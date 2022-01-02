А-Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 сер, 2025 13:56
ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству можна оскаржити в суді
quadro_tony_da
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:11
mars7722 написав: ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?
А чого не користуватися? Гарний кредитний ліміт, розстрочки з більшим терміном ніж у моно, карти вигода (1% кешбека майже всюди), болт, атб.
Участь карт у нац.кешбеку.
У чому мінуси?
novichok
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:56
quadro_tony_da написав: ramzes4
це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
Смішний. Є пруфи у ЄДРСР? У тарифах воно називається "комісією за переказ коштів", за таке ж можна брати комісію?
klug
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:26
novichok Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....
mars7722
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:08
mars7722 написав: novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....
Відповід на питання "как вы пользуетесь этим банком?"
Отак і користуемся. Кредитні витрачаємо, свої тримаємо подалі.
Ви ж не питали саме про свої кровні
novichok
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:16
quadro_tony_da написав: ramzes4
це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
Скільки часу і грошей ви готові на це витратити?
Я особисто -- краще подалі.
Кредитними -- мабуть можна, але в мене ліміт аж 5000.
M-Audio
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:26
Искатель написав:
Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.
з несподіваного це те що Абанка полюбляє зрізати кредлім в 0 поки не загасиш цю Плати частинами.
+ треба тримати в голові що останній платіж списується на день раніше.
KVV
Додано: Нед 24 сер, 2025 17:00
KVV написав:
полюбляє зрізати кредлім в 0 поки не загасиш цю Плати частинами.
Бывает срезает. Но зависимости от ОЧ не замечал
KVV написав:
+ треба тримати в голові що останній платіж списується на день раніше.
Это раньше было нужно, когда платеж с кредитных был с комиссией.
Сейчас уже все равно. Без комиссии. Как в моне
arkavs
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:03
з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками Mastercard Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на Visa
greenozon
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:06
greenozon написав:
з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками
Mastercard
Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на
Visa
50 грн кеш беку давали.
Зараз нє?
novichok
