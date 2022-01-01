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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:16
Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.
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ramzes4
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:34
ramzes4 написав:
Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.
А коли заявку подавали?
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alkhimik
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:45
Отримав через службу підтримки Привату за декілька хвилин, в результаті мінус 1262грн
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Anomia
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:06
Отримала в приват, 15 хвилин спілкування в додатку з оператором, кошти вже на карті
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Spring
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:15
alkhimik написав: ramzes4 написав:
Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.
А коли заявку подавали?
та 15..20 мин и гроши на карте
молча )
Востаннє редагувалось Amethyst
в П'ят 24 бер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:16
Spring написав:
Отримала в приват, 15 хвилин спілкування в додатку з оператором, кошти вже на карті
На КДВ без комиссии залетают?
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emeta
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:20
emeta написав:
На КДВ без комиссии залетают?
Без комісії.
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Zochan
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