RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай розглядає купівлю
частки у Газпромі та інших...

Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:32

Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших...

Пропонуємо до обговорення:
Китай консультується зі своїми держкомпаніями щодо придбання або збільшення часток у російських енергетичних та сировинних компаніях, зокрема – Газпромі.

Дивися повний текст
Китай розглядає купівлю частки у Газпромі та інших компаніях рф
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97548
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:33

Не уважаемы россияне - учите китайский. Скоро придется его считать родным.
alfa332017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири
R2 » Суб 19 лют, 2022 11:25
7 1183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лют, 2022 11:38
asdasd
Китай закупив понад половину всієї пшениці світу
R2 » П'ят 31 гру, 2021 13:45
5 849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 20:11
cohan
У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь...
R2 » Чет 16 гру, 2021 11:46
1 206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 11:46
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1757)
09.03.2022 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.