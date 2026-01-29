Додано: Вів 23 чер, 2026 12:42

sashaqbl написав: Banderlog написав: ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді.

А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами ну понятно, давай дідові ладу розкажем як воно було насправді.А потом будуть нам через 30 років розказувати, що ми не очевидці подій і живем вигаданими спогадами

Ну частково воно так і є.

Ми часто бачимо тільки вузький контекст, а не загальну картину.

Мені он прабаба в 90-их розказувала одне, в 2000-них інше. І хз, чи то старческий маразм, чи страх перед комуняками пройшов, чи вирішила, що я достатньо дорослий, щоб знати деякі речі... Ну частково воно так і є.Ми часто бачимо тільки вузький контекст, а не загальну картину.Мені он прабаба в 90-их розказувала одне, в 2000-них інше. І хз, чи то старческий маразм, чи страх перед комуняками пройшов, чи вирішила, що я достатньо дорослий, щоб знати деякі речі...

сегодняшних

Память, конечно, штука хитрая.Но "загальна картина" достаточно часто меняется исходя изполитических течений и предпочтений.И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях. И чем больше прошло лет, тем легче это сделать. Не так уж редко под влиянием постоянной текущей пропаганды меняются и "воспоминания". И с таким изменением "воспоминаний" бывает сложно бороться, оно происходит порой на подсознательном уровне.Меня тут уже почти убедили, что я в советские времена голодал и ходил на занятия в универ в ватнике.Не удивлюсь, если лет через 20-30 вас убедят в том, что ЗСУ в текущей войне шли от победе к победе, несмотря на "отдельные временные неудачи" в начале войны, которые были вызваны "неожиданным коварным нападением" росс. агрессора. И успехи ЗСУ объясняются "героическим трудом" украинского народа по созданию новых вооружений, а не торговлей в тыловых магазинах. А помощь партнёров была не очень значительной и не определяющей. Конечно, это будет зависеть от результатов сегодняшней войны. При не очень успешных результатах искажения "воспоминаний" могут быть другими.А что касается вашей прабабы... Не знаю её и не знаю, что она вам рассказывала, но обычно люди, которые испытывали "страх перед комуняками", просто молчали, а не меняли "воспоминания". И в 90-е я уже слабо представляю себе "страх перед комуняками", уже не было ни КГБ, ни самого Союза.