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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18148181491815018151
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 00:54

22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник.
Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.

«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня.
«Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил.
Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-may-recalibrate-its-offer-ceasefire-with-russia-envoy-tells-un-2026-06-22/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:17

Краткое содержание
- Переговоры на высоком уровне завершились рано утром в понедельник.
- Технические совещания продолжатся на этой неделе.
- Цены на нефть возобновили падение после сообщений о прогрессе в переговорах.
- США и Иран расходятся во мнениях относительно расходования размороженных средств.
БЮРГЕНШТОК, Швейцария/БЕЙРУТ, 22 июня (Reuters) - Соединенные Штаты отменили санкции против Ирана на 60 дней, начиная с понедельника, после первых переговоров в рамках зарождающегося мирного соглашения, в то время как официальные лица сообщили о сохранении затишья в боевых действиях в Ливане в соответствии с соглашением, направленным на прекращение враждебных действий в регионе.
Эти события произошли после выходных, которые, казалось, поставили под угрозу достигнутое неделю назад соглашение, включая угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну, если Иран нарушит судоходство через Ормузский пролив после того, как Тегеран объявил о закрытии этого стратегически важного водного пути. Танкерное движение через пролив начало возобновляться в понедельник, и цены на нефть снова начали падать .
.............В рамках первого из нескольких шагов, предусмотренных соглашением о предоставлении экономической помощи Ирану, Министерство финансов США объявило об отмене санкций до 21 августа, что позволит Тегерану продавать нефть и сопутствующие товары и получать за них оплату.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-talks-go-into-day-2-after-trump-threats-hormuz-closure-2026-06-22/
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:29

Краткое содержание
- Стармер подал в отставку и хочет упорядоченной передачи власти.
- Похоже, назначение Бернхема состоится без конкурса.
- Фарадж призывает к немедленным национальным выборам.
- Новый премьер-министр станет седьмым с момента голосования по Brexit в 2016 году.
https://www.reuters.com/world/uk/uks-starmer-could-set-out-exit-timetable-monday-burnham-waits-wings-2026-06-22/
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:54

  prodigy написав:
у математіці є формули, їх можна вивчити,
а патяки щось таке, чого в "святому письмі" немає
-то можна камнем в лоба отримати :mrgreen:


Не совсем так. Как мне говорил знакомый аспирант Стекловки занимавшийся высшей алгеброй математика это прежде всего логика,а формулы это ее выражение.
В этом плане иудаизм отличается от срисованных с него христианства и ислама где сомнение в истинности учения несмываемый грех.
В ешивах ешиботники все время о чем-то спорят и доказывают друг другу, видимо,трактуя какие-то положения Торы,а не заучивают наизусть псалмы или аяты.
Проблема с ними в том,что они воспринимают окружающий мир через эти сказки 3000-летней давности и отметают любые изменения этого мира
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 01:57

  shapo написав:Хотя и добрую половину из них обвиняли или в еврействе,или связи с клятыми жидомасонами

Везде одинаков Господен посев,
И врут нам о разнице наций.
Все люди — евреи, и просто не все
Нашли пока смелость признаться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 02:04

  Сибарит написав:
  shapo написав:Хотя и добрую половину из них обвиняли или в еврействе,или связи с клятыми жидомасонами

Везде одинаков Господен посев,
И врут нам о разнице наций.
Все люди — евреи, и просто не все
Нашли пока смелость признаться.


Это откуда,из гариков Губермана?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 02:07

  shapo написав:
  Сибарит написав:
  shapo написав:Хотя и добрую половину из них обвиняли или в еврействе,или связи с клятыми жидомасонами

Везде одинаков Господен посев,
И врут нам о разнице наций.
Все люди — евреи, и просто не все
Нашли пока смелость признаться.


Это откуда,из гариков Губермана?

Да
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком

Погоджуюсь, не все так однозначно. Всюди є позитивні і негативні сторони.
От наприклад, при Гітлері Німеччину вийшла з Великої депресії. Скоротилося безробіття, держава фінансувала великі інфраструктурні проекти, будівництво автобамів, масштабні програми підтримки сімей з дітьми і житлове будівництво.
Ще великою мірою завдяки нацистській ракетній програмі людство вимйшло в космос. Та й багато інших наукових відкриттів сталося в нацистській Німеччині.
Але євреї чомусь згадують Аушвіц і Треблінку. Невже це справедливо?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 09:05

  sashaqbl написав:
  shapo написав:Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком

Погоджуюсь, не все так однозначно. Всюди є позитивні і негативні сторони.
От наприклад, при Гітлері Німеччину вийшла з Великої депресії. Скоротилося безробіття, держава фінансувала великі інфраструктурні проекти, будівництво автобамів, масштабні програми підтримки сімей з дітьми і житлове будівництво.
Ще великою мірою завдяки нацистській ракетній програмі людство вимйшло в космос. Та й багато інших наукових відкриттів сталося в нацистській Німеччині.
Але євреї чомусь згадують Аушвіц і Треблінку. Невже це справедливо?



Конечно, для многих немцев несмотря на сокрушительное поражение он и сейчас герой,а для евреев способных думать,а таких всегда немного, было все ясно с самого начала,с принятия Нюрнбергских законов.
Что касается Казахстана или Украины ,то геноцида украинцев или казахов не было несмотря на страшный голодомор ибо под термин геноцид искусственный голод не попадает и умирали от голода не только украинцы и казахи как и осуществлялся он по большей части местной голытьбой,а не пришлыми жидами и москалями.
Поэтому ничуть не оправдывая российскую империю и СССР необходимо рассматривать ситуацию исходя из реалий того времени,а не представлений и понятий нашего.
Фашизм был очень популярен в 30-е годы и в Европе,и США как и антисемитизм,поэтому евреев не принимала ни одна страна Европы и те же США с Рузвельтом развернули корабль с еврейскими беженцами из Германии.
История такая ядовитая штука что из нее при желании можно выудить что угодно под любые цели.
Нужно жить не прошлым,а настоящим и извлекать из прошлого уроки,а не лозунги хотя это и напряжно,и часто неприятно.
Гораздо проще рисовать лубочные картинки темного прошлого и светлого будущего не решая настоящие,а не второстепенные проблемы настоящего чем очень любят заниматься политики и значительная часть участников этого форума
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 09:27

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