Додано: Чет 29 січ, 2026 19:16
Re: Банк Альянс
шось бухгалтер платіж шукає,а як його знайти на ОСББ в комуналі,як тут в Державний сервіс перевірки квитанцій
Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:32
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:00
Re: Банк Альянс
Вітаю.
По кредитці вчора показувало суму, яку необхідно внести для залишення в грейсі. Сума дорівнювала оплаті комунальних в грудні. Все було вірно згідно того, що на суму комунальних грейс 62, тобто необхідно гасити на наступний місяць, січень.
Сьогодні чомусь показує 0 до оплати. Змінився грейс на 92 дні чи збій? Як діяти? Запит в додатку через вайбер поки розглядають
