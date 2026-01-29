Banderlog писал(а): мало б значення якби в крим була десантна операція.
Вона вже була у 2023, тому ви принципово віднімати нерозумієте що і від чого. ) Кажу прямо: ситуація така, що наразі Китай напряму вступає за орків. Вони супутники виводять пачками і старлінк їм муляє дуже, а копії старлінку у Китаю наразі немає. Це означає за оцінкою блондинки, що ваші колеги, яких ви принципово, виключно через відсутність впн не помічаєте, прям зробили Ізраїль по військовій справі, цей мій антисемітський вираз - знак поваги до майстерності моїх співгромадян. ПС: особливо епічно що шлях з Криму на оркостан відкрит. Це прям військовий під.. вищого ступеня. Набуя висадка, самі вийдуть, пішки чи на конях )
Последний раз редактировалось stm Пт 10 июл, 2026 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
ЛАД писал(а):А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.
З зараз пішла дуже зручна імперска пропаганда. ........ А мені не дуже.
Уже отвечал на этот пост, но немного дополню. Если у нас после войны действительно будет приток западного капитала, появятся предприятия, созданные западными фирмами, вы откажетесь работать на них? "Это ж чужие!"
Если они не будут знать украинский, а будут говорить на английском или (не доведи господи) на ломаном русском, вы откажетесь понимать их и будете требовать разговаривать по-украински? (На русском они могут говорить просто потому, что русский в мире знает больше людей, чем украинский. Со временем, конечно, те, кто придёт всерьёз и надолго, выучат украинский, но то со временем).
1 Педераційні гроші в Україну найближчих років 50 - не зайдуть. По простій причині Будуть суди по репараціям і так дала.. 2 Думаю що 70+% іноземних капіталів це... гроші українського бізнесу який був виведений в офшори і тепер з офшорів повертається назад вже білим і пухнастим. Бо маючи НАШЕ податкове законодавство отримати БІЛИЙ капітал без сплати при отриманні 40-60% податків-практично неможливо.. ( це стосується капіталів в десятки мільйонів доларів, капітал який обчисляється мільйонами гривень можна відбілити і в Україні... але за такі суми максимум що можна зробити -це побудувати ларьок...)
Звідси висновок Мріяти про капітали -можна Але прийдеться самостійно гріти чуба щоб ТУТ їх створити.
Banderlog писал(а): мало б значення якби в крим була десантна операція.
Вона вже була у 2023, тому ви принципово віднімати нерозумієте що і від чого. ) Кажу прямо: ситуація така, що наразі Китай напряму вступає за орків. Вони супутники виводять пачками і старлінк їм муляє дуже, а копії старлінку у Китаю наразі немає. Це означає за оцінкою блондинки, що ваші колеги, яких ви принципово, виключно через відсутність впн не помічаєте, прям зробили Ізраїль по військовій справі, цей мій антисемітський вираз - знак поваги до майстерності моїх співгромадян.
Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3. А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше.
Banderlog писал(а): мало б значення якби в крим була десантна операція.
Вона вже була у 2023, тому ви принципово віднімати нерозумієте що і від чого. ) Кажу прямо: ситуація така, що наразі Китай напряму вступає за орків. Вони супутники виводять пачками і старлінк їм муляє дуже, а копії старлінку у Китаю наразі немає. Це означає за оцінкою блондинки, що ваші колеги, яких ви принципово, виключно через відсутність впн не помічаєте, прям зробили Ізраїль по військовій справі, цей мій антисемітський вираз - знак поваги до майстерності моїх співгромадян.
Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3. А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?
Banderlog писал(а):Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3. А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?
Де я казала про бистрий злам? Про залізти під 20 шарів землі вниз, не засуджую, сама іноді думаю що там краще поки що посидіти ) Це не відміняє крутих речей ) ПС: тут іноді про "сосати" булять українок-жінок, а поміж іншим на оркостані навіть чоловіки розуміють наскільки це корисний навик, було б що в країні традиційних, сімейних цінностей ) Ще на тікток немає курсів? А шкода, тікток там не інстаграм )
Banderlog писал(а):Якщо ви ждете що в рф начнуться проблеми перед виборами і втома народу від мобілізації...
Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин, бо нема сил терпіти ці "пекельні борошна"... шо мені складно уявити які ж ще проблеми перед виборами можуть у них бути Про їх втому від мобілізації це окрема тема, але якщо коротко - вони вже давно втомилися і зрозуміли, що цей шлях веде в один кінець.
Xenon писал(а):Бует против ТЦК во Львове быстро закончился - извинениями на камеру всех зачинщиков.
"слава тцк" від хлопців при вибаченні, це не так щоб дуже гарне завершення історії. що далі, "зеля-сила"?
Ні, тиша, а військового і сзч на штурм. Замість запитати обох на камеру незалежних медіа, їх думку без пресінгу, що потрібно робити щоб військовий отримував побратимів з тих, кого забирає тцк, навіть якщо це твій друг у розшуку. Без побиття, без пресінгу, без поставки їх на штурм у найнебезпечніше місце, самому неприємному командиру.
stm писал(а):Ні, тиша, а військового і сзч на штурм. Замість запитати обох на камеру незалежних медіа, їх думку без пресінгу, що потрібно робити щоб військовий отримував побратимів з тих, кого забирає тцк, навіть якщо це твій друг у розшуку. Без побиття, без пресінгу, без поставки їх на штурм у найнебезпечніше місце, самому неприємному командиру.
Banderlog писал(а):Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3. А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?
Де я казала про бистрий злам
ну тоді про шо мова? Напомню Олександр написав - ми воюєм щоб наші діти не воювали в афгані. Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців. Єдине що змінилось в цьому році в війні - ми перейшли на новий рівень ескалації. І впевнено ідем по сценарію де росія повторить наш шлях, закриє кордони і почне бусифікацію. І відповідь в України буде тільки одна, ще більше урізання свобод і розширення меж підходящих до мобілізації. Як по здоровю так і по сумі за яку мож відкупитись. Ну і на рахунок мирного життя та відбудови, скоріш за все років через 3 захід не вступить в війну проти рф а піде з рф на мирову. Зараз єдиний внятний план- це дочекатись що трамп піде і на його місці зявиться хтось зацікавлений в війні з рф.