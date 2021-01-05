RSS
Банк Альянс

Банк Альянс
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:08

Re: Банк Альянс

Сейчас подобные проблемы во всей банковской системе. Альянс - не исключение.
Скажите спасибо, что отделались лишь повторной комиссией
В некоторых банках шаг в сторону, например проба подключить свою карту в жпей близкому родственнику, и с тобой разрыв отношений по инициативе банка с потерей 15-20% всех твоих депозитов
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 591
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
