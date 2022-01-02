Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:33
Додано: Нед 19 жов, 2025 21:44
там рандомiна) видалення/додавання повiльне й все гаразд
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:16
Добрий день, шановний Raymond!
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
Як сплачувати комунальні послуги в Україні, перебуваючи за кордоном - пункт 6 Чи можна не платити та як платити зручніше?
З повагою,
Додано: Вів 21 жов, 2025 14:45
Для нашого міста (обл. центр) у додатку є вулиця Чорновола і є В'ячеслава Чорновола (відповідно, прийшлось реєструвати, по суті, дві однакові адреси). Для однієї адреси знайшовся нафтогаз, для іншої електроенергія. І все.
і ще, якщо у номері будинку є дріб, то це, наприклад, номер 8/1, чи номер 8 корпус 1 ?
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:51
Re: Банк Альянс
Коротше, бачу у них поки така система - один постачальник один банківський рахунок одна послуга.
Інше поки не реалізоване.
Наприклад, по теплу у нас один постачальник, чотири послуги на два банківських рахунки - тому й Альянс таке не реалізував, я думаю.
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:58
Вони беруть дані з Пормоне
От як там реалізоване, так і опрацьовують.
У мене (Київ) теплоенерго малює 3 послуги на один рах і о/р...так і оплатив через Альку
|