Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 13:56

ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:11

  mars7722 написав:ramzes4
и вы пользуетесь этим "банком"?

А чого не користуватися? Гарний кредитний ліміт, розстрочки з більшим терміном ніж у моно, карти вигода (1% кешбека майже всюди), болт, атб.
Участь карт у нац.кешбеку.
У чому мінуси?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:56

  quadro_tony_da написав:ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді

Смішний. Є пруфи у ЄДРСР? У тарифах воно називається "комісією за переказ коштів", за таке ж можна брати комісію?
klug
 
Повідомлень: 8902
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:26

novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....
mars7722
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.07.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:08

  mars7722 написав:novichok
Перед тем как куда-то входить, нужно подумать как будем выходить! Если в банке при разрыве отношений (по его иннициативе!!!!) минус 30 %, то имеем на счете 1 млн.грн. Финмон-закрываем вас-с Вас 300 000 грн. Это все равно что продали 3х квартиру, а 1к отходит банку. Ни один норм человек туда не заведет ни 1 грн. Ушел пару лет назад-думал что-то изменилось, но....

Відповід на питання "как вы пользуетесь этим банком?"
Отак і користуемся. Кредитні витрачаємо, свої тримаємо подалі.
Ви ж не питали саме про свої кровні
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:16

  quadro_tony_da написав:ramzes4 це протирічить чинному банківському законодавству
можна оскаржити в суді

Скільки часу і грошей ви готові на це витратити?

Я особисто -- краще подалі.
Кредитними -- мабуть можна, але в мене ліміт аж 5000.
M-Audio
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 23.03.11
Подякував: 635 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:26

  Искатель написав: Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.

з несподіваного це те що Абанка полюбляє зрізати кредлім в 0 поки не загасиш цю Плати частинами.

+ треба тримати в голові що останній платіж списується на день раніше.
KVV
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:00

  KVV написав:полюбляє зрізати кредлім в 0 поки не загасиш цю Плати частинами.

Бывает срезает. Но зависимости от ОЧ не замечал

  KVV написав:+ треба тримати в голові що останній платіж списується на день раніше.

Это раньше было нужно, когда платеж с кредитных был с комиссией.
Сейчас уже все равно. Без комиссии. Как в моне
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:03

з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками Mastercard
Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на Visa
greenozon
 
Повідомлень: 16764
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 13:06

  greenozon написав:з 1 жовтня припиняється нарахування кешбеку за розрахунки,
здійснені картками Mastercard
Щоб далі отримувати бонуси, Банк пропонує перевипустити картки на Visa

Зображення
50 грн кеш беку давали.
Зараз нє?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 225226227228
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Зараз обговорюється
А-Банк (2280)
06.09.2025 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
