Банк Альянс
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02
Incasso, на зараз усе працює стабільно, як годину-дві тому.
Howl
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:54
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
ВIВ
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:55
ВIВ написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
moveton
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:36
moveton написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.
ВIВ
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:42
ВIВ написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.
Наверное, через раздел контактов с поддержкой
Мне сразу при вполне онлайн регистрации 50к насыпали. За большим не гонюсь.
Кстати, сайт тоже говорит: "
Все, що потрібно — встановити застосунок і відкрити картку 'Стартова'
"
А ещё
на сайте написано
, что увеличение КЛ - это дорога в один конец
Як відмовитися від кредитного ліміту?
На цей момент відсутня така можливість, але ми вже працюємо над процесом відмови та зменшення кредитного ліміту, який зовсім скоро буде доступний для користувачів.
moveton
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:50
ВIВ
НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно ))
-VICTOR-
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:57
Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA
У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?
klug
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:27
klug написав:
Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA
У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?
Я так понимаю, оно просто ссылку системе скармливает. У меня КредитДнепр (вот он действительно зеленее не бывает) открывается. Точно так же, как если по QR коду пойти универсальным сканером. В андроидных настройках можно накрутить что чем обрабатывается.
moveton
