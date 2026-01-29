Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:51

sashaqbl писал(а): .......

Дуже зручно уникати причин, коли вони незручні, а наслідки - зручні. .......Дуже зручно уникати причин, коли вони незручні, а наслідки - зручні.

Причины

последствиями

Последствия действий важнее их причин.Например, причиной убийства может быть состояние аффекта. Но это только смягчит вину человека. Но не оправдывает убийство и сидеть за него придётся и долго.действий есть всегда.А вот наддействий надо думать.И если хорошо подумать, то часто от каких-то действий можно и отказаться. Хотя причины есть и никуда не деваются.Как правило, при одних и тех же причинах существуют разные варианты действий, из которых можно выбирать, учитывая последствия. А можно переть напролом, вдохновляясь более или менее "высокими идеями".ХАМАС мог согласиться на признание Израиля и спокойно жить и строить государство, но выбрал войну и проблемы для населения. При этом лидеры живут неплохо. Пока их не убьют. Но до 2023 убивали редко (не знаю точно, может, и вообще не убивали).P.s. Спросил ИИ - с 1996 до 2023 было 7 убийств (последнее 2012).Начиная с января 2024 по май 2025 - 6 убийств (одно случайно).