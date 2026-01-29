барабашов ты лучше расскажи кто из твоих днепровских "бизнесменов" заказал "коллегу" а потом девку-исполнителя вальнул и зарыл под Киевом вместо обещанных 100к за "работу" ты же точно в курсах, тему терок всех местных крыс знаешь...
В Офісі президента України підтвердили, що звіти розвідки останніми місяцями свідчать про те, що Путін готувався до подальших кроків у війні, а не до миру, включаючи нові операції в Україні або можливий напад на іншу європейську країну.
Деякі західні військові аналітики вважають, що Росії знадобиться обов’язкова мобілізація для захоплення Донбасу, але це непопулярний для Путіна крок, якого він уникає.
Серед варіантів ескалації можуть бути удари або операції на території Європи, зокрема у країнах Балтії, вважають військові експерти. Такий крок втягне Росію в пряму конфронтацію з НАТО на чолі зі США, що стане випробуванням для рішучості Альянсу захищатися у разі нападу на одну з країн, пише Reuters.
напад на країни НАТО був би для Раші цікавим досвідом...
Він додав, що загострення напруженості з Альянсом може допомогти дати Путіну політичне виправдання для мобілізації в Росії.
Побоювання щодо ескалації з’являються на тлі того, що російські сили сповільнилися на фронті, для захоплення Донецької області їм потрібно буде багато часу та людських ресурсів. За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, він вважає захоплення решти території Донбасу «питанням принципу», адже диктатору «потрібна якась перемога».
вже всі розуміють, хто не хоче миру? чи ще досі комусь не очевидно?..
тут багато розповідали про Парагвай - ось вам приклад Парагваю в реалі...
Тільки забули розповісти (таке буває, деменція чи просто брехня), що Парагвай і почав оту війну ...
Як і Росія розпочала цю війну ...
Проецування, воно таке проецування ..
PS. Але ж багато недолугих все ще пише - це Україна розпочала цю війну, це Україна не хоче миру ...
shapo писал(а):Для знатока ближнего востока и Израиля. Морская блокада Газы как и забор на границе с Израилем прорванный 07.10.23 это превентивная мера против террора. Тебе не рассказали,что в Газе строился и морской порт,и международный аэропорт,но после очередной интифады они были разрушены хотя рыболовство при такой " блокаде" в Газе почему-то было как и 17000 рабочих приезжали каждое утро на работу в окрестные кибуцы Израиля которые потом эти работники разрушили,а тех кто давал им работу зверски убили. КПП Рафиах контролирует Египет и тоже почему-то не пускает к себе своих арабских братьев иначе как за деньги по тоннелям. У ПА автономии большая граница с Иорданией через которую переправляют оружие несмотря на что контроль пропускных пунктов осуществляет Израиль.
ти, як й інший форумчанин не можеш просто відповісти, без спроби особистого накиду...
підтримую, шо Ізраіль вже став флудом на цій гілці - хіба як порівняння, бо є цікаві аналогії.
моє питання було про те, що якщо Ізраіль робить блокаду (а ц ене заперечується) - то він відповідає за цивільне населення. а інакше це геноцид. спробе вичавити (переселити кілька мільйонів цивільних) - це теж геноцид - це власно робила Туреччина з вірменами, що Ізраіль зараз ВИЗНАВ геноцидом.
не хоче Ізраіль кормити арабів - нехай знімає блокаду, й будує потужний кордон. й то електрику все одно так легко не відключить, має бути перехідний період, поки араби союі щось побудують... ти так багато накидаєш про лозунги - а сам тільки ними й розкидаєшся замість того, щоб просто визнати - проблема є, й простого рішення вона немає. зараз вона не має й складного рішення...
А чем тебе не нравятся кавычки в обращении " знаток Ближнего востока"? Ты что,и вправду считаешь себя таковым? Что касается блокады и обязанности Израиля кормить тех,кто хочет его уничтожить,то почему ты в очередной раз забыл о Египте и его блокаде сектора Газа, почему он не должен поставлять электричество и воду своим арабским братьям многие из которых имеют египетские паспорта? А с кормежкой там всегда было все в порядке - туда и сейчас,и раньше завозится столько продовольствия,что превышает любые потребности в три раза. Другое дело как их распределяет хамас уже внутри сектора. Теперь о простых решениях. Израиль как и все страны делал много ошибок в прошлом. Украина отдала ядерное оружие за ничего не стоящую бумажку. Европа и США вырастили сами своих могильщиков Китай и Россию польстившись на дешёвый труд и дешёвые энергоносители ,да ещё и напустили чуждых своей культуре мусульман в надежде восполнить демографию и тем,что они там будут работать,а не строить халифат с всеми сопутствующими деталями. Израиль тоже согласился забрать Газу под внешним давлением и категорическим отказом Египта когда отдавал ему Синай в 1980 и заключал Кемп-Дэвидские соглашения. В 2005 ушел из Газы забрав 8000 евреев в надежде,что теракты прекратятся и получил 07.10.23. То же самое на севере Э.Барак ушел из Южного Ливана предав христиан из ЦАДАЛ потому,что там иногда убивали солдат ЦАХАЛ и получил одну из самых мощных армий ближнего востока Хезболлу которая до недавних событий реально управляла Ливаном. Сравнение Израиля в Газе с геноцидом армян наглая ложь,т.к.там за короткий промежуток времени в 1,5 гола было депортировано и убито 1,2 млн.армян. Из Газы пока никого не депортировали ,а убито за почти 3 года войны даже по хамасовским данным 74000. Я не знаю что будет делать следующее правительство Израиля после октябрьских выборов,но вряд ли будет снова наступать на те же грабли. А решение очень простое хотя так называемая международная общественность и большинство арабских стран будут против ибо этот гнойник на территории Израиля им нужен чтобы в очередной раз обвинить евреев Египет будет поставлять все в Газу и отвечать за ее будущие теракты,а на границе с Израилем будет выстроена настоящая стена с пулеметами и рвом. То же самое с ПА - зона А передается Иордании с переходом Алленби и с Иорданией выстраивается настоящая граница,а не та дырявая что сейчас. И с храмовой горой с мечетью Аль Акса с иорданским Вакфом тоже нужно исправлять ошибку атеиста Моше Даяна не понимающего роль религии для мусульман.
sashaqbl писал(а):І це не тільки про мову, ЛАД. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви.
ви з статистикою дружите? Там ми воювали як зараз ізраїль. за 8 років війни усср через горнило війни в афгані пройшло 160 тисяч українців з 52 міліонів. З них загинуло 3 тисячі, 5 тисяч стало івалідами. Порівняєм з сучасною війною? Попри крайню секретність вже є підтверджені дані що загинуло коло 210 тисяч, і це без сєпарів. Так шо говорити про те, що ми воюєм щоб не воювали наші діти по крайній мірі наївно. А якщо серйозно то в цій ідеології є явні ознаки мошєннічєства. Єдина внятна мета це що наші діти будуть панами на своїй землі. далі вже діло лиш в контролі наближаєм ми мету чи ні? По пунктам. 1. Діти є? 2. Земля є? 3. Вони будуть панувати? А решту це звіздьож і провокація. Щодо впливу на чиновників особисто в мене є вплив хіба на рівні села й району. Вже на обласного, максимум... це він зробить від, що уважно мене слухає і налиє кави. Так шо не варто надувати щоки... Я от бачив за війну неодноразово і зєлю за і сирського і штук 10 генералів та пару депутатів, но який від того вплив чи вигода? Максимум возможностєй це доїсти заготовлені для них канапки Тіки я брєзгую, панський гонор не дозволяє. І ще, вгадайте якою мовою говорить наше пансьтво при незламному гетьмані?
210тыщ это без мариупольцев? Ну и изюмцев, купянцев, херсонцев и иных мирных?