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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18350183511835218353>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:53

  fler писал(а):
  Banderlog писал(а):Якщо ви ждете що в рф начнуться проблеми перед виборами і втома народу від мобілізації...

Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин, бо нема сил терпіти ці "пекельні борошна"... шо мені складно уявити які ж ще проблеми перед виборами можуть у них бути :shock: Про їх втому від мобілізації це окрема тема, але якщо коротко - вони вже давно втомилися і зрозуміли, що цей шлях веде в один кінець.

ви намєкаєте що блекаут в москві таки буде? :lol:
допустим, но київ ж це не зламало? То чому зламає їх?
чому вважаєте що там не можно поставити вибори і конституцію на паузу?
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:02

  Banderlog писал(а):
  stm писал(а):
  Banderlog писал(а):Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продовження мясорубки ще років 3.
А на поверхні тож поводів для оптимізму не бачу. І скажу прямо охоти вилазити на сонце все менше. :lol: https://vm.tiktok.com/ZSXeXmfHL/ атмосферненько?

Де я казала про бистрий злам
ну тоді про шо мова?
Напомню Олександр написав - ми воюєм щоб наші діти не воювали в афгані.
Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
Єдине що змінилось в цьому році в війні - ми перейшли на новий рівень ескалації. І впевнено ідем по сценарію де росія повторить наш шлях, закриє кордони і почне бусифікацію.
І відповідь в України буде тільки одна, ще більше урізання свобод і розширення меж підходящих до мобілізації. Як по здоровю так і по сумі за яку мож відкупитись.
Ну і на рахунок мирного життя та відбудови, скоріш за все років через 3 захід не вступить в війну проти рф а піде з рф на мирову. Зараз єдиний внятний план- це дочекатись що трамп піде і на його місці зявиться хтось зацікавлений в війні з рф.

Проблема що мобілізація. Вона буде. Не проблема цифра 1 млн.людей - це не можливо одночасно, питання який максимум одночасно і як потім, відсасуя бензин таке пояснити взяттям Костянтинівки. І з якого напрямку воно піде. І чи буде на той час Фрея і Ф9.
Воно не може закінчитися, там вже Китай. Питання до США. Прям зараз, Китай вважає що Трамп не сильний лідер, і до ЄС комунізм це хорошо і немає проблем, вони лише у України? )
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:42

  Banderlog писал(а): ви намєкаєте що блекаут в москві таки буде? :lol:
допустим, но київ ж це не зламало? То чому зламає їх?

Проблема не в тому чи буде блекаут у москві, а в тому, що їх економіка впевнено йде за курсом їх флагманського корабля і поки що не видно, щоб хоч щось стало перешкодою на цьому шляху. Посилення мобілізації лише прискорить цей шлях. Допомога Китаю - це посилення китаїзації з усіма відповідними наслідками.
  Banderlog писал(а):чому вважаєте що там не можно поставити вибори і конституцію на паузу?

Можна, але як це їм допоможе, якщо вони розглядають варіант усунення від влади діючого?
fler
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:47

чому 3р, а не до августа ("40 днів")?

  Banderlog писал(а):Не бачу де і хто кого зробив. Ніяких ознак бистрого зламу війни нема. Все іде по сценарію продо

чому 3р, а не до августа ("40 днів")?
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:52

  fler писал(а):
  Banderlog писал(а): ви намєкаєте що блекаут в москві таки буде? :lol:
допустим, но київ ж це не зламало? То чому зламає їх?

Проблема не в тому чи буде блекаут у москві, а в тому, що їх економіка впевнено йде за курсом їх флагманського корабля і поки що не видно, щоб хоч щось стало перешкодою на цьому шляху. Посилення мобілізації лише прискорить цей шлях. Допомога Китаю - це посилення китаїзації з усіма відповідними наслідками.
  Banderlog писал(а):чому вважаєте що там не можно поставити вибори і конституцію на паузу?

Можна, але як це їм допоможе, якщо вони розглядають варіант усунення від влади діючого?

Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:17

  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

Йшла (минулий час). Тут теж статистика як і з трупами, які роки дивитися і що з чим порівнювати ) Ви зробите знов вигляд що незрозумієте, хоча інтелектуальних перешкод для цього у вас я не бачу на 100%, і зір теж не як у Флая )
Но я зроблю вигляд що розумію навіщо прям жодної доброї звістки не чути і не бачити )
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:40

  stm писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

Йшла (минулий час). Тут теж статистика як і з трупами, які роки дивитися і що з чим порівнювати ) Ви зробите знов вигляд що незрозумієте, хоча інтелектуальних перешкод для цього у вас я не бачу на 100%, і зір теж не як у Флая )
Но я зроблю вигляд що розумію навіщо прям жодної доброї звістки не чути і не бачити )
тому що в мене добрих звісток нема. Грошей не добавилось. Все лишилось як було. Термінів демобілізації теж нема.
І оті ваші співвідношення втрат 1 до 12 це брєд.
Хто мішає вам написати добрі звістки?
От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р.
Я не бачу ні якого райдужного сценарію.
От приміром, що власть імущі думають про перемирря.
Перемирʼя - найгірший сценарій для України, адже нам не надаватимуть грошову допомогу і після відкриття кордону виїдуть всі чоловіки» — голова Fire Point Штиллерман заявив, що більше того, «зайде росія і захопить всю країну» https://t.me/voynareal/139712
Окрім того навіть завершення війни не зробить Україну 2ю францією як нам обіцяли на зорі незалежності.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:41

  Banderlog писал(а):
  fler писал(а):
  Banderlog писал(а):Якщо ви ждете що в рф начнуться проблеми перед виборами і втома народу від мобілізації...

Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин, бо нема сил терпіти ці "пекельні борошна"... шо мені складно уявити які ж ще проблеми перед виборами можуть у них бути :shock: Про їх втому від мобілізації це окрема тема, але якщо коротко - вони вже давно втомилися і зрозуміли, що цей шлях веде в один кінець.

ви намєкаєте що блекаут в москві таки буде? :lol:
допустим, но київ ж це не зламало? То чому зламає їх?
чому вважаєте що там не можно поставити вибори і конституцію на паузу?

там вибори та конституція на паузі з 1999 року. тому вони грають по іншим правилам. й вже прошли чималий шлях, в тому числі на етапі, не коли диктатури зміцнюються, а коли вже розвалюються...
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:43

  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:50

  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:

Чого б це ... є приклад shapo, який так і не зміг вивчити казахську або українську, а іврит в Їзраїлі або англійську в Австралії, біжить вчити, аж мешти губить по дорозі )

Ті, хто любить крєпкую руку у власній сраці, вивчать будь-яку мову тієї крєпкої руки )
pesikot
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