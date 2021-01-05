|
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:08
Сейчас подобные проблемы во всей банковской системе. Альянс - не исключение.
Скажите спасибо, что отделались лишь повторной комиссией
В некоторых банках шаг в сторону, например проба подключить свою карту в жпей близкому родственнику, и с тобой разрыв отношений по инициативе банка с потерей 15-20% всех твоих депозитов
