логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата
логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата
А как называется чат? Как написать админу? При переходе по вашей ссылке просто запрет, без какой либо информации...
Востаннє редагувалось логан1919 в Чет 18 гру, 2025 20:29, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:Про яку фінансову допомогу від ФОПів йде мова у карткових тарифах? Примітка не достатньо розкриває ідею. Дохід з власного ФОПа зайде без комісії чи погодять на 2,5% за допомогу собі?
Вряд ли перевод со своего - это взятие в долг. Я бы предположил, что это та, за которую тут копья ломали. Т.е., взятие кредита в какой-то организации. Пункт, конечно, уникальный. Не припомню, чтобы ещё где-то такое комисом обкладывали. Интересно почему Альянс вдруг решил. Народ злоупотребляет переводами с назначением "возврат долга"? Так этим, вроде, физики увлекаются, а не юрики...
moveton написав:Вряд ли перевод со своего - это взятие в долг.
Тут більше питання до того, як вони визначають факт такої допомоги: очима парсять усі призначення платежу і руками донараховують комісію чи стрижуть усіх, кому заходить з ФОП, а потім чекають, хто підніме кіпіш? У нас усе може бути, може хто має практичний досвід?
логан1919 написав:Доброго времени суток. Писал здесь более месяца назад - снимал деньги с карты Простая в Банкомате ПриватБанка. Сумма 20к. В самый последний момент выдачи выключили свет. Деньги списались, но физически не выдались. И с этого момента началось хождение по мукам. В ПриватБанке объяснили - Альянс должен дать заявку на возврат средств. Дозвониться до оператора Альянса проблема. 10-20-30 раз нужно позвонить. Иногда они перезванивают. Сказали приезжайте пишите заявление в ближайшее отделение. Но я живу в Донецкой области!!! Я физически не могу приехать. Написал заявление на электронную почту по их предложению, подписал КЭП. И тишина. Прошел месяц вопрос даже не начали решать. Всем операторам тупо наплевать.
Добрый день. Огромное спасибо Вам и остальным форумчанам, что помогали решить вопрос. Через пана Бочарова, вопрос решен на удивление очень быстро. Деньги вернулись (уже промолчу о потраченных нервах, времени и том, что снова прийдётся платить комиссию при снятии). Но осадок о крайне гнилом отношении горячей линии банка к клиенту остался навсегда. Закончится последний депозит и гривны моей больше там никогда не будет. Всем бобра и мирного неба над головой!