А-Банк
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:56
ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
quadro_tony_da
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:11
mars7722 написав:ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?
А чого не користуватися? Гарний кредитний ліміт, розстрочки з більшим терміном ніж у моно, карти вигода (1% кешбека майже всюди), болт, атб.
Участь карт у нац.кешбеку.
У чому мінуси?
novichok
Повідомлень: 3635
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 313 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:56
quadro_tony_da написав:ramzes4
це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
Смішний. Є пруфи у ЄДРСР? У тарифах воно називається "комісією за переказ коштів", за таке ж можна брати комісію?
klug
Повідомлень: 8885
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1251 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:26
novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....
mars7722
Повідомлень: 6
З нами з: 16.07.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:08
mars7722 написав:novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....
Відповід на питання "как вы пользуетесь этим банком?"
Отак і користуемся. Кредитні витрачаємо, свої тримаємо подалі.
Ви ж не питали саме про свої кровні
novichok
Повідомлень: 3635
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 313 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:16
quadro_tony_da написав:ramzes4
це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
Скільки часу і грошей ви готові на це витратити?
Я особисто -- краще подалі.
Кредитними -- мабуть можна, але в мене ліміт аж 5000.
M-Audio
Повідомлень: 3425
З нами з: 23.03.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:26
Искатель написав:
Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.
з несподіваного це те що Абанка полюбляє зрізати кредлім в 0 поки не загасиш цю Плати частинами.
+ треба тримати в голові що останній платіж списується на день раніше.
KVV
Повідомлень: 1443
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 185 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 сер, 2025 17:00
KVV написав:
полюбляє зрізати кредлім в 0 поки не загасиш цю Плати частинами.
Бывает срезает. Но зависимости от ОЧ не замечал
KVV написав:
+ треба тримати в голові що останній платіж списується на день раніше.
Это раньше было нужно, когда платеж с кредитных был с комиссией.
Сейчас уже все равно. Без комиссии. Как в моне
arkavs
Повідомлень: 584
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 59 раз.
Профіль
