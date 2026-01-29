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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:28
prodigy писал(а):
практику "кнута і пряника": тих, хто на їхню думку найбільше підтримував УПА, робити
бригадірами чи головами сільради, або начальником лісопильні(тобто давати якусь посаду, за яку той буде триматися), це спрацювало , бо вони(западенці) дуже жадібні до посад і влади (передаю цитату, майже дослівно)
Ну не тільки так ізощрьонно. Все набагато простіше
1. Кормить нероб з лісу коли сам живеш впроголодь можно, но коли роками...
2. Одне діло підтримувати словами, але коли приходить час, що тебе особисто можуть мобілізувати. І треба піти з теплої хати партизанити...
Це коли совєти гнали на убой в 2й світовій то піти в упа та пересидіти в лісі, коли рідні принесуть щось закусити то іти в упа було заманчіво.
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Banderlog
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:46
fler писал(а):
Дуже цікаво на це подивитись. Оголосить загальну мобілізацію на якій підставі? Війни ж немає, є лише СВО, яка йде за планом, перемога за перемогою чи нє? Чи рф нам війну оголосить?
Тепер глянемо з точки зору росіян. Шо вони кажуть на це? Чекають із нетерпінням чи штурмують кордони кацапії? У їхніх тг каналах все частіше бачу дописи типу "когда уже будет мир?", "миру мир", "хочу мира" тощо. Чому раптом такий переворот думок?
І ще одне. Пропускна здатність навчальних центрів - яка вона на рф?
А ви на це тільки з тилу дивитися будете? Може все таки відправито хоч котрогось зі своїх ухилянтів, щоб роздивився зблизька?
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:51
sashaqbl писал(а):
.......
Дуже зручно уникати причин, коли вони незручні, а наслідки - зручні.
Последствия действий важнее их причин.
Например, причиной убийства может быть состояние аффекта. Но это только смягчит вину человека. Но не оправдывает убийство и сидеть за него придётся и долго.Причины
действий есть всегда.
А вот над последствиями
действий надо думать.
И если хорошо подумать, то часто от каких-то действий можно и отказаться. Хотя причины есть и никуда не деваются.
Как правило, при одних и тех же причинах существуют разные варианты действий, из которых можно выбирать, учитывая последствия. А можно переть напролом, вдохновляясь более или менее "высокими идеями".
ХАМАС мог согласиться на признание Израиля и спокойно жить и строить государство, но выбрал войну и проблемы для населения. При этом лидеры живут неплохо. Пока их не убьют. Но до 2023 убивали редко (не знаю точно, может, и вообще не убивали).
P.s. Спросил ИИ - с 1996 до 2023 было 7 убийств (последнее 2012).
Начиная с января 2024 по май 2025 - 6 убийств (одно случайно).
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ЛАД
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:55
ЛАД писал(а):
Причины действий есть всегда.
А вот над последствиями действий надо думать.
И если хорошо подумать, то часто от каких-то действий можно и отказаться. Хотя причины есть и никуда не деваются.
Как правило, при одних и тех же причинах существуют разные варианты действий, из которых можно выбирать, учитывая последствия. А можно переть напролом, вдохновляясь более или менее "высокими идеями".
ХАМАС мог согласиться на признание Израиля и спокойно жить и строить государство, но выбрал войну и проблемы для населения. При этом лидеры живут неплохо. Пока их не убьют. Но до 2023 убивали редко (не знаю точно, может, и вообще не убивали).
Повторюю, я не прихильник ХАМАСа. Але причини того, що ХАМАС отримав владу в Газі, лежать не тільки в Газі.
Ізраїль теж між реалізовувати угоди Осло, і тоді б Хамасу не було шансів захопити владу в Газі.
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:57
fler писал(а): Xenon писал(а):
❗️В України є лише 2 (!) місяці на завершення війни. Далі рф оголосить загальну мобілізацію, – президент Чехії Павел
Дуже цікаво на це подивитись. Оголосить загальну мобілізацію на якій підставі? Війни ж немає, є лише СВО, яка йде за планом, перемога за перемогою чи нє? Чи рф нам війну оголосить?
Тепер глянемо з точки зору росіян. Шо вони кажуть на це? Чекають із нетерпінням чи штурмують кордони кацапії? У їхніх тг каналах все частіше бачу дописи типу "когда уже будет мир?", "миру мир", "хочу мира" тощо. Чому раптом такий переворот думок?
І ще одне. Пропускна здатність навчальних центрів - яка вона на рф?
ТЯО вже не торт, нова пісня мобі3ляма і зенон накідатор на вєнтілятор, тобішь запєвала
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flyman
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:15
sashaqbl писал(а):
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Ізраїль теж між реалізовувати угоди Осло, і тоді б Хамасу не було шансів захопити владу в Газі.
А вот это сложно утверждать.
По соглашениям ООП официально признала право Израиля на существование в мире и безопасности и отказалась от терроризма. Израиль признал ООП единственным легитимным представителем палестинского народа.
Изначально помешало сопротивление радикалов ХАМАС и «Исламского джихада». Исламисты категорически отвергли Осло. Чтобы сорвать соглашения, ХАМАС начал волну кровавых терактов-самоубийств в израильских автобусах и кафе. Это настроило израильское общество против уступок палестинцам.
И захват власти в Газе ХАМАС не объясняется только срывом соглашений в Осло. Тем более, что именно ХАМАС сделал всё для срыва соглашений и дальнейших переговоров.
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ЛАД
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:20
А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.
Хорошо помню, как знакомая женщина возмущалась вьетнамскими начальниками на "Мивине", где она работала. Правда, после продажи вьетнамцами "Мивины" для неё ничего не поменялось.
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ЛАД
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:34
ЛАД писал(а):
По соглашениям ООП официально признала право Израиля на существование в мире и безопасности и отказалась от терроризма. Израиль признал ООП единственным легитимным представителем палестинского народа.
Изначально помешало сопротивление радикалов ХАМАС и «Исламского джихада». Исламисты категорически отвергли Осло. Чтобы сорвать соглашения, ХАМАС начал волну кровавых терактов-самоубийств в израильских автобусах и кафе. Это настроило израильское общество против уступок палестинцам.
И захват власти в Газе ХАМАС не объясняется только срывом соглашений в Осло. Тем более, что именно ХАМАС сделал всё для срыва соглашений и дальнейших переговоров.
Та невже тільки ХАМАС? А теракт в Хевроні? А вбивство Іцхака Рабина? Теж ХАМАС?
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:35
ЛАД писал(а):
А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.
З зараз пішла дуже зручна імперска пропаганда.
Проблема в тому, що вам, людині що розмовляє собачою і виросла на собачій культурі - вона зручна.
А мені не дуже.
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:50
І це не тільки про мову, ЛАД. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви. А на чиновника з Києва в мене все таки більше впливу.
Стовоно теми Ізраїлю: ви, мабуть, закрили очі на те, як сраний совок, який на старості емігрував, ділив на сорти тих, хто там народився і виріс. Таке буває, коли держава не твоя.
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sashaqbl
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