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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:14

  klug написав:ТИМЧАСОВІ ЛІМІТИ НА КАРТКОВІ ПЕРЕКАЗИ

Відчуваю легкий аромат нового процесингу.

Деталі лімітів на день:

До п’яти вихідних переказів на день з усіх карток Alliance bank.
До п’яти вхідних переказів на день на картки Alliance bank.
Ліміт діє протягом 24 годин, новий відлік починається о 00:00.
Обмеження діють лише на кількість переказів, без суттєвих обмежень на суми. Проте денна сума переказів не може перевищувати місячний ліміт.


Деталі лімітів на місяць:

До 50 вихідних переказів на місяць з усіх карток Alliance bank.
До 50 вхідних переказів на місяць на картки Alliance bank.
Максимальна сума вхідних переказів на місяць: 250 000 грн.
Максимальна сума вихідних переказів на місяць: 250 000 грн.
Ліміти на суми діють також на валютні картки в еквіваленті.


Впроваджені ліміти є тимчасовими. Про їхнє скасування або зміну ми повідомимо додатково.



Ми щиро вдячні за ваше розуміння.

З повагою,

Команда Alliance bank
sens
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З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 99100101102
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