22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник. Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.
«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня. «Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил. Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
Shaman написав:.......... ти ми пам'ятаємо, кого тіпає на псеводнім "твьордий"
Сифилитики на форуме плодятся. Прямо эпидемия. Причём, похоже, у всех уже 3 стадия - наблюдается необратимое разрушение нервной системы (нейросифилис) с нарушениями мозговой деятельности. Самое плохое в этом, что оно необратимое, вовремя вылечить прозевали, а сейчас уже поздно.
це ти вже плутаєш - це в твого куміра та його стійких послідовників. одна з ознак - вже тридцять п'ять років минуло з розвалу срср - а дехто досі ментально там, й не хоче сприймати реальність, живе у своїх вигаданих спогадах
Banderlog написав:ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді. А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами
Ну частково воно так і є. Ми часто бачимо тільки вузький контекст, а не загальну картину. Мені он прабаба в 90-их розказувала одне, в 2000-них інше. І хз, чи то старческий маразм, чи страх перед комуняками пройшов, чи вирішила, що я достатньо дорослий, щоб знати деякі речі...
Banderlog написав:ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді. А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами
Ну частково воно так і є. Ми часто бачимо тільки вузький контекст, а не загальну картину. Мені он прабаба в 90-их розказувала одне, в 2000-них інше. І хз, чи то старческий маразм, чи страх перед комуняками пройшов, чи вирішила, що я достатньо дорослий, щоб знати деякі речі...
ефект Мандели і паралельна реальність, а ще, може її викрали інопланетяни і робили експеременти проти людяності
Banderlog написав:ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді. А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами
Ну частково воно так і є. Ми часто бачимо тільки вузький контекст, а не загальну картину. Мені он прабаба в 90-их розказувала одне, в 2000-них інше. І хз, чи то старческий маразм, чи страх перед комуняками пройшов, чи вирішила, що я достатньо дорослий, щоб знати деякі речі...
Память, конечно, штука хитрая. Но "загальна картина" достаточно часто меняется исходя из сегодняшних политических течений и предпочтений. И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях. И чем больше прошло лет, тем легче это сделать. Не так уж редко под влиянием постоянной текущей пропаганды меняются и "воспоминания". И с таким изменением "воспоминаний" бывает сложно бороться, оно происходит порой на подсознательном уровне. Меня тут уже почти убедили, что я в советские времена голодал и ходил на занятия в универ в ватнике. Не удивлюсь, если лет через 20-30 вас убедят в том, что ЗСУ в текущей войне шли от победе к победе, несмотря на "отдельные временные неудачи" в начале войны, которые были вызваны "неожиданным коварным нападением" росс. агрессора. И успехи ЗСУ объясняются "героическим трудом" украинского народа по созданию новых вооружений, а не торговлей в тыловых магазинах. А помощь партнёров была не очень значительной и не определяющей. Конечно, это будет зависеть от результатов сегодняшней войны. При не очень успешных результатах искажения "воспоминаний" могут быть другими. А что касается вашей прабабы... Не знаю её и не знаю, что она вам рассказывала, но обычно люди, которые испытывали "страх перед комуняками", просто молчали, а не меняли "воспоминания". И в 90-е я уже слабо представляю себе "страх перед комуняками", уже не было ни КГБ, ни самого Союза.
22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник. Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.
«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня. «Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил. Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
С чем? Пан Мельник прославился своей дипломатичностью во время пребывания послом в Германии. Возможно, роль спецпредставителя в ООН менее ответственна. Под влиянием некоторых (заметных) наших успехов скоро вернёмся к требованиям границ -22? Или границ-91? Вы уже готовы?