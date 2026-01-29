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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18355183561835718358>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:53

ЕШБ в дії

  ЛАД писал(а):Поздравляю с введением новой купюры.
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.

Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.

Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника".
.......
В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
https://www.unian.net/economics/finance/2000-grn-poyavyatsya-v-ukraine-nbu-vvodit-novuyu-kupyuru-13436823.html
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.

ЕШБ в дії (менше народу - вищий ВВП на душу)
якщо залишиться 5 млн, то будуть жити як в Люксембурзі
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:08

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hxbbgaf
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:51

АФИНЫ/ВАШИНГТОН, 10 июля (Reuters) - Пассажира частично затянуло через оторвавшееся окно в самолете авиакомпании Ryanair (RYA.I)., открывает новую вкладкуКак сообщили два источника в аэропорту, самолет Boeing 737 вскоре после взлета из Салоников в Греции был вынужден совершить экстренную посадку.
Самолет должен был лететь из Салоников в аэропорт Мемминген в Германии , но вернулся в Салоники, «когда в полете отвалилось пассажирское окно», говорится в заявлении Ryanair. Причина разбития окна пока не выяснена.
.........Сербские СМИ со ссылкой на пассажира сообщили радио Салоники, что голова и плечи мужчины находились за пределами самолета, прежде чем другие пассажиры затащили его обратно.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что самолет представлял собой Boeing 737 NG — версию, предшествовавшую нынешнему поколению самолетов 737 MAX. Boeing (BA.N), открывает новую вкладкуКомментариев пока не последовало.
.......Местные греческие СМИ сообщили, что в начале полета от двигателя откололся кусок и разбил окно, что привело к разгерметизации салона. Два источника в аэропорту, знакомые с ситуацией, передали агентству Reuters те же подробности.
https://www.reuters.com/business/ryanair-plane-makes-emergency-landing-greece-after-window-dislodged-2026-07-10/
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 00:10

ЛОНДОН, 10 июля (Reuters) - Гобелен из Байё впервые за почти 1000 лет прибыл в Великобританию в преддверии выставки в Британском музее, билеты на которую были полностью распроданы. Путешествие из Франции проходило под полицейским сопроводом и было тщательно спланировано.
Вышивка длиной 70 метров (230 футов), изображающая нормандское завоевание Англии в 1066 году, была доставлена ​​в кондиционированном антивибрационном ящике под конвоем французской полиции к Евротоннелю, после чего пересекла Ла-Манш. Затем она была передана британским властям для заключительного этапа своего пути в Лондон.
........Этот средневековый шедевр, предположительно созданный английскими вышивальщицами, уже принес почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,3 миллиона долларов) от продажи билетов, став самой продаваемой экспозицией музея
https://www.reuters.com/lifestyle/bayeux-tapestry-arrives-london-ahead-sell-out-show-2026-07-10/
Прошу прощения, что пост явно не по теме ветки, но для Франции и Англии это очень значительное событие. Недаром в первый же день продаж раскупили около 100 000 билетов, а всего музей ожидает принять до 7.5 миллионов посетителей за время экспозиции.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 00:33

Агент украинской разведки, признавшийся в убийстве женщины, подозреваемой в попытке покушения на мультимиллионера и его семью в Монако на прошлой неделе, теперь заявил, что не нажимал на курок.

В четверг в киевском суде на слушании по вопросу об опеке Владислав Реут, который несколько дней назад указал следователям местонахождение могилы Анастасии Березовской в ​​лесу, заявил, что он «категорически отрицает» совершение убийства и возложил вину на своего предполагаемого сообщника.

Это запутанное дело привлекает внимание, потому что Реут — действующий и награжденный офицер военной разведки Украины (ГУР), а его сообвиняемый Виталий Жикович до недавнего времени работал в СБУ.
.........Реут, судя по всему, сразу же признался в том, что застрелила Березовскую.

Затем он отвел следователей к месту, где закопал ее тело в лесу к западу от Киева, в могиле, засыпанной ветками.

Однако всего несколько дней спустя в суде агент ГУР заявил, что хочет «сказать правду». Затем он переложил всю вину на Жиковича.

«Я сражался с вражескими комбатантами, защищая свою страну, — подчеркнул он. — Я бы никогда намеренно не убил невинную мирную женщину».

Теперь он утверждает, что Жикович угрожал ему. «Он сказал: „Если со мной что-нибудь случится, твоим родственникам будет опасно“», — заявляет он.

Адвокат Жиковича опроверг эту новую версию событий.

Анатолий Иванов, бритый налысо и непрестанно перебирающий деревянные четки, описал своего клиента как бывшего офицера СБУ низшего звена и отверг идею о том, что обычный гражданский мог отдать приказ действующему сотруднику ГУР сделать что-либо, не говоря уже о совершении убийства.

Он назвал Жиковича «патриотом», который, как и он сам, воевал на востоке Украины в 2014 году, а затем «активно защищал» Киевскую область после 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.
.........
https://www.bbc.com/news/articles/cpv3e8y39j7o
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 08:22

  shapo писал(а): И зачем в ветке Войны России с Украиной ухилянт песикот с шаманом упоминают мои лингвистические способности?
Ждут что я послал их нах по-казахски как в детстве или на иврите?

Сам пошел нах, создай себе ветку и сри там про "успехи" Израиля ...
pesikot
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:37

Чіжик-пижик, де ти був?

  Schmit писал(а):"П'ять вулиць вигоріло, гектари знищені..." і 6 загиблих.

Кажуть, що кацапію випиzдували з двох морів - Чорного та Азовського. Зокрема, це мінус 25% їх зернового експорту. Про нафту і нафтопродукти мовчу.
Як прокоментуєте?
fler
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво. Коли євроінтеграційні потуги через 5-10 років закінчаться майже нічим, серед націоналістичного табору зможе визріти і набрати силу крило, яке засудить т.з. "революцію гідності" як повністю антиукраїнську профанацію?
aleksej.kus писал(а):На самом деле, идею Украины как моста между цивилизациями, страны - хаба и межцивилизационного линка, активно поддерживали украинские националисты.
Если вспомнить, Декалог ОУН, составленный Степаном Ленкавским (кстати, позывной "Залужный"), в первой редакции написанной в 1929 году, он начинался словами:
"Я — Дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя...."
Фраза "на грані двох світів" означает географическое положение Украины между Европой и Азией, а фраза "творити нове життя" - означает процесс нахождения своей исторической судьбы на этом межцивилизационном "стыке".
Заметим, что в Декалоге нет тезисов о "возвращении в Европу". Акцентируется именно транзитивная геополитическая роль Украины.
Парадоксально, что сейчас все сторонники евроинтеграции используют символику и идеологию ОУН, соединяя тезисы интеграции с трансгуманистической, трансгендерной, виталистской, человекоцентричной и атеистической Европой с концепцией почвенного, консервативного, авторитарного и надличностного интегрального национализма.
Что создает идеологическую химеру, потому что целому ряду наших "публичных либертинов" и грантовых либералов", интегральный национализм идет как корове седло.
Последний раз редактировалось fox767676 Сб 11 июл, 2026 09:48, всего редактировалось 1 раз.
fox767676
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:47

ЛАД

https://meduza.io/feature/2026/07/09/mi ... tit-nelzya

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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:54

  fler писал(а):
  Schmit писал(а):"П'ять вулиць вигоріло, гектари знищені..." і 6 загиблих.

Кажуть, що кацапію випиzдували з двох морів - Чорного та Азовського. Зокрема, це мінус 25% їх зернового експорту. Про нафту і нафтопродукти мовчу.
Як прокоментуєте?

У ніч проти 11 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також понад 120 ударних безпілотників. Під час удару по Києву українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну із шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник випустив шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, дві протирадіолокаційні ракети Х-31 та 121 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників. Водночас жодна з шести балістичних ракет не була перехоплена.

У Повітряних силах повідомили про влучання шести балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет і семи ударних дронів на 11 локаціях. Крім того, уламки збитих повітряних цілей впали ще на трьох локаціях.
https://www.unian.ua/war/rosiya-atakuvala-ukrajinu-shistma-balistichnimi-raketami-ppo-ne-zbila-zhodnoji-iskander-m-novini-kiyeva-13437495.html?
Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1474702771364333&set=pb.100064738717463.-2207520000&locale=uk_UA
ЛАД
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