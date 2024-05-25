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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:По-моєму я дуже чітко написав:
Стрімкого польоту курсу до неба(хоча б подвоєння щомісяця) не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.

Це тому що:
а) нафта забезпечує досить серйозну і стабільну валютну виручку.
б) керують РФ все-таки не повні ідіоти (в економічній сфері так точно)

А я сподіваюсь, що атаки на нафто заводи і труби будуть дуже ефективними санкціями і Роснефть піде за Газпромом
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:56

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:24-05-2022 - до Києва вже не йшли , погоджувались на те що Україна не в НАТО
24-05-2024 - погоджуються на мирні умови , при умові що їм залишать загарбані території...

Все вірно. За 2 роки апетити хуйла сильно збільшились.
Дуже боюсь що 24-05-2026 він погодиться на пів України, не менше.

раніше хотів всю Україну, зараз вже вистачить окупованої території...

це як, від'ємне збільшення? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:01

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...

По-моєму я дуже чітко написав:
Стрімкого польоту курсу до неба(хоча б подвоєння щомісяця) не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.

Це тому що:
а) нафта забезпечує досить серйозну і стабільну валютну виручку.
б) керують РФ все-таки не повні ідіоти (в економічній сфері так точно).

це ви написали про 40 баксів - але це ж слова, розрахунків немає. а я кажу буде ;) бо в Раші закінчуюьбся запаси нафти, й це вже видно. а скільки буде коштувати розробка нових родовищ - о-о-о

керують Рашею ідіоти. й хоча економікою рулять технократи, ідіотські завдання вони все одно не втримають. питання - воно впаде чи вони все-таки спочатку скажуть, що буде .опа.

30% бюджету на війну - це шлях в нікуди, хоча ВВП наче непоганий :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:01

  budivelnik написав:Пошуки чарівних паличок чи унікальних вундерваффе...ніколи не приводили до ПОЗИТИВНОГОкінцевого результату.
З іншого боку
Постійна робота, по вдосконаленню/покращенню своїх можливостей-і погіршення можливостей ворога - в якийсь момент приведуть до розуміння ворогом що в нього відсутні позитивні варіанти завершення війни..
Так навскидку
24-02-2022 - ворог мав хотелку загарбати 100% і до 01-05-2022 дійшовши до Києва- посадити на трон Медведчука
24-05-2022 - до Києва вже не йшли , погоджувались на те що Україна не в НАТО
24-05-2024 - погоджуються на мирні умови , при умові що їм залишать загарбані території...

Тільки я бачу зміну позицій ворога?

Зачекаємо, коли запропонують Кубань в якості репарацій.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:46

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...
платить же будут миллионы фублями. Обесценивающимися, но сильно больше, чем в глубинке ### без соли доедать. Народ если и перестанет молчать, то пойдьот как раз за всякими дугинцами с требованиями ядеркой всех врагов обнулить. Рациональность и логика там специфичные. На них рассчитывать вообще нельзя: "народ-бурундук" ©
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:44

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:24-05-2022 - до Києва вже не йшли , погоджувались на те що Україна не в НАТО
24-05-2024 - погоджуються на мирні умови , при умові що їм залишать загарбані території...
Все вірно. За 2 роки апетити хуйла сильно збільшились.
Дуже боюсь що 24-05-2026 він погодиться на пів України, не менше.
Якась дивна логіка...
1 Пропустити першу стрічку
24-02-2022 - де пуйло хотіло все..і просто отримавши по зубам- стало хотіти менше
2 А потім показати дві інших стрічки , які без першої -можна трактувати двояко.

Питання
Ви точно з України?
Чи може мазохіст по стану душі?
budivelnik
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