RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
  #<1 ... 18344183451834618347
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:37

  Banderlog писал(а):
  ЛАД писал(а):
  shapo писал(а):........
И с храмовой горой с мечетью Аль Акса с иорданским Вакфом тоже нужно исправлять ошибку атеиста Моше Даяна не понимающего роль религии для мусульман.

Как исправлять?
атомною бомбою довбанути. Тричі. Пробоема тільки що в ізраеля її нема.


Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить.
Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны гораздо раньше Никсон испугался последствий и организовал воздушный мост с поставкой оружия что помогло Израилю победить в войну Судного дня дойдя почти до Дамаска и Каира.
Но для решения никаких других задач кроме возмездия при настоящей угрозе существованию Израиль ,конечно,его никогда применять не будет в отличие от Ирана или КНДР.
Даже Россия пока не решилась.
shapo
 
Сообщения: 5418
С нами с: 29.05.18
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 890 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 00:25

  sashaqbl писал(а):
  ЛАД писал(а):По соглашениям ООП официально признала право Израиля на существование в мире и безопасности и отказалась от терроризма. Израиль признал ООП единственным легитимным представителем палестинского народа.
Изначально помешало сопротивление радикалов ХАМАС и «Исламского джихада». Исламисты категорически отвергли Осло. Чтобы сорвать соглашения, ХАМАС начал волну кровавых терактов-самоубийств в израильских автобусах и кафе. Это настроило израильское общество против уступок палестинцам.
И захват власти в Газе ХАМАС не объясняется только срывом соглашений в Осло. Тем более, что именно ХАМАС сделал всё для срыва соглашений и дальнейших переговоров.

Та невже тільки ХАМАС? А теракт в Хевроні? А вбивство Іцхака Рабина? Теж ХАМАС?

Я где-то писал, что Израиль белый и пушистый?
Конечно, нет.
Там есть свои радикалы и экстремисты.
Такие, как Барух Гольдштейн, совершивший расстрел в Хевроне, или Игаль Амир, застреливший Ицхака Рабина. Есть и мечтающие о "Великом Израиле".
При этом государство Израиль не провозглашает Гольдштейна героем, безоговорочно осудило теракт и выплатило компенсации палестинцам.
Согласитесь, это немного не похоже на поведение ХАМАС, превозносящего террористов, требующего освобождение осуждённых террористов из израильских тюрем и ради этого захватывающего заложников.
Вывод войск из Газы в 2005 дался правительству Ариэля Шарона очень нелегко, пришлось преодолеть очень сильное сопротивление правых (сам Шарон тоже относился к правым, но умеренным), тем не менее это решение было принято.
От ХАМАС после этого требовалось очень немного - признать право Израиля и отказаться от террористической деятельности. Но нет, они предпочли воевать и лозунг "From the river to the sea, Palestine will be free", от которого не отказались до сих пор. А всякие европейские и американские леваки повторяют его, даже не задумываясь.
ЛАД
2
 
Сообщения: 41205
С нами с: 31.08.10
Благодарил (а): 5391 раз.
Поблагодарили: 4882 раз.
 
 
2
2
6
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 00:40

  sashaqbl писал(а):
  ЛАД писал(а):А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.

З зараз пішла дуже зручна імперска пропаганда.
........
А мені не дуже.
Уже отвечал на этот пост, но немного дополню.
Если у нас после войны действительно будет приток западного капитала, появятся предприятия, созданные западными фирмами, вы откажетесь работать на них? "Это ж чужие!"

Если они не будут знать украинский, а будут говорить на английском или (не доведи господи) на ломаном русском, вы откажетесь понимать их и будете требовать разговаривать по-украински? (На русском они могут говорить просто потому, что русский в мире знает больше людей, чем украинский. Со временем, конечно, те, кто придёт всерьёз и надолго, выучат украинский, но то со временем).
ЛАД
2
 
Сообщения: 41205
С нами с: 31.08.10
Благодарил (а): 5391 раз.
Поблагодарили: 4882 раз.
 
 
2
2
6
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 00:56

Краткое содержание
- Европейская комиссия планирует установить минимальный процент потребления электроэнергии — проект предложения.
- Часть мер реагирования ЕС на резкий рост цен на нефть и газ.
- Ускоренная электрификация означает более масштабный переход к электромобилям и тепловым насосам.
- Проект плана должен быть опубликован 17 июля.
БРЮССЕЛЬ, 9 июля (Reuters) - Европейский союз планирует ввести ряд мер и схем финансирования, направленных на перевод большей части своей экономики на электроэнергию вместо нефти и газа, как следует из проекта предложения Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Проект плана, который Комиссия должна опубликовать 17 июля, является частью ответных мер ЕС на энергетические последствия войны с Ираном, которая привела к резкому росту цен на нефть и газ в Европе, стране с высокой импортной нагрузкой. По данным ЕС, с конца февраля война увеличила расходы ЕС на импорт нефти и газа на 50 миллиардов евро (57,11 миллиардов долларов).
https://www.reuters.com/business/energy/eu-drafts-electrification-plan-curb-oil-gas-use-after-iran-war-disruption-2026-07-09/
ЛАД
2
 
Сообщения: 41205
С нами с: 31.08.10
Благодарил (а): 5391 раз.
Поблагодарили: 4882 раз.
 
 
2
2
6
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 01:11

Господа Израиль это конечно прекрасно но может ближе к Украине, кто в курсе последних новостей, прибивает какое-то видео где ТЦКшник в толпе кричит "я не буду раздеваться", почему он так кричал?
katso
Аватара пользователя
 
Сообщения: 1566
С нами с: 16.05.12
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 250 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 01:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если б толпа устроила б той титушне приём как РомеСопину(с эпилепсией за неисполнение приказов снять исподнее), то крики были б намного приятнее для слуха.
барабашов
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6011
С нами с: 16.06.15
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 393 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 03:52

  ЛАД писал(а):Вывод войск из Газы в 2005 дался правительству Ариэля Шарона очень нелегко, пришлось преодолеть очень сильное сопротивление правых (сам Шарон тоже относился к правым, но умеренным)


Было даже возбуждено уголовное дело над участниками проведения молитвы пульса-де-нура в июле 2005 над Шароном в результате которой у него в январе 2006 случился инсульт и он впал кому и через 8 лет не приходя в сознание скончался в 2014.
Вроде бы такая же молитва проводилась по Рабину в 1995 и Сталину в 1953 хотя считается,что она действует только на евреев.
Поэтому на всякий случай рекомендую бояться всем делать евреям плохо хотя как атеист я в это и не верю.
shapo
 
Сообщения: 5418
С нами с: 29.05.18
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 890 раз.
 
 
1
1
  #<1 ... 18344183451834618347
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 1
Модераторы: Faceless, Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Вс 22 мар, 2026 08:49
2 46566
Чт 14 май, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пн 30 мар, 2026 21:42
0 48085
Пн 30 мар, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пт 23 фев, 2024 14:53
36 356831
Чт 29 янв, 2026 09:53
Letusrock

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.