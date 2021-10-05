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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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А-Банк 3.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:05

Re: А-Банк

Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
sergia
 
Повідомлень: 534
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:08

Re: А-Банк

sergia написав:Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий?
Так
Zochan
 
Повідомлень: 712
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:04

доволі цікавий пуш від банку
--
зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....
greenozon
 
Повідомлень: 14831
З нами з: 01.06.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:40

  greenozon написав:доволі цікавий пуш від банку
--
зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....

Прийшов такий же пуш по універсальній голд в доларах
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:37

  sergia написав:Я зняття коштів з конверт-депо краще відкрити пластик Жовтий, чи я помиляюсь?
в отделении говорили: без разницы пластик или виртуалка. Снимать типа по номеру карты.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1832
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:43

  novichok написав:
  flysoulfly написав:
  novichok написав:А ліміти на платежі (вихід) тут по карті чи ИПН?
іпн

І це загальний ліміт на р2р та СЕП (кошти непільгові) ?
лимиты отдельные:
для непільгових
100К на р2р
плюс
20К на СЕП
flysoulfly
 
Повідомлень: 1832
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:46

  greenozon написав:доволі цікавий пуш від банку
--
зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....

Ну таак, Жовта у них для загального користування: і для депо і для поповнень/переказів -- на відміну від КдВ/Уні Привата.
А Зелена лишилася кредитною в грн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:28

  Amethyst написав:
  greenozon написав:доволі цікавий пуш від банку
--
зараз Ви маєте картку "Зелена" *** в USD, однак за внутрішнім рішенням банку ми закриваємо картки такого типу. Картку буде закрито автоматично через 30 днів.
Однак ми пропонуємо Вам безкоштовно відкрити картку Жовта в валюті USD чи EUR щод далі нею користуватись....

Ну таак, Жовта у них для загального користування: і для депо і для поповнень/переказів -- на відміну від КдВ/Уні Привата.
А Зелена лишилася кредитною в грн.

Не зовсім для загального, так як існує поняття цільові не цільові, що стосується зняття готівки. А так нещодавно закінчився конв. депозит,гроші впали на жовту дол. карту. у відділенні світла не було, інтернет не працює, додаток не відкривається. Але працював генератор. Підійшов до менеджера, та в своєму компі подивилась. Сказала підходьте в касу там вже все готове до видачі. На касі тільки прізвище назвав, ну і паспорт показав.
pavyak
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