pesikot написав:маленька кімната+сумісний санвузол+сумісна вітальня з кухнею
Это точно про совок? Сейчас и квартиры и дома проектируют именно так. Добавился только ещё вариант однокомнатной двухуровневой квартиры 😁
Песикот ввёл вас в заблуждение. У "патриота" песикота проблемы с украинским языком. У меня не было "сумісної вітальні з кухнею". У меня был "сумісний передпокій з кухнею". Вітальня это гостиная, а прихожая это передпокій. Хотя сегодня строят миниквартиры, которые уже недалеки и от такого.
Якось в середині 2010-х приїздив в Харків, випадково побачив в метро рекламу "нового ЖК", що був переробленим зі старого ще радянського готелю. Я там раз зупинявся у відрядженні. Чому впевнений, що перероблений - бо квартири продавалися як апартаменти, такго ж метражу як номери. Так там все об'єднано, ну крім санвузла
ЛАД написав:........ Но в отличие от современных высококвалифицированных экономистов мы понимали, почему так.
походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодні після одної кривавої війни (ДСВ) ссср почав готуватись до третьої світової, ........ ліс був вкрайне потрібен для більш важливих речей: будували бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні
Но одно крыло было разбито авиабомбой ещё очень долго.
ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно... а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте. ...........
"походу, ви нічого "не поняли", навіть сьогодні". "бараки для полонених німців , а також будували бараки для військових частин в окупованій Польші, Чехії, західний Белорусі і Украні" были не нужны? Солдаты, прошедшие войну, должны были продолжать жить в окопах? или где?
А после той войны люди были готовы на всё, чтобы не было новой и не было разрушений и оккупации. Ваше поколение уже, возможно, смеялось над фразой, ставшей по нынешней терминологии мемом: "Лишь бы не было войны!". Но тогда так и было. Люди так и чувствовали.
"та нічого ви навіть сьогодні не розумієте" - странно читать в 2025 такое, как вы написали. Украина не готувалася до війни, мало выделяла денег на оборону и вооружения. Если бы не помощь Запада, где сегодня проходила бы ЛБЗ? Скорее всего, война закончилась бы ещё пару лет назад. Вы не пропустили - за годы войны нам (по данным ИИ) поставили примерно 1 млрд. стрелковых патронов и не менее 8,5 млн. артиллерийских и минометных боеприпасов всех типов и калибров? Я уж не говорю о более серьёзных вещах. Или вы думаете, что армия смогла бы оказать героическое сопротивление "лопатами Кулебы"?
Предубеждённость и зашоренность не лечатся.
P.s. А школа в Харькове стояла не ремонтована не у 1956/57рр, а несколько позже (до какого года точно не помню, врать не буду).
P.p.s. Перед Banderlog"ом вы так и не извинились. Спасибо модераторам - подчистили за вами.
shapo написав:Она вообще утверждаала удивительные вещи о разгоне демонстрантов в Тбилиси в апреле 1989 саперными лопатками под руководством генерала Родионова
це відомий всім факт, Горбачьова західні журналісти примусили випрадовуватись, Горбі щось блеяв про те, як все вийшло з під контролю. Але сам Родіонов отримав вербальне схвалення за рішучість (тобто, ордокси , типу ЛАДа не були задоволенні мякотілостью Горбачева, треба були більше крові)
Трагічні події 9 квітня 1989 року( я на той момент був на Канарах, Санта круз де Тенеріфе) в Тбілісі, відомі як «Ніч саперних лопаток», стосуються жорстокого придушення радянською армією мирного мітингу за незалежність Грузії. Командувач операцією, генерал Ігор Родіонов, віддав наказ про зачистку проспекту Руставелі, під час якої спецпризначенці використовували малі саперні лопатки як холодну зброю.Основні деталі та наслідки:Як розвивалися події: О 4-й ранку радянські війська, задіявши бронетранспортери та отруйні гази (зокрема «Черемуху»), оточили беззбройних протестувальників. Військовослужбовці почали бити людей гумовими кийками, а проти тих, хто не міг утекти, застосовували саперні лопатки. Удари наносилися переважно по голові та шиї.Жертви: Внаслідок нападу загинуло 19 людей. Абсолютна більшість із них — це жінки, деякі з яких були неповнолітніми. Крім того, сотні демонстрантів отримали тяжкі травми та отруїлися газом.Символ злочину: Саперні лопатки стали справжнім символом жорстокості радянського режиму, який без вагань застосував летальну силу проти власного беззбройного населення.Попри міжнародний резонанс і засудження дій влади, генерал Ігор Родіонов не був покараний за тбіліську трагедію.
prodigy написав: так, пенсія в рф була в майже двічи більше ніж в Україні (в грн. екв.), але з 2025 різко почали дорожчати комунальні послуги (10-13 тисяч рублів, а інколи і 30-35к руб), це умовно 6-7к грн, у нас комуналка 1,5-2к грн,
Коммуналку вы берете,вероятно,за летние месяцы ибо в зимние только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000. Сейчас расскажут что можно было оформить субсидию и платить не более 20% от суммы основных начислений,вот только для этого нужно было принести справки о доходах всех прописанных которые уже и не живут в Украине и выписать их нельзя. А потом последует совет от доброхотов этого форума продать эту квартиру и переехать в худшую меньшей площади или вообще в дальнее село. В России ,кстати,что-то подобное украинским субсидиям есть,но там другой механизм в который не вникал
только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000.
це в Києві в висотках 25+ поверхів, де приватна котельня працює на газу по драконівським цінам, у мене дочка (мешкає в Києві з 2009) платить десь умовно такі ціні (2000грн за опалення квартири 50кв.м і 5000грн за ел.енергію , бо маленька дитина (прання/сушарка до 12годин на день), а я сплачую за 3 кв. 63 кв.м. взимку 1600-1700грн, влітку 850 грн, за будинок 600кв.м. комуналка -6000грн у самий важкий період, влітку 700грн(вода/газ/охорона)+ 15 куб.м вода на садочок 1000грн(якщо не хочеш, можеш не поливати)
у мене квартира стоїть 7 років зачинена, не здаю в оренду, хоч у 2025р в ліпні були ціни 2500грн доба
только отопление трёхкомнатной квартиры в Киеве мне стоило больше 3000 грн,однокомнатной под 2000.
це в Києві в висотках 25+ поверхів, де приватна котельня працює на газу по драконівським цінам, у мене дочка (мешкає в Києві з 2009) платить десь умовно такі ціні (2000грн за опалення квартири 50кв.м і 5000грн за ел.енергію , бо маленька дитина (прання/сушарка до 12годин на день), а я сплачую за 3 кв. 63 кв.м. взимку 1600-1700грн, влітку 850 грн, за будинок 600кв.м. комуналка -6000грн у самий важкий період, влітку 700грн(вода/газ/охорона)+ 15 куб.м вода на садочок 1000грн(якщо не хочеш, можеш не поливати)
у мене квартира стоїть 7 років зачинена, не здаю в оренду, хоч у 2025р в ліпні були ціни 2500грн доба
В 25-этажках по крайней мере есть счётчики тепла на каждой квартире из-за горизонтальной разводки и человек может регулировать расходы,а в моей 9-этажной брежневке обслуживающая компания которая бывший ЖЕК вообще цены гатила с потолка т.к.счетчик якобы стоял на весь дом из 4-х подъездов,а дальше они разбрасывали вроде как по площадям. И изменить ничего нельзя было - ни поменять этих бездельников,ни тем более создать ОСББ с таким составом жильцов
Letusrock написав:щось кисло на гілці.. польські ордери всі солідарно повернули чи ще думаємо? А по розслідуванню від "Бабель" про Скелю що люди кажуть, крім канонічного "головне що не буряти" ?
Доволі неоднозначна тема. Я не прихильник методів "Скелі". Чому не прихильник? Бо якщо нічого не міняти, то такі методи розповзуться, як ракова пухлина по ЗСУ, і з часом дійдуть і до мене теж. Бо там, якщо ти помітив, і капітанів теж пи**. Але проблема трохи в іншому. Верховний головноєбланствующий з монодовбойобами створили в тилу "армію" з "людей, більш потрібних в тилу", як от летусрок, шаман, пісьокіт, дюрі бачі та сини будівельника. Ці люди(ухилянти, якщо відверто) фактично звільнені від виконання військового обовʼязку через надання їм бронювань та відстрочок. Таким чином весь тягар мобілізаційного навантаження припадає саме на "низи": все нижчі та нижчі, мірою того, як "суспільна середина", укомплектована з добровольців 2022-го, поступово "вимилась": на сьогодні ті з них, хто не загинув, і не знайшив причин для звільнення, всі вже отримали тяжкі поранення обмежену придатність. Тому ТЦК шляхом "бусифікації" гребе здебільшого алкашів, наркоманів, ідіотів та шизофреніків. І тут просте питання: як із такого контингенту зробити "штурмовиків"? Бо Сирський абсолютно правий в тому, що виграти війну, сидячи в обороні, неможливо. Людство, на жаль, ще не винайшло інших методів на це, окрім "методів", які застосовують у "Скелі". Тому корінь роблеми, - в політиці президента Зеленського, який в інтересах своїх рейтингів свідомо звільнив "еліту", її "обслугу" та навіть її "кріпаків" на підприємствах і в установах, що мають "бронь", від обовʼязку воювати за свою країну особисто. Ну і в ухилянтах, які патріотично ховаються за папірчиками.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 25 чер, 2026 13:14, всього редагувалось 1 раз.
❗️Внесено зміни в умови для бронювання працівників та отримання статусу критично важливого підприємства, що і дає право на «бронь» співробітників:
• Для аграріїв: вимоги подвоїли. Тепер потрібно мати щонайменше 1000 га землі (було 500 га) та річний дохід від 40 млн грн (було 20 млн грн).
• Для лісгоспів: вимоги зросли вп'ятеро - площа від 2500 га (було 500 га) та новий обов'язковий поріг доходу від 10 млн грн.
• Нові вимоги до зарплат: середня зарплата на підприємстві тепер має бути вищою за середню по країні за останній рік. Для компаній від 50 людей — удвічі, для фірм від 20 людей та представництв нерезидентів — утричі.
• Міжобласний бізнес (3+ області): штат від 10 осіб + сплата податків та ЄСВ від 24 тисяч грн по кожній з областей за останні 3 місяці.
prodigy написав:......... ссср почав ядерну гонку озброєнь, сотні ракетних установок, сотні підводних човнів, про тисячі танків якось не зручно... а школа в Харкові стоїть не ремонтована, це у 1956/57рр тобто 12-14 років пісял визволення Харківщини, а Ви все розуміли))) та нічого ви навіть сьогодні не розумієте. .............
Это точно? Солонин вам рассказал? ЯО на вооружение принял первым СССР? Единственной страной, применившей ЯО на практике, был СССР? О Карибском кризисе вы, надеюсь, слышали. На тот момент:
К 1960 году США имели значительное преимущество в стратегических ядерных силах. Для сравнения: американцы на вооружении имели примерно 6000 боеголовок, а в СССР было только около 300. К 1962 году на вооружении США находилось более 1300 бомбардировщиков, способных доставить на территорию СССР около 3000 ядерных зарядов[3]. Кроме того, на вооружении США стояли 183 МБР «Атлас» и «Титан»[4] и 144 ракеты «Поларис» на девяти атомных подводных лодках типа «Джордж Вашингтон» и «Этен Аллен»[5]. Советский Союз имел возможность доставить на территорию США около 300 боезарядов, в основном с помощью стратегической авиации и МБР Р-7 и Р-16, имевших низкую степень боеготовности и высокую стоимость создания стартовых комплексов, что не позволяло произвести масштабное развёртывание этих систем.
Компромисс поставил Хрущёва и Советский Союз в неловкое положение, поскольку вывод американских ракет из Италии и Турции был секретной сделкой между Кеннеди и Хрущёвым, и Советы воспринимались как отступающие от ситуации, которую они сами и спровоцировали. Падение Хрущёва с поста два года спустя отчасти произошло из-за неловкости Политбюро Советского Союза как из-за последующих уступок Хрущёва США, так и из-за его некомпетентности в провоцировании кризиса. По словам советского посла в США Анатолия Добрынина , высшее советское руководство восприняло кубинский исход как «удар по своему престижу, граничащий с унижением».
Там же:
Это противостояние широко считается самым близким к эскалации в полномасштабную ядерную войну событием в истории холодной войны .
И это в результате размещения одной военной базы СССР вблизи США. Солонин вам не рассказывал, сколько военных баз США было вблизи СССР? Но вы можете и дальше считать, что СССР "почав ядерну гонку озброєнь".