Но ваша с prodigy зацикленность на сифилисе вызывает нехорошие подозрения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 22 чер, 2026 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Знову вЯлічіє ...)) Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден... Ан-225 «Мрія»: Надпотужний літак, який до лютого 2022 року був найбільшим і найважчим літаком у світі. Ан-124 «Руслан»: Гігантський військово-транспортний літак, що досі утримує безліч світових рекордів вантажопідйомності. Ні, не чули?
Гы, родился в России, был не просто коммунист а депутат Верховного Совета СССР (это то что сейчас Госдума на минуточку)
Член ВКП(б) с 1945 года. Член ЦК КПУ. Депутат Верховного Совета СССР
ЛАД написав:Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували.... Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
ЛАД написав:Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували.... Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
Так всё верно - настолько хорошо выполняли функции оккупанта, что как только перестали, так сразу и стена рухнула. А вот Чечне не повезло - если бы вы не выехали, то "порядок" навели бы ещё в первую войну. Второй бы не было. А в 1924 не было никакого "вбивства сифілітика". Но ваша с prodigy зацикленность на сифилисе вызывает нехорошие подозрения.
ти ми пам'ятаємо, кого тіпає на псеводнім "твьордий"