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Finance.ua: 10 полезных советов клиенту банка в военное...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:10
Пропонуємо до обговорення:
Проверено на себе
Война всегда застигает врасплох. В этом позавчера лично убедился наш эксперт по банкам, прочитав утром сообщения о нападении Российской Федерации на нашу страну. Наскоро натянув одежду, он поспешил к ближайшему банкомату снять наличных с карточки, отлично понимая, что в такое время платежные терминалы работать скорее всего не будут.
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D2
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Додано: Суб 26 лют, 2022 22:11
Например, у банка ПУМБ есть отличная дебетовая карта «ВсеКарта», позволяющая делать без комиссий практически все, в том числе снимать наличные в любых других банкоматах.
Сегодня снимал 1500 грн в банкомате ПУМБа. К этому банкомату была очередь в 4 человека, а к соседнему приватовскому 30-40. Деньги снял вообще без проблем.
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Sanyok77
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Додано: Нед 27 лют, 2022 00:04
До війни картка Монобанк була номер 1 по користуванню серед моїх 7 карток від 4 різних банків. У перший же день війни в магазині чоловік не зміг розрахуватись карткою Моно у супермаркеті, бо на карті не було власних коштів, тільки кредитні. І це був не одинокий випадок, про це писали всі у соц мережах. 26 лютого ПриватБанк оголосив про кредитні канікули з 1 березня, тобто на кредитні кошти витрачені у лютому не будуть нараховуватись комісії, Монобанк же такого не зробив, але сподіваюсь це зміниться
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sashakalyta
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Додано: Нед 27 лют, 2022 01:19
Написав вже в тему пумбу, перепощу і сюди.
Може кому ця інформація стане в нагоді. Знімав з дебеток всекарта пумбу в банкоматі райфу. Дає по 1к на добу з картки, але тільки з візи. І вчора і позавчора так було. Чому з мастера відмова хз.
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alibob
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