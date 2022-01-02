RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:26

Setta

Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?
Востаннє редагувалось Anadonta в Суб 28 лют, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:30

Amethyst

У тому то й справа, що у вкладці "Кредитний ліміт" є лище інформація про розмір ліміту та скільки витрачено без жодних подробиць щодо пільгового періоду, суми та термінів погашення заборгованості...
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:44

  Anadonta написав:Amethyst

У тому то й справа, що у вкладці "Кредитний ліміт" є лище інформація про розмір ліміту та скільки витрачено без жодних подробиць щодо пільгового періоду, суми та термінів погашення заборгованості...

Ну тада тільки сапорт зі скріном тої вкладки.
Може перед цим ще перевстановити застос-к :wink:
А може таки зразу Бочарову в тг настукати
viewtopic.php?p=5916455#p5916455

ПС. Я так підозрюю, що ви вилетіли місяць тому з грейсу, тому у вас немає і ніякої інфи про грейс, бо треба гасити всю заборгованість шоби таки повернутися до грейсу :shock:
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 лют, 2026 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:45

Anadonta
Означає що боргу немає. Дочекайтесь завтра 1 може з'явиться, якщо була оплата комуналки в лютому або трати в січні
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 31.10.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:53

Amethyst

Що це за пан такий? Місцевий "рєшала" по Альянсу? :D
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:57

  Anadonta написав:Amethyst

Що це за пан такий? Місцевий "рєшала" по Альянсу? :D

viewtopic.php?p=5916471#p5916471
Погано, шо Форум не читаєте ((
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:58

valya

Якби боргу і немає, а якісь відсотки списали...
Трати були в грудні, січні та лютому (останні два місяця лише комуналка через додаток). Завтрашнього дня чекати не хочеться, бо ще й за лютий спишуть.
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:00

  Anadonta написав:valya

Якби боргу і немає, а якісь відсотки списали...
Трати були в грудні, січні та лютому (останні два місяця лише комуналка через додаток). Завтрашнього дня чекати не хочеться, бо ще й за лютий спишуть.

Ото всю комуналку за січень точна треба погасити у лютому
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:02

Amethyst

Згоден, погано... :cry:
Раніше був на форумі набагато частіше, а зараз виходить лише періодично.
Ще раз дякую за поради й інформацію!
Востаннє редагувалось Anadonta в Суб 28 лют, 2026 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:06

Amethyst

... при такому розкладі за грудень також.
Виходить, що можна не гасити лише ті суми, які витратив у лютому. Дивна, як на мене, в Альянсі арифметика...
Anadonta
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 25.11.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 170171172173>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 39, 40, 41
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
401 203212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лют, 2026 09:09
valya
Райффайзен Банк 1 ... 298, 299, 300
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2998 1820105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лют, 2026 18:00
Assistant_Portal
ПроКредит Банк 1 ... 47, 48, 49
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
480 244027
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лют, 2026 19:15
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.