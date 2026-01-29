prodigy писал(а): практику "кнута і пряника": тих, хто на їхню думку найбільше підтримував УПА, робити бригадірами чи головами сільради, або начальником лісопильні(тобто давати якусь посаду, за яку той буде триматися), це спрацювало , бо вони(западенці) дуже жадібні до посад і влади (передаю цитату, майже дослівно)
Ну не тільки так ізощрьонно. Все набагато простіше 1. Кормить нероб з лісу коли сам живеш впроголодь можно, но коли роками... 2. Одне діло підтримувати словами, але коли приходить час, що тебе особисто можуть мобілізувати. І треба піти з теплої хати партизанити... Це коли совєти гнали на убой в 2й світовій то піти в упа та пересидіти в лісі, коли рідні принесуть щось закусити то іти в упа було заманчіво.
а твої прадіди з якого боку були: ті кого загнали в червону армію, чи хто в ліс утік?
prodigy писал(а): практику "кнута і пряника": тих, хто на їхню думку найбільше підтримував УПА, робити бригадірами чи головами сільради, або начальником лісопильні(тобто давати якусь посаду, за яку той буде триматися), це спрацювало , бо вони(западенці) дуже жадібні до посад і влади (передаю цитату, майже дослівно)
Ну не тільки так ізощрьонно. Все набагато простіше 1. Кормить нероб з лісу коли сам живеш впроголодь можно, но коли роками... 2. Одне діло підтримувати словами, але коли приходить час, що тебе особисто можуть мобілізувати. І треба піти з теплої хати партизанити... Це коли совєти гнали на убой в 2й світовій то піти в упа та пересидіти в лісі, коли рідні принесуть щось закусити то іти в упа було заманчіво.
а твої прадіди з якого боку були: ті кого загнали в червону армію, чи хто в ліс утік?
sashaqbl писал(а):І це не тільки про мову, ЛАД. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви.
ви з статистикою дружите? Там ми воювали як зараз ізраїль. за 8 років війни усср через горнило війни в афгані пройшло 160 тисяч українців з 52 міліонів. З них загинуло 3 тисячі, 5 тисяч стало івалідами. Порівняєм з сучасною війною? Попри крайню секретність вже є підтверджені дані що загинуло коло 210 тисяч, і це без сєпарів. Так шо говорити про те, що ми воюєм щоб не воювали наші діти по крайній мірі наївно. А якщо серйозно то в цій ідеології є явні ознаки мошєннічєства. Єдина внятна мета це що наші діти будуть панами на своїй землі. далі вже діло лиш в контролі наближаєм ми мету чи ні? По пунктам. 1. Діти є? 2. Земля є? 3. Вони будуть панувати? А решту це звіздьож і провокація. Щодо впливу на чиновників особисто в мене є вплив хіба на рівні села й району. Вже на обласного, максимум... це він зробить від, що уважно мене слухає і налиє кави. Так шо не варто надувати щоки... Я от бачив за війну неодноразово і зєлю за і сирського і штук 10 генералів та пару депутатів, но який від того вплив чи вигода? Максимум возможностєй це доїсти заготовлені для них канапки Тіки я брєзгую, панський гонор не дозволяє. І ще, вгадайте якою мовою говорить наше пансьтво при незламному гетьмані?
210тыщ это без мариупольцев? Ну и изюмцев, купянцев, херсонцев и иных мирных?
Banderlog писал(а):Останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику та збільшив інтенсивність застосування безпілотників, - Федоров. На Запорізький напрямок перекинуто один із підрозділів, який раніше тероризував Херсонщину. [/b]
Тобто з Херсонщини уіпали на Запоріжжя? Це часом не від'ємний наступ рф на Півдні?
ні це херсон вже закошмарений і взялись за запоріжжя. Де ви там побачили відступ? Ми перейшли на наступний виток ескалації в війні, з осені рф проведе іще одну бусифікацію.. тому треба посилювати мобілізацію і в нас. Відмінити бронювання студентів і опустити вікові обмеження до 22 років. Нормальні встигнуть довчитись до бакалавра а решту то вже лазєйки. А також відмінити всякі поблажки для духовенства, упц і так мобілізують, но варто всіх . А непридатних незаброньованих мобілізувати на військове виробництво.
мобілізація на Раші - це проблема для нас, але й ризик для влади Раші. й цей ризик може перевищити ризик перемир'я - бо цей хід в руських завжди є. подивимось, не лякайте раніше час. й так мобілізація на Раші - це збільшення мобілізації в Україні...
shapo писал(а):Для знатока ближнего востока и Израиля. Морская блокада Газы как и забор на границе с Израилем прорванный 07.10.23 это превентивная мера против террора. Тебе не рассказали,что в Газе строился и морской порт,и международный аэропорт,но после очередной интифады они были разрушены хотя рыболовство при такой " блокаде" в Газе почему-то было как и 17000 рабочих приезжали каждое утро на работу в окрестные кибуцы Израиля которые потом эти работники разрушили,а тех кто давал им работу зверски убили. КПП Рафиах контролирует Египет и тоже почему-то не пускает к себе своих арабских братьев иначе как за деньги по тоннелям. У ПА автономии большая граница с Иорданией через которую переправляют оружие несмотря на что контроль пропускных пунктов осуществляет Израиль.
ти, як й інший форумчанин не можеш просто відповісти, без спроби особистого накиду...
підтримую, шо Ізраіль вже став флудом на цій гілці - хіба як порівняння, бо є цікаві аналогії.
моє питання було про те, що якщо Ізраіль робить блокаду (а ц ене заперечується) - то він відповідає за цивільне населення. а інакше це геноцид. спробе вичавити (переселити кілька мільйонів цивільних) - це теж геноцид - це власно робила Туреччина з вірменами, що Ізраіль зараз ВИЗНАВ геноцидом.
не хоче Ізраіль кормити арабів - нехай знімає блокаду, й будує потужний кордон. й то електрику все одно так легко не відключить, має бути перехідний період, поки араби союі щось побудують... ти так багато накидаєш про лозунги - а сам тільки ними й розкидаєшся замість того, щоб просто визнати - проблема є, й простого рішення вона немає. зараз вона не має й складного рішення...
Последний раз редактировалось Shaman Чт 09 июл, 2026 19:39, всего редактировалось 1 раз.
sashaqbl писал(а):І це не тільки про мову, ЛАД. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви.
ви з статистикою дружите? Там ми воювали як зараз ізраїль. за 8 років війни усср через горнило війни в афгані пройшло 160 тисяч українців з 52 міліонів. З них загинуло 3 тисячі, 5 тисяч стало івалідами. Порівняєм з сучасною війною? Попри крайню секретність вже є підтверджені дані що загинуло коло 210 тисяч, і це без сєпарів. Так шо говорити про те, що ми воюєм щоб не воювали наші діти по крайній мірі наївно. ...
ви так легко невідомі дані видаєте за підтверджені... хіба це цифра з цивільними, в тому числі з Маріуполя...
й чому фраза про дітей не подобається. чим більше Раша виснажена зараз, тим менше вірогіщність анпаду в майбутньому. напевне вже Раша дійшла до цього рівня виснаження - але припиняти війну її влада все одно не хоче...
Днями у Польщі спалахнув скандал через термінову поставку Україні зенітних ракет. Тепер з'ясувалося, що польські праві популісти здійняли галас через усього лише 5 ракет до Patriot. Про це із посиланням на власні джерела пише польське видання Defence24.
Як йдеться у публікації, офіційно факт передачі ракет напередодні підтвердив віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, рішення було ухвалене після звернення генерального секретаря НАТО Марка Рютте та, зокрема, головнокомандувача американських сил у Європі генерала Алексуса Гринкевича. Перед цим відбулися консультації з групою країн-операторів систем Patriot.
Міністр наголосив, що передача 5 ракет Україні не позначилася на обороноздатності самої Польщі.
українські "кольчугі", які Ющенко передав Грузії, за контрактом
Окрім «Кольчуг», військово-технічна співпраця між країнами включала постачання [ЗРК «Оса-АКМ»], станцій радіолокаційної розвідки, модернізованих танків, стрілецької зброї та іншої військової техніки.
sashaqbl писал(а):І це не тільки про мову, ЛАД. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви.
ви з статистикою дружите? Там ми воювали як зараз ізраїль. за 8 років війни усср через горнило війни в афгані пройшло 160 тисяч українців з 52 міліонів. З них загинуло 3 тисячі, 5 тисяч стало івалідами. Порівняєм з сучасною війною? Попри крайню секретність вже є підтверджені дані що загинуло коло 210 тисяч, і це без сєпарів. Так шо говорити про те, що ми воюєм щоб не воювали наші діти по крайній мірі наївно. ...
ви так легко невідомі дані видаєте за підтверджені... хіба це цифра з цивільними, в тому числі з Маріуполя...
й чому фраза про дітей не подобається. чим більше Раша виснажена зараз, тим менше вірогіщність анпаду в майбутньому. напевне вже Раша дійшла до цього рівня виснаження - але припиняти війну її влада все одно не хоче...
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну (лютий 2022 року) загинули щонайменше 15 000 цивільних осіб, а понад 41 000 мирних жителів отримали поранення. Такі дані підтверджує Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, наголошуючи, що реальні цифри значно вищі
В Офісі президента України підтвердили, що звіти розвідки останніми місяцями свідчать про те, що Путін готувався до подальших кроків у війні, а не до миру, включаючи нові операції в Україні або можливий напад на іншу європейську країну.
Деякі західні військові аналітики вважають, що Росії знадобиться обов’язкова мобілізація для захоплення Донбасу, але це непопулярний для Путіна крок, якого він уникає.
Серед варіантів ескалації можуть бути удари або операції на території Європи, зокрема у країнах Балтії, вважають військові експерти. Такий крок втягне Росію в пряму конфронтацію з НАТО на чолі зі США, що стане випробуванням для рішучості Альянсу захищатися у разі нападу на одну з країн, пише Reuters.
напад на країни НАТО був би для Раші цікавим досвідом...
Він додав, що загострення напруженості з Альянсом може допомогти дати Путіну політичне виправдання для мобілізації в Росії.
Побоювання щодо ескалації з’являються на тлі того, що російські сили сповільнилися на фронті, для захоплення Донецької області їм потрібно буде багато часу та людських ресурсів. За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, він вважає захоплення решти території Донбасу «питанням принципу», адже диктатору «потрібна якась перемога».
вже всі розуміють, хто не хоче миру? чи ще досі комусь не очевидно?..
тут багато розповідали про Парагвай - ось вам приклад Парагваю в реалі...
Последний раз редактировалось Shaman Чт 09 июл, 2026 19:56, всего редактировалось 1 раз.