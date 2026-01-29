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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 чер, 2026 13:57
Сибарит написав: ЛАД написав:
Память, конечно, штука хитрая.
Но "загальна картина" достаточно часто меняется исходя из сегодняшних
политических течений и предпочтений.
И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях.
Мне кажется, что для этого убеждаемый должен быть уж очень внушаемым. Человек, переживший в зрелом возрасте кардинальную смену идеологии, получает прививку от слепой веры в новую. Действенность этой прививки сильно зависит от склонности к критическому мышлению.
.........
Для каких-то кардинальных изменений "воспоминаний" вы, по-видимому, правы.
Но "по мелочам" вполне реально. Многие мелочи стираются в памяти, смещаются даты.
Когда prodigy
пишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню. Хотя в 1989 такое было.
А в 1971 жили достаточно благополучно и, уж точно, не голодали.
А "мелочи" бывают достаточно существенны.
Думаю, что достаточно скоро эта ситуация изменится. Жизнь ускоряется, изменения в идеологии будут происходить чаще и количество вакцинированных будет увеличиваться. Потом смены станут настолько частыми, что перестанет хватать времени на ускорение веры. Вот тогда и придется учиться жить в атмосфере плюрализма мнений, и даже в одной голове 😁
Заметные изменения идеологии происходят не так часто. Даже сегодня.
Хотя согласен, что, похоже, как раз сейчас назревают достаточно заметные изменения идеологии.
Но сомневаюсь, что такие изменения будут происходить постоянно или даже часто. Вряд ли человек способен постоянно менять свои взгляды на жизнь и жить с "плюрализмом мнений в одной голове".
Скорее, надо сохранять критичность мышления и не воспринимать все "идеи" как догмы, ради которых надо жертвовать жизнью. Своей или чужой.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 23 чер, 2026 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 13:59
buratinyo ні в брову, а в саме око
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:00
ЛАД написав:
Пан Мельник прославился своей дипломатичностью во время пребывания послом в Германии. Возможно, роль спецпредставителя в ООН менее ответственна.
Под влиянием некоторых (заметных) наших успехов скоро вернёмся к требованиям границ -22? Или границ-91?
Вы уже готовы?
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:10
flyman написав: ЛАД написав:
Пан Мельник прославился своей дипломатичностью во время пребывания послом в Германии. Возможно, роль спецпредставителя в ООН менее ответственна.
Под влиянием некоторых (заметных) наших успехов скоро вернёмся к требованиям границ -22? Или границ-91?
Вы уже готовы?
А Кубань, Таганріг, Брест-Литовський, Холм, Ряшів?
+Пряшів
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:12
ЛАД
Когда prodigy пишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню.
Відкриття магазину о 07.00, черга була десь людей 8-9 не більше і не тому, що не вистачало продуктів(так їх привозили не багато), а тому що люди на 08.00 мали бути на роботі, а у мене в першому класі уроки починались теж о восьмій.
коли я у 1972р був 2м класі, то за молочкой я ходив десь о 08.00-08.30 (черги майже не було, але продукти ще були) якось робив домашне завдання і прийшов у магазин десь 10.00 нічого вже не було ( молока,кефіру/ряженки, сметани), на другий день пійшов 09.30 і теж нічого не купив, батьки мене строго попередили, якщо на третій день не купишь, то будеш ходити як раніше о 06.30 (тому я взяв собі за правило ходити у 08.00 кожного дня, а уроки робити після молочного магазину(бо я думав, для мене уроки важніше, виявилось шо для батьків -продукти )
Востаннє редагувалось prodigy
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:17
buratinyo написав:
Гляньте сколько ЛАД постит тут любви к СССР. Для 80-ти летнего это занадто большая нагрузка и умственная и для пальцев. Следовательно ЛАД не тот, за кого себя выдает. Кстати, это справедливо для большинства активных писателей на политические темы.
Я давно понял, что все эти люди строчящие десятки постов в день каждый день, тут на работе, или службе.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 23 чер, 2026 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:18
prodigy написав:
персона Бандерлога 12 років тому не користувалась повагою і авторітетом,
а чому?
мене якось мало інтересує повага і авторітет. Особєнно від тебе.
12 років тому мені було 32, і в інтернеті я сидів мало. писав тільки в байках про банки та обманутих вкладниках,
ну ще трохи на мінфіні а потом на курс.
Ти ж понімаєш, що моя теперішня активність тут пояснюється лиш тим, що в мене крім тебе і виманювань фоток сісьок в малознакомих жіночок в фб, розваг ніяких.
Ні кіно подивитись, ні музику послухати... як вирвусь на свободу то писати буду значно рідше.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:21
alex_dvornichenko написав: buratinyo написав:
Гляньте сколько ЛАД постит тут любви к СССР. Для 80-ти летнего это занадто большая нагрузка и умственная и для пальцев. Следовательно ЛАД не тот, за кого себя выдает. Кстати, это справедливо для большинства активных писателей на политические темы.
Я давно понял, что все эти люди строчящие десятки постов в день каждый день, тут на работе, или службе.
вам бы ,герою всех майданов, в свои 50 лет патриотствующему с дивана не высовываться
ваше чистоплюйство смешно и омерзительно одновременно
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:22
flyman написав: ЛАД написав:
Пан Мельник прославился своей дипломатичностью во время пребывания послом в Германии. Возможно, роль спецпредставителя в ООН менее ответственна.
Под влиянием некоторых (заметных) наших успехов скоро вернёмся к требованиям границ -22? Или границ-91?
Вы уже готовы?
А Кубань, Таганріг, Брест-Литовський, Холм, Ряшів?
гуманна акція Вісла
в 2009р у Гамбургу у фірмі був польскій суперінтендант Богдан Мельникевич, після
року совмістної роботи він видав інфу, що його батьки (етнічні українці) народились у Хомську, у 1947р їх депортували на теріторію колишньої Прусії (воєводство Щеценське), там він народився у 1957р, український язик знав, але користувались тільки вдома (пошепки). Тобто був українець- став поляк.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 14:26
fox767676 написав: alex_dvornichenko написав: buratinyo написав:
Гляньте сколько ЛАД постит тут любви к СССР. Для 80-ти летнего это занадто большая нагрузка и умственная и для пальцев. Следовательно ЛАД не тот, за кого себя выдает. Кстати, это справедливо для большинства активных писателей на политические темы.
Я давно понял, что все эти люди строчящие десятки постов в день каждый день, тут на работе, или службе.
вам бы ,герою всех майданов, в свои 50 лет патриотствующему с дивана не высовываться
ваше чистоплюйство смешно и омерзительно одновременно
такие как дворниченко - кастрюли с тоталитарным мышлением даже не допускают мысли что кто-то может быть искренне недоволен виражами украинской политики
даже не скрывают своей тоталитарной шпиономании
таким не давать отпор - они повторят 1930-е
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