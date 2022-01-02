До п’яти вихідних переказів на день з усіх карток Alliance bank. До п’яти вхідних переказів на день на картки Alliance bank. Ліміт діє протягом 24 годин, новий відлік починається о 00:00. Обмеження діють лише на кількість переказів, без суттєвих обмежень на суми. Проте денна сума переказів не може перевищувати місячний ліміт.
Деталі лімітів на місяць:
До 50 вихідних переказів на місяць з усіх карток Alliance bank. До 50 вхідних переказів на місяць на картки Alliance bank. Максимальна сума вхідних переказів на місяць: 250 000 грн. Максимальна сума вихідних переказів на місяць: 250 000 грн. Ліміти на суми діють також на валютні картки в еквіваленті.
Впроваджені ліміти є тимчасовими. Про їхнє скасування або зміну ми повідомимо додатково.