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Можно ли залить дизель в
канисту из под моторного масла?

Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:57

Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?

не знаю где еще спросить
надо залить топливо но в канистре есть остатки масла
не повредит ли это двигателю потом?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:09

Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?

Гадаю краще каністру промити, є ризик засмітити мастилом паливну систему, а на дизелях вона складніша ніж на бензинових

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nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:11

Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?

чем промыть лучше всего?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:51

Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?

Если там остатки размазаны по стенкам и нет никакого мусора, то можно и не промывать. Особенно если ДТ планируется заливать в какой нибудь старый корч, то и думать об этом не надо.
Если заливать потом в какой-то современный авто последних годов выпуска, то на всякий случай перед заливкой ДТ можно плеснуть в канистру стакан бензина, поболтать и слить
Damien
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